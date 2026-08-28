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Марочко объяснил, почему ВСУ направили «Азов» к Славянску и Краматорску
Марочко: Оборона ВСУ рушится близ Славянска и Краматорска
Подразделения российской армии успешно преодолели рубежи защиты украинских войск в районе двух ключевых городов Донецкой Народной Республики Славянска и Краматорска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – заявил он ТАСС.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подтвердил прорыв первого оборонительного рубежа Южной группировкой войск. Марочко сообщает, что бойцы продвигаются западнее Николаевки и активно действуют со стороны Васютинского.
По его словам, Славянско-Краматорская агломерация сейчас «самая горячая точка» на линии фронта.
«Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – сказал он.
Марочко напомнил о наличии у ВСУ второй и третьей линий укреплений. Украинские силы пытаются восстановить разрушенные позиции и устанавливают дополнительные минные заграждения на пути следования российских военнослужащих.
Кроме того, Киев пытается изменить обстановку в славянско-краматорской агломерации, увеличивая число контратак.
«Буквально недавно Зеленский раскрыл «военную тайну», и сказал, что на данный участок направляются боевики запрещенного в России «Азова». Следовательно, если бы здесь было все хорошо, наверное, так называемые элитные подразделения, которые считаются самыми мотивированными на Украине, сюда бы не направляли. Ситуация в славянско-краматорской агломерации очень сложная, напряженная», – резюмировал эксперт.