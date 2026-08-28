Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин поручил создать атлас военных и гражданских профессий будущего
Президент России Владимир Путин поддержал идею обновить существующий «Атлас новых профессий», включив в него гражданские и военные компетенции, которые будут востребованы в будущем. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.
По словам президента, новый документ должен учитывать изменения, которые будут происходить в профессиональной сфере в ближайшие десятилетия. Путин отметил, что знаком с планами по подготовке новой редакции атласа и назвал поставленную задачу амбициозной и новаторской., передает РИА «Новости».
«Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед – заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно: подготовить новую редакцию атласа с гражданскими и с военными компетенциями будущего. Задача по-своему очень амбициозная и новаторская», – сказал президент.
Первое издание подобного документа было представлено в феврале 2014 года. Инициаторами проекта тогда выступили Агентство стратегических инициатив и Московская школа управления Сколково.
В пятницу Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».
Накануне глава государства направил приветственную телеграмму участникам этого мероприятия.
Ранее российский лидер поручил правительству принять новые меры по повышению уровня трудоустройства выпускников учебных заведений.