Глава Роскосмоса Баканов захотел встретиться с главой НАСА Айзекманом
Летом в планах очная встреча главы Роскосмоса Дмитрия Баканова с руководителем NASA Джаредом Айзекманом для обсуждения сотрудничества по МКС.
Очная встреча планируется на лето 2026 года, сказал Баканов в интервью ТАСС.
«Пилотируемая космонавтика у нас выведена из-под санкций. И оно понятно почему. Это прагматичный подход. Когда мы друг другу можем быть полезными, мы эксплуатируем колоссальную инфраструктуру под названием Международная космическая станция. И без России сейчас ее эксплуатация невозможна», – сказал Баканов.
Он отметил, что вопрос продолжения сотрудничества по МКС остается особенно актуальным, и с новым руководителем НАСА уже начата дискуссия.
В прошлом году Баканов объявлял о планируемой встрече с будущим главой НАСА Джаредом Айзекманом после его назначения. В июле 2025 года Баканов приезжал в США для первой за восемь лет очной встречи с руководством НАСА.