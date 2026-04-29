Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС
Публикация новых расшифрованных фрагментов с пленок бизнесмена Тимура Миндича изданием «Украинская правда», полученных от источников в политических кругах, имеют прямую связь с предоставлением ЕС Киеву «кредита» в 90 млрд евро, пишет издание «Страна».
По данным издания «Страна», Евросоюз увязал выделение этих средств с проведением Украиной антикоррупционных реформ, включая расширение полномочий НАБУ и САП, а также передачу контроля над рядом государственных органов внешнему управлению.
По данным издания «Страна», Евросоюз увязал выделение этих средств с проведением Украиной антикоррупционных реформ, включая расширение полномочий НАБУ и САП, а также передачу контроля над рядом государственных органов внешнему управлению.
В частности, реформы предполагают возможность НАБУ и САП предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора, а офис генпрокурора, ГБР, МВД, Высшая квалификационная комиссия судей и Конституционный суд должны перейти под контроль структур, связанных с Евросоюзом.
Издание отмечает, что речь идет о передаче контроля органам, которые ранее были связаны с Демпартией США, а теперь курируются Евросоюзом. По мнению «Страны», эти реформы могут фактически лишить Владимира Зеленского полномочий, превратив его в «британскую королеву». В правящей партии «Слуга народа» не поддерживают такие изменения, а оппоненты, как сообщается, намеренно слили записи Миндича для давления на Зеленского.
Осенью прошлого года на Украине возник скандал из-за операции «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике, где были отмыты не менее ста миллионов долларов. Следствие назвало координатором операции Миндича, близкого друга Зеленского, который покинул страну до обысков. НАБУ начало публиковать записи разговоров, обсуждавших коррупционные схемы, всего собрано тысяча часов аудиоматериалов. В результате скандала ушли в отставку несколько министров, в том числе Герман Галущенко и Андрей Ермак, а работа парламента была временно парализована. Вечером 28 апреля были обнародованы записи Миндича, касающиеся оборонных контрактов и недвижимости элитного класса.
22 апреля после снятия вето Венгрии и Словакии послы Евросоюза одобрили выделение Украине 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России. В среду агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз требует от Киева налоговых изменений, в частности увеличение НДС до 20% для компаний с годовым доходом выше 77,4 тыс. евро.
Тимур Миндич, которого называют близким другом Зеленского, отказался возвращаться на Украину и покидать Израиль, несмотря на расследование по делу «Мидас» о крупной коррупционной схеме в энергетике.