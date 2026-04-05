Финляндия решила провести учения по борьбе с беспилотниками

Yle: Финляндия проведет учения против БПЛА из-за инцидентов с украинскими БПЛА

Tекст: Антон Антонов

«Мы хотим пересмотреть порядок применения оружия и проведения стрелковых операций, чтобы в случае необходимости они обязательно проходили гладко, безопасно и функционально, – приводит слова Ильина РИА «Новости» со ссылкой на Yle.

По информации издания, решение о проведении подобных учений связано с инцидентами с украинскими беспилотниками. Учения запланированы на период с 5 по 9 апреля, однако точные даты могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Офицер береговой охраны отметил, что учения начнутся немедленно при наступлении ясной погоды, чтобы можно было оценить всю зону безопасности. Практические занятия пройдут в открытом море у берегов Котки, на полигонах Кирконмаа и Ранкки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Прибалтики упали несколько украинских беспилотников. Позже украинские дроны стали падать и на территории Финляндии. Политик Армандо Мема* предупредил о возможных решительных мерах Москвы против государств, разрешающих пролёт украинских дронов через свою территорию.

