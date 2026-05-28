  • Новость часаСША вывели из-под санкций 11 россиян и два танкера
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский и Тихановская решили разыграть «белорусский козырь»
    Захарова: Армения удалила термин «Великая Отечественная война» из документов
    Каллас призвала ЕС давить на сотрудничающие с Россией страны
    Мама российского космонавта Кудь-Сверчкова объяснила шутку про шапку
    Путин заявил о конкурентных преимуществах России в энергетике для развития ИИ
    Принято решение о воссоздании Челябинского высшего танкового училища
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент
    «Руспродсоюз»: Россия оперативно заменит овощи и фрукты из Армении
    Неизвестные дроны атаковали три танкера у берегов Турции
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в 90-е

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    15 комментариев
    28 мая 2026, 21:53 • Новости дня

    США вывели из-под санкций 11 россиян и два танкера

    США вывели из-под санкций 11 россиян и два танкера
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти пересмотрели санкционные списки, убрав из них два танкера и 11 россиян, включая нескольких уже ушедших из жизни парламентариев.

    Из-под действия американских рестрикций выведены 11 физических лиц и два танкера, среди них покойные члены Федерального собрания России и танкеры Linda и Lady D. Решение об обновлении санкционных списков приняло министерство финансов США, передает ТАСС.

    Санкции, в частности, прекращены в отношении бывшего депутата Госдумы, исследователя Арктики Артура Чилингарова (1939–2024), экс-сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева (1962–2023) и бывшего члена Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Сахаровой (1973–2025). Ряд других бывших российских законодателей также исключен из перечня.

    В распространенном заявлении Минфина США говорится, что из санкционных списков убраны в общей сложности 76 устаревших позиций. В документе уточняется, что мера затрагивает «умерших лиц и списанные или выведенные из эксплуатации суда». Санкции также отменены в отношении физических и юридических лиц из Колумбии, Испании, Алжира, Филиппин, Мексики, Ирака, Сирии, Мьянмы, Киргизии, Ливии, Японии, Камбоджи, Туниса, Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна, Австралии и Перу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Минфин США исключил из антироссийского санкционного списка трех человек и три компании, связанных с Россией, Турцией и ОАЭ.

    Ранее сообщалось, что сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла в возрасте 52 лет после продолжительной тяжелой болезни.

    26 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев

    Эксперт Козюлин: ЕС превращает своих дипломатов в Киеве в «живой щит»

    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев
    @ evhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что ЕС «никуда не уйдет» из Киева, определенные меры предосторожности, вероятно, будут приняты. Возможно, из украинской столицы без лишней огласки вывезут часть персонала европейских посольств. Та же часть сотрудников, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В феврале 2022 года, аккурат к СВО, иностранные дипломатические миссии бежали из Киева. Сейчас же посольства стран ЕС нарочито отказываются уезжать несмотря на прямые предупреждения Москвы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По его мнению, причина заключается в том, что в Брюсселе утвердилась позиция: «они должны быть на стороне Украины принципиально и стойко». Вместе с тем, несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что «ЕС никуда не уйдет», на деле определенные меры предосторожности будут приняты, считает собеседник.

    «В Европе представляют потенциал ВС России и понимают риски. Я допускаю, что тайно и без лишней огласки какую-то часть персонала европейских посольств и их семьи вывезут из украинской столицы. Официальных сообщений ожидать не стоит. На словах евроэлита продолжит вести себя как оловянные солдатики», – рассуждает Козюлин.

    Та же часть сотрудников дипмиссий, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит». Эксперт напомнил, что в Киеве под прикрытием мирных жителей и иностранных дипломатов сосредоточено большое количество военных производств: речь идет в том числе о сборке дронов. Эти предприятия могут стать потенциальными целями российской армии.

