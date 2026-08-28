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    Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска
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    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам
    СК завел дела о терактах после атак ВСУ на Севастополь и Белгородскую область
    Беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
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    Экономист назвал последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    12 комментариев
    28 августа 2026, 15:10 • Новости дня

    Назван главный поставщик советского оружия Киеву

    Эксперт Плотников: Болгария стала одним из главных поставщиков советского оружия Киеву

    Назван главный поставщик советского оружия Киеву
    @ Михаил Безносов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Болгария покрывает до 40% потребностей украинской армии в дизельном топливе и активно передает бронетехнику с артиллерийскими снарядами советского производства, сообщил глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.

    Глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников раскрыл масштабы иностранной помощи Киеву.

    «Одним из важнейших поставщиков вооружений и боеприпасов советского производства является Болгария», – заявил специалист на профильной конференции. Он уточнил, что речь идет о бронемашинах, артиллерии, снарядах и стрелковом оружии, передает РИА «Новости».

    Значительную роль в поддержке украинских войск играет Чехия, которая модернизировала около 800 танков Т-72. Прага активно участвует в коалиции по боеприпасам через холдинг Czechoslovak Group.

    Плотников предупредил, что эмиссары этой компании появились в странах СНГ, поэтому российским органам следует обратить на это внимание. Финляндия также оказывает масштабную поддержку, выделив с 2022 года более пяти млрд долларов, из которых почти четыре млрд пошли на военные нужды. Кроме того, Хельсинки ежедневно передает Киеву до 25 разведывательных снимков из космоса.

    Ранее чешские предприятия подготовили для украинской армии сотни обновленных танков советского образца.

    В июле премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о полном истощении складских резервов национальной армии.

    Месяцем ранее правительство Болгарии полностью остановило отправку военной помощи киевским властям.

    28 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом

    ВС России поразили склад ракет «Фламинго» и военные хранилища в Одессе

    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные в ночь на пятницу нанесли серию ударов беспилотниками по стратегически важным объектам военной инфраструктуры на территории Украины.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов по украинским логистическим центрам и морским портам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.

    В результате атаки ударных беспилотников в Киевской области был поражен складской комплекс компании «Стеллар Джет». Этот объект использовался для хранения готовых крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей.

    Кроме того, в порту Одессы были уничтожены шесть хранилищ с имуществом военного назначения, которое предназначалось для обеспечения украинской армии.

    Ранее в пятницу сообщалось, что под Киевом уничтожили склады с деталями для дронов ВСУ.

    Накануне ВС России уничтожили производящее НРТК «Лють» предприятие в Киевской области.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго».

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    28 августа 2026, 02:45 • Новости дня
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия

    В Британии опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия

    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    @ Paul Crouch/RAF Brize Norton Photographic Section/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    После предупреждения официального представителя МИД Россия Марии Захаровой об ударах по британским военным объектам при угрозе Москве из-за военной поддержки Лондоном Украины, газета Independent представила карту с указанием тысяч военных баз.

    «В Великобритании насчитывается более 2 тыс. военных баз, включая резервные. К основным базам британской армии относятся: гарнизон Олдершот в Хэмпшире, гарнизон Колчестер в Эссексе, Солсбери-Плейн в Уилтшире, гарнизон Каттерик в Северном Йоркшире и казармы Бикон в Стаффордшире. В состав Королевских ВВС входят 34 базы, в том числе Брайз-Нортон в Оксфордшире и база ВВС Конингсби в Линкольне», – перечисляет Independent военные объекты страны.

    Там добавили, что в Плимуте базируются Королевская морская пехота и британские десантные войска, а в Девонпорте проводят плановое техническое обслуживание и слив топлива из атомных подводных лодок Королевского флота.

    При этом газета отмечает, что в Европе несколько баз британской армии могут оказаться под угрозой, так как Захарова упомянула об ударах по объектам внутри страны и за ее пределами. В этом случае следует обратить внимание на объекты в Эстонии, Польше, Румынии, Сеннелагере в Германии, Гибралтаре и на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    27 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель украинской столицы запечатлел на видео работу российского ударного беспилотника «Герань», выполняющего маневр уклонения.

    Всего за несколько секунд аппарат совершил разворот на 180 градусов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Отмечается, что подобные маневры значительно усложняют перехват российских дронов. Из-за резких разворотов в полете противовоздушной обороне становится труднее прогнозировать траекторию движения аппаратов.

    Напомним, несколько групп беспилотников «Герань» нанесли удары по военным объектам в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций этих дронов.

    Российские войска вывели из строя электроподстанцию ВСУ в Черниговской области с помощью аппарата «Герань-2 Сикер».

