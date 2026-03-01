  • Новость часаИранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке
    В чем ошибка США при убийстве Хаменеи
    В Иране назвали руководителей страны в «переходный период»
    Военный эксперт объяснил точность попаданий Ирана по базам США
    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран
    Скорбящие по Хаменеи иранцы направились к центру Тегерана
    Иран анонсировал мощнейшую атаку на Израиль после смерти Хаменеи
    Стало известно о гибели иранского генерала Басери после атаки США
    Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи
    Дмитриев предрек стоимость нефти в условиях эскалации на Ближнем Востоке
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение главы одного государства силами другого государства и по решению его руководства в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению со предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    9 комментариев
    1 марта 2026, 10:38 • Новости дня

    Российские силовики заявили о росте потерь тыла ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери тыловых подразделений ВСУ, которым приходится перемещаться к линии боевого соприкосновения (ЛБС), начали превышать потери пехоты на передовой в Сумской области, сообщили российских силовых структурах.

    Потери среди тыловых подразделений Вооруженных сил Украины начали превышать потери пехоты на передовой в Сумской области, передает РИА «Новости». Российские силовики сообщили, что такие данные были получены в ходе радиоперехвата переговоров украинских военных.

    В частности, фиксируются значительные потери среди водителей и грузчиков, которые вынуждены доставлять боеприпасы, оборудование и продовольствие на украинские позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили палаточный лагерь ВСУ «Искандером-М» вблизи Малиновки. Военные России освободили населенные пункты Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

    26 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночью на четверг в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры, а также военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении в канале Max Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотиками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам предполетной подготовки и запуска беспилотников.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 136 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 117 435 беспилотников, 651 ЗРК, 27 890 танков и других бронемашин, 1 674 боевые машины РСЗО, 33 490 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 322 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне войска России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК Украины. Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта. До этого они также поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    Комментарии (2)
    27 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимиру Зеленскому не дали договорить о возможности получения ядерного оружия, когда его срочно прервал британский журналист во время интервью, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Как передает РИА «Новости», спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на эпизод из интервью Владимира Зеленского Sky News. Дмитриев отметил в соцсети X, что британский репортер срочно прервал президента Украины, чтобы тот не сделал заявление о готовности принять ядерное или «грязное» оружие.

    В интервью Зеленский заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Британии. По мнению Дмитриева, прерывание интервью связано с тем, что репортер попытался не дать Зеленскому полностью озвучить опасную инициативу.

    Дмитриев подчеркнул, что подобные заявления могут привести к серьезным международным последствиям и требуют внимания мирового сообщества.

    Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция собираются передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. При этом все должно выглядеть так, как будто Украина сама разработала ядерное оружие.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала возможность европейских стран передать Украине готовый ядерный боезаряд и связанные с этим последствия.

    Комментарии (13)
    28 февраля 2026, 19:21 • Видео
    ЕС борется с Россией за роль третьей силы

    «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс

    Зеленский: Россия не сможет добиться победы на поле боя

    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News выразил готовность к личным переговорам с президентом России Владимиром Путиным о мире, но исключил территориальные уступки. Зеленский потребовал от США усилить давление на Москву и пожаловался на 40-градусный мороз на Украине.

    Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что Киев не намерен уступать территории и готов вести переговоры о мире только при жестком давлении на Москву.

    «Украине вернуть потерянные территории будет очень трудно. Что хорошо – Россия тоже не может этого сделать на поле боя. Поэтому они не побеждают и мы не проигрываем», – отметил украинский лидер.

    Зеленский подчеркнул, что США способны остановить конфликт, если ужесточат санкции против семей российского руководства и предоставят Киеву современные вооружения. Он указал, что шанс на установление мира возможен до осенних выборов в США, и назвал эти месяцы «окном возможностей» для окончания боевых действий.

    «Соединенные Штаты даже сильнее, чем они думают о себе... У них действительно есть рычаги давления на Путина. Они могут остановить эту войну», – заявил украинский лидер.

    На вопрос о возможности уступить города Славянск и Краматорск Зеленский ответил, что это «красная линия» для Украины, поскольку «это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны покидать нашу землю». Он выразил уверенность, что сдача этих городов приведет к тяжелым последствиям для жителей.

