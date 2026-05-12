Мирошник: ВСУ за неделю атаковали не менее 20 регионов России
В начале мая украинские военные попытались расширить географию ударов, атаковав дронами гражданские объекты в десятках отдаленных от зоны СВО российских регионов, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
С 4 по 10 мая украинская армия предприняла попытки увеличить зону поражения гражданских объектов на территории России, пояснил Мирошник в своем еженедельном докладе, передает РИА «Новости»
«Атаками были затронуты не менее 20 субъектов России, удаленных от зоны СВО», – подчеркнул дипломат.
Для налетов украинские военные использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Под ударами оказались гражданские объекты в Москве и Подмосковье, Чечне, Мордовии, Чувашии, Пермском крае и других областях Центральной России и Поволжья.
Мирошник особо отметил, что в глубоком тылу объектом агрессии стали Чебоксары.
Ранее Минобороны сообщало о тысячах нарушений режима прекращения огня со стороны украинских войск. 5 мая киевский режим нанес массированный удар беспилотниками и ракетами по Чебоксарам. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на гражданские объекты Чувашии.