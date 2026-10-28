Верховная рада одобрила расходы на оборону в размере 107 млрд долларов

Рада заложила на оборону 107 млрд долларов при доходах страны в 124 млрд

Tекст: Вера Басилая

Документ поддержали 239 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала «Рада».

Согласно проекту, общие доходы бюджета в 2027 году составят 124 млрд долларов (5,648 трлн гривен), тогда как расходы планируются на уровне 159,5 млрд долларов (7,272 трлн гривен).

Основная часть расходов – 107 млрд долларов (4,885 трлн гривен) – будет направлена на нужды обороны и безопасности. Для покрытия дефицита Киеву потребуется международная поддержка в объеме 52,6 млрд долларов.

Законопроект передан в правительство, которое должно доработать его с учетом предложений парламентариев и подготовить ко второму чтению в ноябре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Еврокомиссия установила срок для решения проблемы с дефицитом бюджета Украины.

В прошлом месяце украинский лидер Владимир Зеленский назвал нехватку средств в бюджете страны космической.

В середине сентября проект государственного бюджета с дефицитом более 37 млрд долларов был зарегистрирован в Верховной раде.