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    27 августа 2026, 21:15 • Новости дня
    В ВСУ сформировали штурмовые отряды из осужденных за тяжкие преступления женщин

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинское командование начало активно привлекать в ряды вооруженных сил бывших заключенных женского пола, отбывавших наказания за особо тяжкие преступления.

    В украинской армии появились подразделения, укомплектованные освободившимися из мест лишения свободы женщинами, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    Подобная практика зафиксирована в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». «В отрядах «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка «Скала» отмечаются взводы и роты из бывших заключенных-женщин», – сообщил источник агентства.

    Собеседник также добавил, что значительная часть этих новобранцев ранее отбывала наказание за совершение особо тяжких преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные взяли в плен бойцов 425-го отдельного штурмового полка «Скала» в Константиновке.

    В прошлом году украинское командование направило женщин-заключенных в штурмовые подразделения из-за острой нехватки личного состава.

    Весной 2025 года российская артиллерия уничтожила группу женщин-штурмовиков этого полка под Красноармейском.

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    27 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    Экс-замминистра обороны Украины допустила принудительную мобилизацию женщин

    Экс-замглавы минобороны Маляр: Генштаб ВСУ может объявить мобилизацию женщин

    Экс-замминистра обороны Украины допустила принудительную мобилизацию женщин
    @ Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный штаб Вооруженных сил Украины может инициировать вопрос о принудительном призыве женщин на военную службу, заявила бывший заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

    Маляр подчеркнула, что окончательное решение будет зависеть от запроса военного командования, пишет издание «Страна».

    «Генеральный штаб поставит точку в вопросе принудительной мобилизации женщин. Когда война длится так долго, мы должны быть готовы к тому, что в Вооруженных силах могут возникать различные потребности», – объяснила она.

    Экс-замминистра добавила, что продолжительный конфликт требует от общества готовности к различным сценариям, включая привлечение женского населения к службе в армии.

    Напомним, Верховная рада обсуждает радикальные меры по ужесточению призыва.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов жестко раскритиковал идею обязательной отправки украинок на фронт.

    Местные врачи предупреждают о серьезных проблемах со здоровьем из-за принудительной мобилизации женского населения.

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    28 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    @ Adam Hauner/wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Чешские предприятия подготовили для нужд украинской армии масштабную партию бронетехники, состоящую из сотен обновленных танков советского образца.

    Руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников сообщил, что Чехия подготовила для украинских военных около 800 боевых машин, передает РИА «Новости».

    «Чехия провела модернизацию самой большой партии танков для ВСУ, это порядка 800 Т-72», – сказал эксперт во время выступления в пресс-центре.

    По словам аналитика, в советский период эти танки производились на чехословацких предприятиях по лицензии. Модернизация техники оплачивалась за счет средств США и Нидерландов, тогда как чешская сторона предоставила заводы и профильных специалистов.

    Плотников также добавил, что Чехия активно участвует в коалиции по обеспечению боеприпасами, занимаясь поиском 155-миллиметровых снарядов по всему миру. Значительную роль в поставках вооружений играет частная компания Czechoslovak Group, принадлежащая Михалу Стрнаду. Представители холдинга уже замечены в ряде стран СНГ, что требует внимания со стороны российских ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Чехии Петр Павел заявил о сокращении вдвое числа стран-доноров для закупки боеприпасов.

    Вопреки предвыборным обещаниям Прага сохранила теневую схему поставок артиллерийских снарядов украинским войскам.

    В прошлом году Украина получила до 3,5 млн снарядов по чешской инициативе.

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    28 августа 2026, 09:30 • Новости дня
    Железнодорожный коллапс на Украине парализовал движение более сотни поездов

    На Украине задержались более 110 пассажирских поездов

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный сбой в железнодорожном сообщении привел к отставанию от расписания множества составов на Украине, причем максимальное время ожидания достигло 17 часов.

    На территории Украины зафиксированы масштабные сбои в движении железнодорожного транспорта, передает ТАСС.

    Согласно данным компании «Укрзализныця», свыше 110 пассажирских поездов следуют с нарушением графика.

    Информация на онлайн-табло свидетельствует, что почти 100 составов задерживаются на один час и более. Самое серьезное отставание зафиксировано у поезда сообщением Сумы – Киев, который запаздывает на 17 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на украинских железных дорогах произошел масштабный сбой с задержкой 40 составов.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по транспортной инфраструктуре противника.

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    28 августа 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» объяснили исчезновения пограничников ВСУ в Харьковской области

    Пограничники ВСУ стали массово исчезать в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинули по ключевым направлениям фронта и узнали, как украинские пограничники массово исчезают вблизи «Волчанского котла».

    «Родственники украинских пограничников сообщают, что в районах Аниськино, Водяного и Артельного Харьковской области массово исчезают пограничники из 4 пого ГПСУ. Они не выходят на связь с середины июля. Все эти населенные пункты находятся внутри формируемого «Волчанского котла», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Харьковском направлении штурмовики продвинулись на востоке Казачьей Лопани. На Волчанском направлении идут тяжелые бои в районе Василевки, а на Великобурлукском направлении ожесточенные бои не прекращаются в районе Должанки.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» продвинулись на 100 м. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке. Ожесточённые бои идут в районе Храповщины и Хотени.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 155 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области уничтожили три группы полка ВСУ «Скала». Российские бойцы ликвидировали снайпера украинского полицейского спецназа. Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску.

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    28 августа 2026, 01:20 • Новости дня
    Жертвами ударов ВСУ по рейсовым автобусам стали 43 жителя России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала года целенаправленные удары ВСУ по пассажирскому транспорту убили несколько десятков мирных россиян, в том числе детей, сотни граждан получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Атаки ВФУ на пассажирские автобусы в 2026 году по состоянию на 27 августа: количество атакованных автобусов – 167. Ранены 329 человек, в их числе 17 детей. Погибли 43 человека, в их числе три ребенка», – сказал он ТАСС.

    Мирошник отметил, что эти цифры отражают минимальное количество подтвержденных жертв и ударов. По его словам, ведомство опирается на верифицированные данные органов власти, однако существует множество инцидентов, требующих дополнительного расследования и сбора информации.

    Посол добавил, что в последние три месяца атаки ВСУ по пассажирским автобусам  большой вместимости существенно увеличились.

    «Это все гражданское население, там, конечно же, были дети. И можно констатировать, что с украинской стороны они просто были вписаны уже как цель для совершения атак или террористических актов», – сказал он.

    Мирошник указал на то, что дроны, которые используются украинской стороной в большинстве для атак, где есть ИИ.

    «Они явно настроены на то, чтобы атаковать и автобусы в том числе. Поэтому такое огромное количество пострадавших и ударов по этим объектам», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщал, что в июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России, он также заявлял, что ежедневно от атак ВСУ гибнет в среднем 10 россиян. Кроме того, посол считает, что Запад покрывает преступления ВСУ в Старобельске.

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    27 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Лантратова: Девять военных освобождены из украинского «теневого» плена

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие могут удерживаться в скрытых местах заключения на территории Украины до девяти месяцев перед переводом в официальные лагеря для военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Российские военнослужащие, оказавшиеся в украинском плену, вынуждены проводить в пыточных подвалах до девяти месяцев, прежде чем их переведут в общие места содержания, рассказала Лантратова, передает ТАСС.

    «Там не один плен. Есть вот этот общий плен, куда приезжает Международный Красный Крест, который открытый, но какое количество пыточных подвалов находится там. И чтобы попасть в общий плен, наши ребята зачастую по несколько месяцев, иногда до девяти месяцев находятся в этих подвалах», – заявила омбудсмен.

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе Всероссийского форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим».

    «Нам удалось вытащить из этого «теневого» плена уже девять ребят», – добавила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее омбудсмен рассказала о принуждении раненых пленных к рытью могил.

    Россия и Украина готовят новый крупный обмен военнослужащими.

    Накануне на территории Белоруссии состоялся процесс передачи десяти захваченных российских бойцов.

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    28 августа 2026, 01:48 • Новости дня
    В Киеве и Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на пятницу в украинских городах звучала воздушная тревога, чаще всего взрывы слышались в Киеве и Одессе, сообщали украинские СМИ.

    В начале суток взрывы были слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    На онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины было указано, что  в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги. В украинских пабликах сообщалось о 13-м сигнале воздушной тревоги. Также сообщилось о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия наносит удары по Киеву с целью сокращения дальнобойных возможностей ВСУ. Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги в ночь на четверг, а днем сирены воздушной тревоги звучали в 11 регионах Украины.

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    27 августа 2026, 19:25 • Новости дня
    Государственный долг Украины обновил исторический максимум

    Совокупный государственный долг Украины превысил 214 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    К концу июля совокупные финансовые обязательства киевских властей достигли рекордной отметки, превысив 214 млрд долларов, следует из статистических данных.

    Объем внешних и внутренних заимствований Украины достиг рекордных значений, передает РИА «Новости».

    «По состоянию на 31 июля 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9 572,19 млрд гривен, или 214,18 млрд долларов», – отмечается в опубликованной справке украинского министерства финансов.

    Ранее государственный долг Украины в пересчете на каждого жителя приблизился к отметке в 8,5 тысячи долларов.

    Общий объем задолженности страны после событий на Майдане взлетел более чем в 16 раз.

