Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.3 комментария
«Политеховский маньяк» Манишин не стал обжаловать свой приговор
Известный как «Политеховский маньяк» осужденный на четверть века Виталий Манишин решил не подавать апелляцию на свой приговор, хотя его защита считает признание ложным.
Уголовное дело в отношении Виталия Манишина, осужденного на 25 лет за убийство 11 женщин, направлено Калманским райсудом в Алтайский краевой суд для апелляционного рассмотрения, передает РИА «Новости».
Апелляционные жалобы на приговор подали только адвокат Манишина и одна из потерпевших. Последняя считает, что наказание слишком мягкое.
Пресс-служба судов Алтайского края уточнила, что сам Манишин отказался от подачи апелляционной жалобы. Адвокат осужденного утверждает, что его подзащитный оговорил себя.
Манишина признали виновным в убийстве 11 женщин и приговорили к 25 годам лишения свободы.
Напомним, гособвинение требовало максимального наказание для Манишина по обвинению в убийствах 11 девушек в Алтайском крае. Преступления совершались в течение нескольких лет.