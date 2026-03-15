Tекст: Антон Антонов

Фицо отметил, что в ЕС появляются новые «голоса здравого смысла», которые понимают: стратегия ослабления России через поддержку конфликта на Украине не работает – передает РИА «Новости».

Он привел в пример премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который предложил дать Евросоюзу мандат на проведение переговоров с Россией о завершении украинского конфликта. По словам Фицо, премьер Бельгии признал, что «поддержка войны на Украине» и попытки «экономически «придушить» Россию» не привели к успеху, переговоры сейчас являются единственно верным путем.

«Если бы ЕС как институт запросил мандат на переговоры о мире, то я голосовал бы двумя руками», – добавил Фицо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Он назвал сделку с Москвой единственным решением. Де Вевер подчеркнул, что без переговорного мандата страны Евросоюза не смогут участвовать в переговорах, где США будут оказывать давление на Украину. Он также отметил, что итоговая сделка будет невыгодной для Евросоюза.