    «Россия меняет тактику ведения войны. Поэтому Москва выступила с предупреждением», – отметил аналитик. Он обратил внимание, что Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Марко Рубио довел до США необходимость эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева. «Министр иностранных дел России посчитал необходимым сделать это лично, дабы избежать серьезных политических кризисов», – заключил Козюлин.

    Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отреагировала на заявление МИД России с анонсом системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и призывом членам иностранных дипмиссий покинуть Киев. «ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», – написала Матернова. В посольствах Франции и Польши также сообщили, что продолжат работать в обычном режиме.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что заявление Москвы не испугает дипломатов. Он считает, что Россия якобы «пытается вызвать страх», в том числе среди представителей дипломатического корпуса на Украине, а также «повлиять на так называемую западную ментальность». Мир должен действовать противоположно тому, к чему призывает РФ, полагает чиновник, передает «Газета.Ru».

    Напомним, накануне МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Целями станут «конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА». Кроме того, «удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам».

    Решение стало ответом на теракт, совершенный ВСУ в Старобельске (ЛНР). Противник с помощью беспилотников атаковал общежитие местного колледжа – филиала Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания извлечены все погибшие. Их число составило 21 человек. Еще десятки получили ранения.

    На этом фоне МИД призвал иностранных граждан, персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций покинуть Киев. Жителям же украинской столицы рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, которые, как отметили в министерстве, «рассредоточены по всему городу».

    Соответствующую информацию глава ведомства Сергей Лавров также довел до своего американского коллеги Марко Рубио. «Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», – говорится в отдельном заявлении МИД.

    Отметим, в ночь на 24 мая Россия уже нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    Комментарии (19)
    27 мая 2026, 01:38 • Новости дня
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    По словам украинского дипломата, Киев заручился поддержкой 47 стран, передает ТАСС.

    В частности, заявление поддержали представители Европейского союза, Канада, Британия, Австралия и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

    В октябре американская делегация не поддержала заявление Киева об оскорблении Устава организации.

    Месяцем ранее Вашингтон отказался присоединиться к совместному антироссийскому выступлению Украины и Евросоюза.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 20:38 • Новости дня
    США отказали в выдаче визы замглавы МИД России Алимову для участия в Совбезе ООН
    США отказали в выдаче визы замглавы МИД России Алимову для участия в Совбезе ООН
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон отказал в выдаче визы заместителю главы МИД России Александру Алимову, что расценивается как нарушение обязательств и неуважение к председательству Китая в Совбезе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Постпред подчеркнул, что российская делегация предпринимала все возможные попытки добиться оформления въездного документа для Алимова, передает РИА «Новости». Тем не менее, по словам Небензи, Соединенные Штаты так и не выдали необходимую визу.

    «Рассматриваем это не только как нарушение Вашингтоном своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН… но и как вопиющее неуважение к председательству Китая в Совете Безопасности», – заявил дипломат.

    В апреле Небензя сообщил, что США отказали российскому дипломату в визе для участия в сессии ООН.

    Комментарии (9)
    26 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Христофору: Разговор Лаврова и Рубио взволновал режим в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио довел киевский режим до истерики, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

    Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио довел киевский режим до истерики, передает РИА «Новости». Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего видеоблога.

    «Срочные новости, которые уже вызвали истерику в Киеве. Только что состоялся разговор Лаврова и Рубио, в ходе которого Лавров рассказал своему американскому коллеге о новых ударах по центрам принятия решений. Это меняет все», – заявил обозреватель.

    По словам аналитика, российское министерство иностранных дел ранее неоднократно предупреждало украинскую сторону, однако Киев систематически игнорировал эти сигналы. Журналист отметил, что после предупреждений дипломатам угроза нависла над гражданскими объектами, и выразил надежду, что американский госсекретарь сможет донести серьезность ситуации до украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Марко Рубио о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    Официальный представитель Госдепа Томми Пиготт подтвердил факт телефонных переговоров дипломатов по украинскому вопросу.

