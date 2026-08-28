Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
В Киеве признали невозможность изменить ситуацию с мобилизацией
Буданов: Ситуацию с мобилизацией на Украине невозможно изменить
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) признал, что процесс призыва граждан в армию вызывает социальное напряжение.
Однако он подчеркнул невозможность изменения текущего положения дел, передает ТАСС.
«К сожалению, надо принимать это таким, как оно есть. Мы не сможем по-другому. Надо решиться и честно это сказать», – заявил Буданов в эфире украинского телемарафона.
Политик отметил, что ежемесячно необходимо призывать не менее 30 тыс. человек для поддержания текущей численности войск. Назначение нового министра обороны Евгения Хмары не повлияет на сложившуюся ситуацию, так как потребность в новобранцах остается прежней. Соответственно, уровень недовольства в обществе также не снизится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Владимир Скачко предрек дальнейшее ужесточение мобилизации на Украине.
Несколькими днями ранее Верховная рада утвердила Евгения Хмару в должности министра обороны. Весной Кирилл Буданов* признал невозможность отказа от призыва граждан.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