    Зеленский также описал отношения с Дональдом Трампом как «непростые», но подчеркнул, что судьба Украины не зависит от личностей, а только от поддержки Запада.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблематика территорий остается главным и наиболее чувствительным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Президент Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России достигли рекордных темпов наступления в 2025 году.

    Комментарии (67)
    27 февраля 2026, 09:34 • Новости дня
    Расстояние от позиций ВС России до Краматорска сократилось до 15 км

    Tекст: Вера Басилая

    Расстояние между российскими позициями и Краматорском на отдельных участках составляет не более 15 км, сообщили в российских силовых структурах.

    Дистанция между передовыми отрядами армии России и городом Краматорском на ряде направлений составляет не более 15 км. Об этом сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

    Представитель ведомства отметил: «Если оценивать расстояние от российских позиций до Краматорска, то на некоторых участках оно не превышает 15 км».

    Согласно полученным данным, украинская группировка, дислоцированная в населенном пункте, находится под плотным огнем. По объектам противника работают расчеты реактивной и ствольной артиллерии.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о сокращении расстояния до Краматорска после освобождения села Миньковка.

    Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска.

    Комментарии (8)
    27 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»

    Снявшаяся в кино снайперша ВСУ Васильченко уничтожена российскими военными в зоне СВО

    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы уничтожили 31-летнюю снайпершу ВСУ Ангелину Васильченко, известную по съемкам в пропагандистском кино об «амазонках».

    О гибели 31-летней военнослужащей снайперского батальона противника сообщает канал 360 со ссылкой на Military Theme Z. Ангелина Васильченко была ликвидирована при выполнении боевого задания 20 февраля.

    Уроженка Луганска принимала участие в боевых действиях на стороне украинской армии с 2021 года. Похороны уничтоженной снайперши уже состоялись в селе Чумаки Днепропетровской области.

    Васильченко получила медийную известность как одна из героинь пропагандистского фильма, повествующего об «украинских амазонках».

    Ранее снайперша-наемник была ликвидирована при штурме Дзержинска в ДНР.

    До этого ВС России ликвидировали снайпера ВСУ Екатерину Шинкаренко с позывным «Виски».

    Под Волчанском российские военные уничтожили шестнадцатилетнюю девушку-снайпера украинской армии.

    Комментарии (12)
    28 февраля 2026, 20:11 • Новости дня
    Бригада ВСУ у Андреевки фактически утратила боеспособность

    Бригада ВСУ понесла большие потери под Андреевкой и утратила боеспособность

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Андреевки Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада на Украине потеряла боеспособность после серьезных потерь, сообщили в российских силовых структурах.

    Из-за значительных потерь в районе Андреевки Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ практически утратила боеспособность, передает ТАСС.

    Собеседники агентства отмечают, что в подразделениях бригады массово публикуются некрологи и объявления о поиске пропавших без вести военнослужащих 5-й роты 2-го механизированного батальона. По их словам, именно в январе текущего года 158-я бригада понесла значительные потери в этом районе.

    Ранее силовые структуры также сообщали, что в начале января военнослужащие этой бригады в районе Андреевки отказывались выполнять приказы командования из-за отсутствия ротации. На данный момент бригада практически перестала существовать как эффективная боевая единица.

    Бойцы подразделения «Север» уничтожили штурмовой полк ВСУ, состоявший из дезертиров и мобилизованных, в районе Андреевки.

    Комментарии (5)
    28 февраля 2026, 01:57 • Новости дня
    Бывшая «Криворожсталь» объявила о закрытии завода из-за нехватки электричества

    «АрселорМиттал Кривой Рог» из-за нехватки электричества закрыла Литейно-механический завод

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь») объявило о приостановке работы одного из своих объектов из-за нехватки электроэнергии.

    О закрытии Литейно-механического завода на фоне энергодефицита сообщила компания «АрселорМиттал Кривой Рог», передает ТАСС. Производство выполняло роль ремонтно-сервисной базы комбината и осуществляло изготовление отливок из чугуна, стали и цветных сплавов, а также обработку деталей для металлургических агрегатов.

    В компании пояснили, что причиной остановки ЛМЗ стал серьезный дефицит электроэнергии на Украине, который негативно повлиял на деятельность всего комплекса. Прекращение работы завода рассматривается как вынужденная мера для сохранения основных производственных процессов в условиях ограниченных энергетических ресурсов.