    Ранее руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсуждали двустороннее взаимодействие в начале мая.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Экс-хакер из Белоруссии рассказал об отношении к русскоязычным в тюрьмах США

    Экс-хакер Насковец сообщил о позитивном отношении к русскоязычным в тюрьмах США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший киберпреступник из Белоруссии Дмитрий Насковец раскрыл секрет выживания русскоязычных в тюрьмах США и рассказал о позитивном отношении к ним со стороны других заключенных.

    Белорусский киберпреступник Дмитрий Насковец, отсидевший более четырех лет за рубежом, пользовался уважением среди американских арестантов. Об этом он сам рассказал в интервью «Газете.Ru». По его словам, представители самых разных этнических группировок принимали выходцев из стран СНГ крайне позитивно.

    «Вообще русскоязычных все хорошо принимают в американских местах заключения. Для white power – мы белые. Для латиносов у нас якобы традиции и культура семьи похожие. У черных в принципе на нас никаких обид нет. Нашего брата в американских тюрьмах будто бы всегда хорошо принимают, с уважением что ли», – заявил экс-хакер.

    Насковец в конце нулевых был участником банды кардеров и кибермошенников. В составе преступной группы он общался с представителями банков, договариваясь с ними о разблокировке счетов, привязанных к украденным хакерами кредитным картам. В 2010-м Насковца арестовали в Чехии, после чего он больше четырех лет провел в европейских и американских тюрьмах.

    При экстрадиции из Чехии подозреваемого перевозили обычным авиарейсом в сопровождении двух агентов ФБР. В целях безопасности мужчину заковали в цепи и запретили закрывать дверь туалета во время полета, опасаясь попытки побега.

    В тюрьме предприимчивый арестант вместе с сокамерником наладил нелегальный бизнес. Мужчины выпекали до 20 пицц за ночь в промышленной духовке пищеблока. Горячую еду они успешно продавали местным криминальным авторитетам за неплохие деньги.

    Ранее американский суд назначил россиянину Алексею Волкову почти семь лет тюрьмы за киберпреступления. До этого мать сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника также рассказала о хорошем отношении к ее сыну в американском заключении.

    Между тем вернувшийся в Россию Роман Селезнев поделился подробностями об издевательствах со стороны тюремной администрации в США.

    Комментарии (2)
    26 мая 2026, 16:20 • Новости дня
    Лавров объяснил Рубио причины ударов по Киеву и призвал эвакуировать дипмиссию

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых разъяснил причины ударов по центрам принятия решений в Киеве. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

    Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, передает РИА «Новости». В ходе беседы глава российского ведомства разъяснил мотивы нанесения ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков уточнил детали переговоров. «Госсекретарю вчера было разъяснено, что привело нас к этому решению. Среди прочего это полное игнорирование происходящего с точки зрения тех циничных подходов, которые мы наблюдаем, НАТО, натовских стран», – подчеркнул дипломат.

    Также Рябков добавил, что американскую сторону предупредили о масштабах предстоящих действий. В связи с этим Москве пришлось указать на острую необходимость эвакуации сотрудников дипучреждений США и других государств.

    По официальным данным Госдепартамента, на март 2026 года в американском посольстве на Украине числится 21 ключевой сотрудник. В их число входят временный поверенный в делах Джули Дэвис, заместитель главы миссии Дэниел Бишоф, а также военные специалисты и охрана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров предупредил американского коллегу Марко Рубио о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    Официальный представитель Госдепа Томми Пиготт подтвердил факт обсуждения ситуации на Украине.

    Евросоюз публично отказался эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы.

    Комментарии (3389)
    26 мая 2026, 02:38 • Новости дня
    Госдеп сообщил об обсуждении Лавровым и Рубио Украины и Ирана

    Представитель Госдепа Пиготт: Лавров и Рубио обсудили Украину и Иран

    Tекст: Антон Антонов

    Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине, двусторонние связи и обстановку вокруг Ирана, сообщил официальный представитель Госдепа Томми Пиготт.

