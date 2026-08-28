Эксперт Плотников: Болгария стала одним из главных поставщиков советского оружия Киеву

Tекст: Вера Басилая

Глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников раскрыл масштабы иностранной помощи Киеву.

«Одним из важнейших поставщиков вооружений и боеприпасов советского производства является Болгария», – заявил специалист на профильной конференции. Он уточнил, что речь идет о бронемашинах, артиллерии, снарядах и стрелковом оружии, передает РИА «Новости».

Значительную роль в поддержке украинских войск играет Чехия, которая модернизировала около 800 танков Т-72. Прага активно участвует в коалиции по боеприпасам через холдинг Czechoslovak Group.

Плотников предупредил, что эмиссары этой компании появились в странах СНГ, поэтому российским органам следует обратить на это внимание. Финляндия также оказывает масштабную поддержку, выделив с 2022 года более пяти млрд долларов, из которых почти четыре млрд пошли на военные нужды. Кроме того, Хельсинки ежедневно передает Киеву до 25 разведывательных снимков из космоса.

Ранее чешские предприятия подготовили для украинской армии сотни обновленных танков советского образца.

В июле премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о полном истощении складских резервов национальной армии.

Месяцем ранее правительство Болгарии полностью остановило отправку военной помощи киевским властям.