Эксперт: Украинская система ПВО неработоспособна в Персидском заливе

Военный эксперт Анпилогов: Арабские государства не хотят платить за сомнительную защиту ВСУ

Tекст: Олег Исайченко

«В настоящий момент мы досконально не знаем масштаб разрушений в Персидском заливе, поэтому оценить эффективность украинской ПВО достаточно трудно. Однако, судя по некоторым данным, можно предположить, что украинцы использовали для обороны зенитные дроны», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

При этом, поясняет он, украинцы действовали в незнакомой для себя обстановке. У себя «дома» ВСУ развернули масштабную сеть разведывательных устройств: за полетом ракет и БПЛА наблюдают акустические и оптические системы, используются вышки сотовой связи. Это дает развернутую картину российских ударов и позволяет быстро перебрасывать мобильные расчеты для поражения целей. «Конечно, случается и много ошибок, но все же оборона держится на более-менее приемлемом уровне», – отмечает эксперт.

В Персидском заливе, по его словам, ситуация иная. Важные объекты сосредоточены на побережье, а развернуть там полноценную систему наблюдения крайне сложно. Отсутствие инфраструктуры для размещения оборудования, фиксирующего поток дронов, изначально ограничило эффективность украинской ПВО.

«То есть ВСУ действовали в незнакомой обстановке, полагаясь на вызубренные ранее паттерны. В таких условиях выстроить качественную оборону практически невозможно. Соответственно, информация о провале украинских специалистов по защите арабских объектов вполне может быть достоверной», – добавляет собеседник.

Что касается целей Киева в рамках поддержки монархий Персидского залива, главным приоритетом Зеленского, по мнению эксперта, было получение денег. Нефть республику не особо интересует – ее просто негде перерабатывать, а найти подрядчика для работы с энергоносителем и последующей передачей продукта на Украину – задача трудоемкая.

«С деньгами же у Зеленского большие проблемы, – говорит Анпилогов. – Глава евродипломатии Кая Каллас торжественно объявила о передаче Киеву всего лишь нескольких десятков миллионов евро. Это при том, что изначально Брюссель обещал выделить 90 млрд. Украина заинтересована в поиске новых спонсоров, но, судя по всему, арабские государства тоже не готовы платить ВСУ за сомнительную защиту».

Ранее стало известно, что ВСУ провалили защиту вверенных им ближневосточных объектов. Как пишет издание L'AntiDiplomatico, все пять построек, на которых пребывали украинские специалисты в сфере ПВО, были уничтожены в результате иранских ударов. «Более того, противовоздушные ракеты попали по двум небоскребам в Эмиратах», – уточняет газета.

Итогом «поездки» ВСУ на Ближний Восток стало же приобретение «врагов в Тегеране»: Исламская республика нанесла удар по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Потери Киева составили 21 человек. В результате монархии Персидского залива «попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Тем не менее, Владимир Зеленский надеется получить дивиденды от арабских стран за оказанную «помощь».

Так, по данным Bloomberg, Киев якобы договорился с государствами региона о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры. По словам Зеленского, Украина заключила десятилетние соглашения в сфере безопасности с Оманом, Кувейтом и Бахрейном.