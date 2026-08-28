Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Мишустин заявил о строгом выполнении решений президентов России и Белоруссии
Мишустин: Принимаемые лидерами России и Белоруссии решения строго выполняются
Все совместные решения России и Белоруссии на высшем уровне строго выполняются, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин подчеркнул, что правительства обеих стран держат на постоянном контроле вопросы, поставленные главами государств, передает РИА «Новости».
«Сердечно приветствую вас в Доме правительства Российской Федерации. Начался ваш визит в Россию. Завтра у вас встреча предстоит с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Хочу заверить вас, что все решения, которые принимаются на высшем уровне, мы исполняем», – заявил председатель правительства в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Мишустин также добавил, что поручения президентов двух стран неизменно остаются в центре внимания кабинетов министров РФ и Белоруссии.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с российским руководством.
Накануне глава соседнего государства прибыл в Москву с рабочим визитом.
В Кремле официально анонсировали субботние переговоры белорусского лидера с Владимиром Путиным.