    «Госсекретарь США Марко Рубио переговорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по запросу министра. Стороны обменялись взглядами на российско-украинскую войну, двусторонние отношения и ситуацию в Иране», – приводит слова Пиготта РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров предупредил американского коллегу о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    В начале мая руководители внешнеполитических ведомств обсудили двустороннее взаимодействие и иранскую проблематику.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 09:38 • Новости дня
    Рубио заявил, что Лавров передал Трампу послание от Путина

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе телефонного обсуждения украинского конфликта и ситуации вокруг Ирана глава МИД Сергей Лавров передал послание российского лидера Владимира Путина президенту США Дональду Трампу, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил о состоявшемся накануне разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

    По его словам, в ходе беседы российский дипломат передал сообщение для президента США Дональда Трампа от российского лидера Владимира Путина.

    «Вчера я говорил с ним... и Путин попросил его попросить меня передать послание непосредственно президенту, что я и сделал», – заявил Рубио журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Томми Пиготт подтвердил факт обсуждения главами внешнеполитических ведомств ситуации на Украине и в Иране. В ходе этого телефонного разговора российский министр предупредил американского коллегу о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    Как отметили западные СМИ, беседа дипломатов вызвала панику у киевского режима.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 22:04 • Новости дня
    Трамп назвал фейк о «влиянии России» на выборы США величайшим обманом истории

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы США «одним из величайших и опаснейших обманов» в истории страны.

    Президент США охарактеризовал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года как опаснейший обман, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что директор национальной разведки Тулси Габбард смогла обнаружить доказательства сфабрикованности этого заговора.

    «Она вскрыла горы улик, связанных с мистификацией «Россия, Россия, Россия» – вероятно, одним из величайших обманов в истории нашей страны… Эта мистификация «Россия, Россия, Россия» – величайший обман и к тому же очень опасный», – сказал политик на заседании американского правительства.

    В 2016 году американские спецслужбы обвинили Москву в попытках повлиять на исход голосования. Однако в апреле 2019 года Министерство юстиции США опубликовало официальный доклад, подтверждающий полное отсутствие доказательств подобного сговора.

    Директор нацразведки Тулси Габбард заявила об отсутствии попыток Москвы помочь Трампу в 2016 году.

    Она охарактеризовала действия администрации Барака Обамы многолетним государственным переворотом.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 16:27 • Новости дня
    В МИД заявили об отсутствии планов приезда делегации США в Россию

    Рябков сообщил об отсутствии договоренностей о приезде представителей США

    Tекст: Вера Басилая

    Договоренности о приезде американских представителей в Россию пока нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что нет договоренности о приезде делегации США в Россию, передает РИА «Новости».

    «На сегодня нет никакого понимания ни по графику, ни по параметрам такого контакта», – констатировал дипломат в беседе с журналистами.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф неоднократно выражал готовность вновь приехать в Россию, но договоренностей пока нет.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 19:03 • Новости дня
    Шойгу заявил о провале новой программы Запада по колонизации мира

    Шойгу констатировал провал неоколониальной модели Запада

    Шойгу заявил о провале новой программы Запада по колонизации мира
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западная стратегия глобального доминирования потерпела крах из-за растущих государственных долгов США и Евросоюза, отметили в Совбезе РФ.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу объявил о крушении западных планов по колонизации планеты под эгидой глобализации, передает ТАСС.

    «Колонизация мира, в том числе под видом глобализации, провалилась. Платить за потребляемые ресурсы, строго говоря, нечем. Государственный долг США подбирается к 40 трлн долларов, Евросоюза – превысил 15,3 млрд евро», – подчеркнул Шойгу во время встречи секретарей совбезов в формате Россия – Центральная Азия в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье.

