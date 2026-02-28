Лидеры Европы открестились от участия в ударах по Ирану

Лидеры Британии, ФРГ и Франции заявили, что не участвовали в ударах по Ирану

Tекст: Мария Иванова

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер выступили с совместным обращением, передает ТАСС. Политики подчеркнули необходимость срочного возобновления диалога по ядерной сделке.

«Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая Соединенные Штаты, Израиль и партнеров в регионе», – гласит текст коммюнике. В документе также подтверждаются обязательства стран по защите мирного населения.

На ваш взгляд Сколько продлится операция США против Ирана? 1-3 дня

Неделю

Месяц

Полгода

Год

Более года

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Авторы заявления потребовали от иранского руководства найти выход из сложившейся ситуации исключительно за столом переговоров. По их мнению, в конечном итоге народу исламской республики должно быть позволено самостоятельно определять свое будущее.

Лидеры трех государств осудили нанесение Тегераном ответных ударов по объектам в соседних странах. Они напомнили, что неоднократно призывали власти Ирана свернуть ядерную и ракетную программы.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал срочно созвать Совбез ООН по Ирану.

В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию, нанеся удары по крупнейшим иранским городам, включая столицу.

Корпус стражей исламской революции ответил масштабным пуском ракет и беспилотников.