    Ранее предприятие уже сокращало объемы производства по той же причине, однако теперь речь идет о полном закрытии одного из ключевых подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словакии приостановили поставки электричества на Украину после прекращения транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    На начало февраля после ударов по объектам генерации и распределения дефицит электроэнергии на Украине достигал от 7 до 8 ГВт или 50% расчетного потребления страны.

    Комментарии (2)
    26 февраля 2026, 22:48 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На подлете к Москве были уничтожены еще четыре вражеских беспилотника, после чего общее число сбитых целей достигло 19 дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На подлете к Москве были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил в Max Собянин. Обломки сбитых БПЛА упали в разных районах, где сейчас работают специалисты экстренных служб.

    Ранее сообщалось о 15 сбитых БПЛА. Таким образом, общее число уничтоженных вражеских дронов, летевших на Москву, достигло 19.

    В течение шести часов системы ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников, из которых 12 были направлены на Москву.

    Комментарии (3)
    26 февраля 2026, 19:56 • Новости дня
    Мединский рассказал о подвиге защитника Курской АЭС и новых воинских мемориалах

    Мединский: РВИО открыло за 12 лет более 600 памятников и воинских мемориалов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За двенадцать лет Российское военно-историческое общество инициировало установку более 600 памятников и 4400 мемориальных досок, сообщил помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский

    В штаб-квартире Российского военно-исторического общества прошло заседание попечительского совета, на котором с основным докладом выступил помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. Он подвел итоги работы организации за 2025 год и рассказал о ключевых проектах на 2026 год, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Усилиями РВИО за последние двенадцать лет было открыто более 600 памятников, стел и мемориалов, а также установлено более 4400 мемориальных досок Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы на зданиях школ, где они учились.

    Российское военно-историческое общество также бережно хранит память о героях современности – участниках специальной военной операции. Так, в Курчатове Курской области был открыт памятник Герою Российской Федерации Сергею Чебневу. «Во время прорыва ВСУ в Курскую область его сводное подразделение двенадцать дней держало оборону Малой Локни. Собственно, он заслонил собой Курскую АЭС. У него дети, молодая жена. Старший сын тоже офицер. Настоящие герои среди нас», – подчеркнул Владимир Мединский.

    Особое внимание РВИО уделяет также сохранению памяти о матерях, чьи сыновья защищали Отечество. В Биробиджане был открыт памятник «Матерям Победителей», символизирующий несгибаемое мужество, скорбь и любовь, обращенные ко всем героям Отечества, и увековечивающий образ матери, благословляющей своих сыновей на ратный подвиг. «Открывала памятник губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк. Ее сын – Герой России. На открытии присутствовали еще несколько матерей погибших бойцов. Образы солдат, которые склонили головы перед Матерью, были собирательными. А к скульптору подходили матери и говорили: мы вас хотим поблагодарить за то, что в качестве прототипа выбрали моего сына», – отметил Мединский.

    В 2025 году также продолжила работу выставка РВИО «Герои и подвиги», которая в Год защитника Отечества была представлена в разных регионах страны, включая Крым, ЛНР, Саха-Якутию, Северную Осетию – Аланию, Хакасию, Забайкальский и Красноярский края, Севастополь, Еврейскую автономную область, Калужскую, Ульяновскую и Волгоградскую области. «Эти выставки мы проводим по всей стране. Сейчас она проходит на Гоголевском бульваре в Москве. Выставка посвящена подвигам современных героев – участников специальной военной операции. Люди идут потоком, читают, смотрят. Зачастую вживую экспозиция производит другое впечатление, чем в интернете», – пояснил Владимир Мединский.

    К 80-летию Великой Победы РВИО открыло несколько знаковых монументов, увековечивающих подвиг советского народа, среди которых мемориальный комплекс «Сурский рубеж» в Мордовии, памятник «Братьям Шумовым» в Кызыле и мемориал на острове Шумшу, посвященный Курильской десантной операции, первый художественный мемориал этого события. Значительная работа ведется по восстановлению памятных мест на исторических территориях, что особенно важно в Год защитника Отечества и юбилей Победы. Так, в Луганской народной республике был открыт после реконструкции Мемориальный комплекс боевой славы на реке Миус, а в Донецке – военно-мемориальный комплекс «Донецкое море», где обрели вечный покой защитники Донбасса, включая Михаила Толстых (Гиви), Ольгу Качуру (Корса), Арсена Павлова (Моторола) и Владимира Жогу (Воха). «Это, конечно, знаковое мемориальное место в Донецке. Очень красивое, достойно тех людей, которые там покоятся», – подчеркнул Владимир Мединский.