    По оценке секретаря Совбеза, неоколониальная парадигма развития оказалась несостоятельной без постоянного притока внешних ресурсов. В качестве подтверждения этому он привел насильственную смену власти в Венесуэле и американо-израильские действия против Ирана.

    Шойгу добавил, что теперь западная политика сфокусирована на захвате контроля над источниками сырья и транспортными путями, что создает риски для стран Центральной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шойгу назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана геополитической авантюрой.

    На встрече в Бишкеке он рассказал о блокировке западными странами финансовых активов восьми государств на 590 млрд долларов.

    До этого глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал принципов глобализации из-за действий Вашингтона в Венесуэле.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 20:15 • Новости дня
    Посольство обвинило ЕС и НАТО в попытке вызвать конфронтацию России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России в Вашингтоне заявило о враждебном курсе ЕС и НАТО по отношению к курсу президента США «сделать Америку великой» и попытках спровоцировать конфронтацию с Россией.

    «Будучи настроенными враждебно к стремлению президента США «сделать Америку снова великой», лидеры ЕС и НАТО пытаются втянуть США в обреченные на провал схемы нанесения РФ «стратегического поражения», – заявили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    Дипломаты подчеркнули, что европейским элитам удалось добиться от администрации США отправки на Украину значимых воинских контингентов. По мнению посольства, Киеву дали такую же отмашку на хищение средств налогоплательщиков, как и при Джо Байдене.

    Конечной целью этих действий названо провоцирование прямого вооруженного столкновения Москвы и Вашингтона.

    В ведомстве также указали на деструктивную роль Берлина, Парижа, Лондона и стран Прибалтики, стремящихся максимально затянуть конфликт.

    От команды Владимира Зеленского требуют отправлять на фронт все больше людей в обмен на возможность безнаказанно присваивать западную помощь. При этом союзники игнорируют гибель мирного русского населения, прославление нацизма и тотальную коррупцию.

    Российская сторона назвала подобные расчеты Запада напрасными иллюзиями. В дипмиссии сравнили эти замыслы с отчаянными попытками нацистской Германии расколоть ряды союзников незадолго до своего окончательного разгрома и взятия Берлина Красной Армией.

    Ранее США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 02:59 • Новости дня
    Глава НАСА собрался обсудить сотрудничество по МКС при визите на Байконур

    Глава НАСА Айзекман сообщил о планах обсудить сотрудничество с Россией по МКС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что во время летнего визита на Байконур планирует затронуть вопросы сотрудничества по МКС.

    «Я ожидаю, что мы обсудим МКС», – приводит слова Айзекмана РИА «Новости».

    По его словам, в рамках контактов с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым стороны регулярно обмениваются актуальной информацией по текущим космическим программам. В контексте станции планируется рассмотреть перспективы дальнейшего партнерства между Россией и США на весь оставшийся срок ее эксплуатации.

    Исполняющая обязанности заместителя администратора управления по развитию исследовательских систем НАСА Лори Глейз, отвечая на вопрос о возможном партнерстве с Россией в лунных миссиях, отметила, что ведомство ведет активные переговоры с международными партнерами по этому направлению. Она добавила, что формат взаимодействия может отличаться от модели сотрудничества на МКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов анонсировал летнюю встречу с руководителем НАСА.

    Ранее стороны договорились о проведении дополнительных переговоров по срокам сведения МКС с орбиты. В 2025 году представители двух космических агентств рассмотрели вопросы сотрудничества по будущим лунным миссиям.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 11:17 • Новости дня
    МИД: Starlink используется Пентагоном для вмешательства в дела других стран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов обратил внимание на угрозу применения интернета от компании SpaceX.

    «Отдельно хотелось бы упомянуть проблему противоправного применения низкоорбитальных спутниковых систем интернет-связи», – подчеркнул дипломат в ходе Международного форума по безопасности, передает РИА «Новости».

