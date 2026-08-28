Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин прибыл в Нижний Новгород
Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».
Российский лидер посетит выставку передовых проектов Агентства стратегических инициатив и выступит на пленарном заседании, передает РИА «Новости». Масштабное мероприятие проходит в городе 27 и 28 августа.
Программа визита включает осмотр современных городских объектов и посещение местного автомобильного завода. Там президенту продемонстрируют процесс сборки новой модели Volga.
Кроме того, рабочий график включает встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о рабочей поездке главы государства в Нижний Новгород.
Накануне российский лидер направил приветственную телеграмму участникам форума гражданских инициатив.
В марте Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в Кремле.