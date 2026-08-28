Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.0 комментариев
«Политеховский» маньяк заявил о невиновности
Приговоренный к 25 годам колонии Виталий Манишин обжаловал решение суда
В Калманский районный суд Алтайского края поступила жалоба от «политеховского» маньяка Виталия Манишина, осужденного на 25 лет за убийство 11 женщин, где он заявляет о своей невиновности и просит оправдать его, сообщает пресс-служба судов Алтайского края.
Соответствующее обращение поступило в судебную инстанцию Алтайского края, передает РИА «Новости». Серийный убийца просит пересмотреть вынесенный ранее обвинительный акт.
«В Калманский районный суд поступила кассационная жалоба Манишина Виталия Егоровича на приговор... к наказанию в виде 25 лет лишения свободы. В жалобе Манишин В.Е. указал на свою невиновность в совершении инкриминированных ему преступлений, обратился... с просьбой об оправдании», – уточнили в пресс-службе судов региона.
Виталия Манишина приговорили к 25 годам колонии в 2025 году. Следствие доказало его вину в расправе над 11 женщинами. Среди жертв оказались пропавшие в 2000 году абитуриентки местного университета и соискательницы работы.
В феврале краевой суд оставил вердикт без изменений. Прокуратура не смогла запросить пожизненное заключение из-за истечения сроков давности. Объем этого резонансного уголовного дела составил 69 томов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд приговорил Виталия Манишина к 25 годам колонии за убийство 11 женщин.
Ранее гособвинение запросило для подсудимого аналогичный срок лишения свободы.
В январе осужденный отказался от подачи апелляционной жалобы на этот вердикт.