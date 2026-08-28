Мишустин заявил о строгом выполнении решений президентов России и Белоруссии

Мишустин: Принимаемые лидерами России и Белоруссии решения строго выполняются

Tекст: Валерия Городецкая

Мишустин подчеркнул, что правительства обеих стран держат на постоянном контроле вопросы, поставленные главами государств, передает РИА «Новости».

«Сердечно приветствую вас в Доме правительства Российской Федерации. Начался ваш визит в Россию. Завтра у вас встреча предстоит с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Хочу заверить вас, что все решения, которые принимаются на высшем уровне, мы исполняем», – заявил председатель правительства в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Мишустин также добавил, что поручения президентов двух стран неизменно остаются в центре внимания кабинетов министров РФ и Белоруссии.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с российским руководством.

Накануне глава соседнего государства прибыл в Москву с рабочим визитом.

В Кремле официально анонсировали субботние переговоры белорусского лидера с Владимиром Путиным.