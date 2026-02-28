Лидеры Европы открестились от участия в ударах по Ирану

35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Лидеры Британии, ФРГ и Франции заявили, что не участвовали в ударах по Ирану
Берлин, Париж и Лондон заявили, что их военные не участвовали в ударах по Ирану, и потребовали возобновить переговоры по ядерной программе.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер выступили с совместным обращением, передает ТАСС. Политики подчеркнули необходимость срочного возобновления диалога по ядерной сделке.
«Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая Соединенные Штаты, Израиль и партнеров в регионе», – гласит текст коммюнике. В документе также подтверждаются обязательства стран по защите мирного населения.
Авторы заявления потребовали от иранского руководства найти выход из сложившейся ситуации исключительно за столом переговоров. По их мнению, в конечном итоге народу исламской республики должно быть позволено самостоятельно определять свое будущее.
Лидеры трех государств осудили нанесение Тегераном ответных ударов по объектам в соседних странах. Они напомнили, что неоднократно призывали власти Ирана свернуть ядерную и ракетную программы.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал срочно созвать Совбез ООН по Ирану.
В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию, нанеся удары по крупнейшим иранским городам, включая столицу.
Корпус стражей исламской революции ответил масштабным пуском ракет и беспилотников.