Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
МИД заявил о двойных стандартах Запада при освещении катастроф в России
Захарова: Запад злорадствует из-за катастроф в России
Зарубежные медиа демонстрируют отстраненность и злобу по отношению к чрезвычайным ситуациям в России, сочувствуя при этом аналогичным трагедиям в других государствах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова указала на предвзятость зарубежного медиамейнстрима, передает РИА «Новости». Выступая на Фестивале новых медиа в «Сенеже», она подчеркнула разницу в реакции международного сообщества на стихийные бедствия.
«Любое ЧП в разных точках мира вызывает и должно вызывать сочувствие, сострадание, у кого-то – желание помочь… Но когда что-то подобное касается нас – жесточайшее, ненавистническое зло», – сказала Захарова.
В качестве примера дипломат привела недавний сход оползня на границе Непала и Китая, вызвавший искреннее сочувствие в мире. При этом разрушительные катаклизмы происходят везде, включая ураган «Катрина» в США в 2005 году и аварию на японской АЭС «Фукусима».
Представитель министерства отметила, что в случае трагедий в России западные платформы пытаются возложить вину на самих россиян.
По словам Захаровой, подобное манипулирование фактами направлено на подрыв доверия граждан к своему государству в рамках когнитивного воздействия.
Ранее Захарова обвинила западные СМИ в массовой фабрикации новостей.
Также Захарова заявила, что западная пропаганда наносит скрытый, но серьезный ущерб благодаря своей невидимости и косвенному воздействию на общество.