    РВИО продолжает программу по увековечиванию памяти лиц, внесших значительный вклад в защиту Отечества. В 2025 году на территории Академии внешней разведки в Мытищах был открыт бюст Юрия Андропова, а также стартовала программа МИД России и РВИО по увековечиванию памяти руководителей отечественного внешнеполитического ведомства разных эпох с установкой памятников Артамону Матвееву в Курске, Ивану Остерману в Москве и Андрею Будбергу в Санкт-Петербурге. В 2025 году стелы «Город трудовой доблести» были открыты в шести российских городах – Астрахани, Владимире, Рязани, Верхней Пышме, Лысьве и Ханты-Мансийске, что также является частью усилий РВИО по сохранению исторической памяти и патриотического воспитания.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, освободив Краснознаменку в Днепропетровской области. Всего же за неделю российские войска освободили четыре села.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.

    За последнюю неделю на этом направлении потери противника составили свыше 2480 военнослужащих, 45 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в результате активных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных, десантно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1485 военнослужащих, пять бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, включая две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены три машины РСЗО, 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов и матсредств.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» освободили Карповку в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригад охраны генштаба ВСУ и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили свыше 1260 военнослужащих, 20 бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожено шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 18 складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Риздвянку в Запорожской области.

    За неделю было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Всего же в зоне ответственности группировки противник потерял более 2205 военнослужащих, 25 бронемашин, девять артиллерийских орудий.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    В зоне ответственности группировки ВСУ за неделю потеряли более 940 военнослужащих, 37 бронемашин. Уничтожены 15 артиллерийских орудий, 14 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, 15 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска освободили Графское в Харьковской области. До этого они освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике.

    Комментарии (2)
    1 марта 2026, 07:57 • Новости дня
    Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом

    Tекст: Катерина Туманова

    Командир 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ, ответственный за удары по инфраструктуре Белгорода, скрылся на западе Украины, сообщили представители российских силовых структур.

    «Ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода (в ночь с 26 на 27 февраля) взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ. Приказ был отдан комбригом А.А. Поповым», – сообщил источник РИА «Новости».

    После совершения нападения Попов скрылся в городе Дрогобыч Львовской области. По данным силовых структур, он попытался избежать ответственности за совершенное военное преступление.

    В период с 26 по 27 февраля атакам ВСУ подверглись 38 населенных пунктов в 15 муниципалитетах Белгородской области. Было выпущено 12 боеприпасов и зафиксированы атаки 153 беспилотников, из которых 68 были перехвачены. В результате обстрелов пострадали три мирных жителя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова выразила удивление по поводу сочувствия мировой общественности японской обезьянке при игнорировании страданий детей от действий киевского режима. Дипломат озвучила статистику жертв среди несовершеннолетних с 2014 года. Она также назвала убийства детей и стариков обыденным делом для Киева.

    В Москве представили доклад о преступлениях Киева против пожилых людей.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 21:10 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 167 украинских БПЛА за шесть часов

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение шести часов системы ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников, из которых 12 были направлены на Москву.

    Силы противовоздушной обороны России за шесть часов сбили 167 украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Как уточнили в Минобороны России, атаки зафиксировали с 14.00 до 20.00 по московскому времени 26 февраля.

    В сообщении министерства говорится: «Двадцать шестого февраля в период с 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 167 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона, в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву».

    Основной удар пришелся на территорию Центральной России, включая Московский регион. Министерство также подчеркнуло, что благодаря действиям ПВО удалось предотвратить возможные разрушения и угрозу мирному населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили 35 самолетных беспилотников при атаке на Брянскую область.

    Комментарии (5)
    27 февраля 2026, 23:15 • Новости дня
    Трамп назвал безумием слова Зеленского о продолжение войны в Донбассе

    Трамп назвал безумием отказ Зеленского выводить войска ВСУ из Донбасса

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского выводить украинские войска из Донбасса, назвав продолжение войны безумием.

    Дональд Трамп выступил с критикой в адрес украинских властей после заявления Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ с территории Донбасса, передает РИА «Новости». Трамп назвал безумным сам факт того, что конфликт продолжается, подчеркнув, что война не должна тянуться дальше.

    Ранее Зеленский в резкой форме отказался выводить украинские войска с Донбасса, заявив, что считает такие предложения «чушью собачьей». Это заявление прозвучало на фоне обсуждения путей урегулирования ситуации на Украине.

    В Женеве 17-18 февраля прошел очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о проведении новой встречи в ближайшее время. Украинская сторона также отметила, что на переговорах был достигнут определенный прогресс.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал готовность Москвы искать переговорное решение по украинскому кризису, ссылаясь на договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время саммита на Аляске.

    Комментарии (3)
    26 февраля 2026, 12:39 • Новости дня
    Пленный из ВСУ заявил, что украинцы слагают легенды об экипаже танка «Алеша»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные на Украине слагают легенды об экипаже российского танка «Алеша», рассказал участник боя, пленный украинский контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов.

    По его словам, на Украине ходят легенды ходят про танкистов «Алеши». «Ваш танк »Алеша« – молодец, красавчик, бесстрашный. Он работал, он делал настоящее дело, он настоящий солдат. Сама работа экипажа была красивая. <...> Это профессионализм», – передает ТАСС слова пленного.

    Михайлов добавил, что в ВСУ отметили не только слаженность экипажа, но и грамотность командования.

    «Выживаемость экипажа любой бронетехники зависит от сплоченности командира, механика, стрелка, наводчика. Когда экипаж работает как один организм человеческий, он бессмертный», – подытожил контрразведчик.

    Ранее ломандир экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков стал сторонником «Единой России».

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 23:48 • Новости дня
    Константинов назвал отказ Зеленского вывести войска из Донбасса бредом наркомана

    Константинов обвинил Зеленского в затягивании переговоров по Донбассу

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава крымского парламента Владимир Константинов резко осудил нежелание Владимира Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса, назвав такие заявления наркотическим бредом.

    Владимир Константинов, глава крымского парламента, назвал отказ Владимира Зеленского вывести украинские войска из Донбасса наркотическим бредом, передает РИА «Новости».

    По его словам, президент Украины намеренно ищет любые способы затянуть переговорный процесс и свести к нулю усилия по урегулированию конфликта.

    «Зеленский продолжает нести наркотический бред, выискивая любые пути, чтобы затянуть переговорный процесс и свести к нулю всю проделанную работу по поиску путей урегулирования конфликта», – заявил Константинов.

    Он подчеркнул, что Зеленский является главным препятствием на пути к достижению мира на Украине.

    Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках мирного урегулирования и назвал это чушью собачьей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января отмечал, что вывод украинских войск из Донбасса остается важным условием российской стороны.

    Помощник президента России Юрий Ушаков также подчеркивал, что этот шаг – ключевой элемент плана мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что готов отказаться от претензий на власть в случае заключения мирного договора.

    Он также признал, что на Украине существует явление «бусификации», однако утверждает, что масштабы сильно преувеличены и большая часть роликов якобы создана в России или сгенерирована искусственным интеллектом.

    Дональд Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, который, как сообщили источники, был позитивным и дружеским.

    Зеленский выразил надежду на завершение войны в этом году, а Трамп заявил, что хотел бы прекращения войны в течение месяца.

    Комментарии (0)
    КСИР объявил об отмщении за смерть аятоллы Хаменеи
    Трамп заявил о «существенном упрощении» дипломатических усилий с Ираном
    Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии»
    Представители Ирана и США обменялись колкостями на заседании СБ ООН
    Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом
    ФСБ задержала второго главаря экстремистов «Махонинские» под Челябинском
    «Мисс Россия 2022» в Дубае призналась в «небольшой панике»

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией

    Европейский континент, как конь Боливар, не выдержит двух сверхдержав, и по итогам конфликта вокруг Украины останется только одна: либо Россия, либо Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав готовиться к мировой войне. Но при этом умолчал о своей личной ответственности за грядущую катастрофу Европы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

