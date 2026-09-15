Проект бюджета Украины с дефицитом в 37 млрд долларов зарегистрирован в Раде

Tекст: Антон Антонов

Документ опубликован во вторник вечером. В указанную сумму входит дефицит общего фонда государственного бюджета на 1570,8 млрд гривен (35 млрд долларов) и предельный объем дефицита специального фонда на 95,2 млрд гривен (2,1 млрд долларов), передает РИА «Новости».

Согласно документу, доходы бюджета планируются на уровне 5648 млрд гривен, или 126 млрд долларов, тогда как расходы должны составить 7271 млрд гривен, или 163 млрд долларов. Таким образом, разрыв между доходами и расходами превышает 37 млрд долларов.

Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2027 года предполагается установить на уровне 12307 млрд гривен, или 276 млрд долларов. Прожиточный минимум для лиц работоспособного возраста в проекте бюджета зафиксирован на уровне 3691 гривны, или 82 долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, государственный долг Украины в июле достиг исторического максимума в 105,7% ВВП.

Международный валютный фонд спрогнозировал рост госдолга Украины до 137,1% ВВП в 2027 году на фоне снижения уровня государственных доходов.

Депутат Верховной рады Богдан Кицак ранее заявил о нехватке более 22 млрд долларов на обеспечение армии.