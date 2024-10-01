У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.4 комментария
Наемник из Израиля заочно осужден на 10 лет в ДНР
Наемник из Израиля Денис Десятник заочно осужден в ДНР за участие в боевых действиях на стороне ВСУ
Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил гражданина Израиля Дениса Десятника, воевавшего за ВСУ, к десяти годам лишения свободы.
Приговор 47-летнему гражданину Израиля Денису Десятнику вынесен за участие в конфликте в качестве наемника. Десятник признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ и приговорен к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает РИА «Новости».
В ходе судебного разбирательства было установлено, что с марта 2022 по июнь 2024 года Десятник принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. Наемник действовал в различных точках боевого соприкосновения. За свои услуги он получил вознаграждение, эквивалентное более 1,9 млн рублей. Приговор вынесен заочно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР предъявили обвинения гражданину Грузии Георгию Руситашвили за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Вскоре после этого Руситашвили объявили в международный розыск.