    По словам замглавы ведомства, технологии вроде Starlink помогают обходить национальные блокировки и используются для организации протестов. Алимов отметил, что SpaceX совершенно не скрывает своего статуса подрядчика Пентагона. Сейчас компания расширяет присутствие на мировом рынке под видом удобного провайдера.

    Фактически разработчик получает возможность напрямую влиять на население других стран. В связи с этим Москва вместе с партнерами добивается прозрачного регулирования подобных систем и соблюдения операторами местных законов.

    Первый Международный форум по безопасности проходит в Московской области с 26 по 29 мая. Мероприятие организовано на площадках «Лайв Арена» и центрального парка «Патриот». На полях форума запланировано проведение около 40 двусторонних встреч и подписание десяти соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранным журналистам продемонстрировали обломки атаковавших колледж в Старобельске беспилотников с антеннами Starlink.

    Российские военные уничтожили 15 станций связи этой системы в Харьковской области.

    Иранские спецслужбы изъяли терминал американской компании у связанных с израильской разведкой диверсантов.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 13:45 • Новости дня
    СК узнал о разработке Киевом и США биооружия массового поражения

    СК подтвердил финансирование США создания биооружия на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правоохранители получили доказательства создания смертоносных патогенов, включая сибирскую язву и чуму, в украинских лабораториях при прямой финансовой поддержке американского оборонного ведомства, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Петренко заявила о наличии данных о подготовке биологического оружия массового поражения. В этом процессе активно участвовали представители украинского Минздрава, а главным спонсором выступали Соединенные Штаты, передает ТАСС.

    «В ходе расследования уголовного дела с 2022 года, возбужденного по ст. 355 УК РФ (это разработка, производство, накопление оружия массового поражения) нами получены данные о финансировании Министерством обороны США, с участием сотрудников Минздрава Украины разработки биологического оружия массового поражения», – сообщила представитель ведомства.

    Петренко дополнительно пояснила, что специалисты планировали применять в военно-биологических целях целый ряд крайне опасных поражающих агентов. В первую очередь речь идет о возбудителях таких тяжелых инфекционных заболеваний, как чума, сибирская язва, бруцеллез и туляремия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала американский аудит биологических объектов на украинской территории шагом к признанию проблемы.

    Бывший офицер СБУ Василий Прозоров сообщил о создании генно-избирательного биологического оружия в лабораториях Пентагона.

    Национальная разведка США начала расследование деятельности подобных исследовательских центров за границей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Венгрия отказалась поставлять оружие и технику на Украину
    Депутат Колесник: Каллас не вправе что-либо требовать от Москвы
    Россельхознадзор: Продукция АПК Армении не соответствует требованиям России
    Туск скрыл от Навроцкого подписание оборонного договора с Британией
    Грузия призвала Каллас быть «последовательной» из-за вопроса военных баз России
    Ливни в Дагестане разрушили уникальный 250-метровый арочный мост
    YouTube начал ограничивать VPN-зрителей в России

    Разворот в ЕС лишит Армению газа

    Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС. В этом случае, считают эксперты, экономику Армении ждут существенные потрясения из-за роста цен на энергоносители – высокая инфляция, падение уровня жизни населения, потеря конкурентоспособности армянских товаров в мире. А заменить российский газ Еревану будет крайне затруднительно даже по рыночным ценам. Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Перейти в раздел

    Французского миллиардера выводят из политической игры через российскую журналистку

    Агрессивная пиар-кампания организована во Франции против живущей в стране россиянки, бывшей главы французского отделения компании RT Ксении Федоровой. В чем именно обвиняют активно выступающую во французских СМИ журналистку – и при чем тут один из богатейших людей Франции, медиамагнат Венсан Боллоре, а также предстоящие вскоре в стране президентские выборы? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Открытие мира начинается с дачи

      Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

      7 комментариев
    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Зеленая фуражка – знак доблести

      День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

      0 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Почему россияне заигрались в 90-е

      Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

      15 комментариев
    Перейти в раздел

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации