Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Шойгу назвал бесчеловечными условия содержания скончавшегося генерала Младича
Шойгу: Младич содержался в гаагской тюрьме в бесчеловечных условиях
После кончины бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича секретарь Совбеза Сергей Шойгу выразил соболезнования его семье, назвав приговор Международного трибунала вопиюще несправедливым.
Российский политик прокомментировал смерть известного военного в гаагской тюрьме, передает РИА «Новости».
«С горечью узнал о кончине в гаагских застенках генерала Ратко Младича. Несправедливый приговор Международного трибунала по бывшей Югославии в отношении Ратко Младича, а также бесчеловечные условия его содержания в тюрьме – это яркий пример пренебрежения нормами международного права и принципами справедливого и гуманного обращения с заключенными», – говорится в опубликованном сообщении.
Кроме того, секретарь Совета безопасности передал отдельные слова сочувствия Дарко Младичу, сыну покойного командующего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сын бывшего командующего боснийских сербов Дарко Младич подтвердил информацию о кончине отца в гаагской тюрьме.
Министерство иностранных дел России выразило глубокие соболезнования в связи со смертью генерала.
В мае Ратко Младич перенес очередной инсульт.