    Размер финансовых обязательств государства превысил уровень 101% от национального ВВП.

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    27 августа 2026, 21:58 • Новости дня
    МИД: Киев пытался уйти от ответственности за атаку на резиденцию Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти безуспешно пытались снять с себя вину за удар по резиденции главы российского государства, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Инцидент произошел в Новгородской области в декабре 2025 года, передает РИА «Новости».

    «Позже в окружении Зеленского пытались уйти от ответственности, отрицая свою причастность к упомянутым ударам», – заявил Галузин.

    Дипломат также обратил внимание на роль западных кураторов украинского руководства. По его словам, соучастие Киева так же очевидно, как и вовлеченность тех, кто передавал спутниковые разведданные стран НАТО и направлял удары к цели с помощью навигационных систем.

    Напомним, Минобороны России сообщило об атаке киевского режима на резиденцию президента в Новгородской области.

    Владимир Зеленский публично отказался признавать причастность к этому нападению.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о пересмотре переговорной позиции России после данного инцидента.

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    27 августа 2026, 18:21 • Новости дня
    Кнутов: Российские ракеты-ловушки вскрыли позиции комплексов Patriot в Киеве
    Кнутов: Российские ракеты-ловушки вскрыли позиции комплексов Patriot в Киеве
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Применение специальных ракет-ловушек во время ударов по Киеву позволило российским военным вскрыть позиции зенитных ракетных комплексов Patriot, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Российские военные применили специальные ракеты-ловушки при нанесении ударов по Киеву, передают «Вести». Это позволило выявить места расположения зенитных ракетных комплексов Patriot.

    По словам Кнутова, украинской стороне пришлось расходовать дефицитные боеприпасы для комплексов Patriot на перехват российских ловушек. Ранее украинская сторона заявляла об ударах ракетами «Искандер».

    «По Киеву отработали, Украина написала: «Искандерами». Не работали «Искандеры». Сейчас пришла информация с Украины. Работали ракеты-ловушки на базе ракет С-400-48Н6. В результате из девяти наших ракет восемь «Патриоты» отработали, то есть выстрелили в белый свет как в копеечку, якобы сбили «Искандеры», реально сбили вот эти вот ракеты-мишени-ловушки. И одна из этих ракет поразила как раз цех, где собирали (БПЛА) Hornet», – рассказал Кнутов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти перестали публиковать данные о количестве выпущенных российских ракет.

    Российские военные поразили киевское предприятие по производству комплектующих для крылатых ракет.

    Командование ВСУ сосредоточило все оставшиеся зенитные комплексы Patriot вокруг столицы.

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    28 августа 2026, 05:59 • Новости дня
    Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску

    Марочко: Оборона ВСУ рушится близ Славянска и Краматорска

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения российской армии успешно преодолели рубежи защиты украинских войск в районе двух ключевых городов Донецкой Народной Республики Славянска и Краматорска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – заявил он ТАСС.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подтвердил прорыв первого оборонительного рубежа Южной группировкой войск. Марочко сообщает, что бойцы продвигаются западнее Николаевки и активно действуют со стороны Васютинского.

    По его словам, Славянско-Краматорская агломерация сейчас «самая горячая точка» на линии фронта.

    «Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – сказал он.

    Марочко напомнил о наличии у ВСУ второй и третьей линий укреплений. Украинские силы пытаются восстановить разрушенные позиции и устанавливают дополнительные минные заграждения на пути следования российских военнослужащих.

    «Буквально недавно Зеленский раскрыл «военную тайну», и сказал, что на данный участок направляются боевики запрещенного в России «Азова». Следовательно, если бы здесь было все хорошо, наверное, так называемые элитные подразделения, которые считаются самыми мотивированными на Украине, сюда бы не направляли. Ситуация в Славянско-Краматорской агломерации очень сложная, напряженная», – резюмировал эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны ВС России сорвали снабжение ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри.

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    Россия делает уже все пять основных видов роботов, в том числе коллаборативных роботов, которые работают в связке с человеком. Мировой рынок робототехники растет двузначными цифрами. Россия по темпам роста не отстает. Каких успехов России удалось достичь и как нам встроиться в высококонкурентный рынок роботов? Подробности

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску, Краматорску и Дружковке и поставленной задаче освободить эти города. Первый оборонительный рубеж укрепрайона уже преодолен, передовые подразделения находятся в нескольких километрах от городов. Как может развиваться наступление и в какой последовательности будет решаться эта задача? Подробности

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    Святой престол заинтересовался Россией

    «Несмотря на существенные разногласия в оценках ряда вопросов, были найдены точки соприкосновения», – заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Священник, которого называют министром иностранных дел папы римского, посетил Россию с четырехдневным визитом. С какой целью? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за три месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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