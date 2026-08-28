Государственный долг Украины достиг 105,7% ВВП и обновил исторический максимум

Tекст: Мария Иванова

По итогам июля уровень государственного долга Украины достиг 105,7% от номинального ВВП, передает РИА «Новости».

В прошлом месяце внешний и внутренний долг страны обновил исторический максимум. На конец июля задолженность составила 214,18 млрд долларов. При этом номинальный ВВП страны на конец прошлого года оценивался в 8,931 трлн гривен, или 202,6 млрд долларов.

Соотношение долга к номинальному ВВП постоянно увеличивается. В 2021 году показатель составлял 48,9%, в 2022-м вырос до 78,4%, в 2023-м – до 84,4%, а в 2024 году достиг 91,2%. По итогам 2025 года госдолг превысил объем ВВП, составив 101,2%.

Киевские власти пытаются компенсировать дефицит бюджета за счет внешних поступлений. Однако страны Запада принимают решения о новых пакетах помощи после долгих обсуждений, а партнеры все чаще призывают Украину искать внутренние источники финансирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, к концу июля совокупные финансовые обязательства киевских властей превысили 214 млрд долларов.

Государственный долг страны в пересчете на каждого жителя приблизился к отметке в 8,5 тыс. долларов.

Общий объем задолженности государства после событий на Майдане взлетел более чем в 16 раз.