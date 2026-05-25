    Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США
    ОДКБ заявила о возобновлении контактов с ОБСЕ
    Предел разрешенной скорости решили увеличить на трех трассах России
    Тренер «Спартака» рассказал о сломанном Кубке России
    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев
    Матвиенко возложила на Европу ответственность за теракт в Старобельске
    Путин удивился количеству солнечных дней в Омской области
    ФСБ предотвратила теракт на прибывшем из Бельгии в Ленобласть газовозе
    Новый замминистра Шулика возглавил аппарат Минобороны
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Почему американцы заметают следы биолабораторий на Украине

    СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью своих биолабораторий на Украине. Или это подготовка к новой пандемии?

    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    25 мая 2026, 18:57 • Новости дня

    Al Hadath: Иран выразил готовность вывезти высокообогащенный уран в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти заявили о готовности отправить высокообогащенный уран за рубеж при условии его передачи Китаю, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники.

    «Иран готов вывезти высокообогащенный уран со своей территории», – приводит Al Hadath слова собеседников, передает ТАСС. При этом, как уточняется, условием Тегерана является отправка всего объема высокообогащенного урана в Китай.

    Собеседники телеканала отметили, что Иран стремится получить от Пекина гарантии, прежде чем продвигаться дальше в переговорах с США.

    Ранее Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана.

    Телеканал Al Hadath сообщал о согласии Ирана передать обогащенный уран России.

    25 мая 2026, 16:06 • Новости дня
    Обнародован план поэтапного открытия Ормузского пролива

    Обнародован план поэтапного открытия Ормузского пролива
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Условия предполагаемой предварительной сделки США и Ирана предусматривают поэтапное возобновление работы Ормузского пролива для судоходства, об этом сообщает газета Washington Post (WP).

    «Открытие пролива будет поэтапным. На первом этапе США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных активов Ирана, начнется зачистка пролива от мин и блокада США будет снята», – заявил WP иранский чиновник, передает РИА «Новости». При этом подчеркивается, что американская блокада иранских портов будет отменяться постепенно.

    Чиновник охарактеризовал условия разблокировки судоходства как усиленный вариант подхода «доверяй, но проверяй», употребив выражение, что это «доверяй, но проверяй» на стероидах».

    Ранее WP узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Котировки эталонных марок сырья продемонстрировали резкое снижение ниже 95 долларов за баррель благодаря позитивным ожиданиям от возможного открытия Ормузского пролива.

    25 мая 2026, 06:12 • Новости дня
    Застрявшие супертанкеры вырвались из заблокированного Ормузского пролива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкер Fuwairit и супертанкер Eagle Verona воспользовались маршрутом, который предложил Иран для выхода из Ормузского пролива, после почти трехмесячного стояния на мели, передает агентство Reuters.

    Танкер Fuwairit и супертанкер Eagle Verona воспользовались предложенным Ираном коридором для выхода в открытое море, передает РИА «Новости». До этого корабли находились на мели около трех месяцев.

    «Судна являются одними из немногих супертанкеров, покидающих в этом месяце залив, по транзитному маршруту, который Иран приказал использовать», – сообщает агентство Reuters. Иранские военные четвертого мая обнародовали карту с обозначением зоны своего контроля и безопасного пути. Эта территория ограничивается линиями между иранскими и эмиратскими населенными пунктами.

    Судно Fuwairit компании Mitsui O.S.K. Lines везет сжиженный газ из Катара и во вторник разгрузится в Пакистане. Супертанкер Eagle Verona корпорации Sinopec доставит иракскую нефть в китайский порт Нинбо 12 июня.

    Обострение ситуации вокруг Ирана фактически заблокировало Ормузский пролив. Этот торговый путь имеет ключевое значение для мировых поставок углеводородов. Сложившийся кризис уже спровоцировал рост цен на топливо и промышленные товары во многих странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз расширил зону своих военных операций в Ормузском проливе.

    Блокада этого маршрута спровоцировала резкое падение апрельского экспорта иракской нефти.

    Позже военно-морские силы исламской республики обеспечили безопасный проход 35 торговых судов.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    24 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Нетаньяху: Трамп подтвердил право Израиля на самооборону в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о телефонных переговорах с президентом США, передает ТАСС. В социальной сети X израильский лидер раскрыл подробности прошедшей ночной беседы.

    «Ночью я провел разговор с Трампом по вопросу предстоящих переговоров по окончательному соглашению по иранской ядерной программе. Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан», – написал Нетаньяху.

    Кроме того, политики сошлись во мнении о необходимости устранения ядерной опасности со стороны Тегерана. Любое итоговое соглашение с Ираном должно включать обязательный демонтаж предприятий по обогащению урана. Также стороны заявили о важности полного вывоза обогащенных ядерных материалов за пределы страны.

    На прошлой неделе президент США и Биньямин Нетаньяху обсудили новые попытки заключения мирного соглашения с Ираном.

    Власти Ирана запланировали обсуждение судьбы обогащенного урана с Москвой.

    До этого израильский премьер-министр отказался останавливать боевые действия в Ливане ради договоренностей с Тегераном.

    24 мая 2026, 21:38 • Новости дня
    Рубио заявил о выгоде для Ирана при согласии на условия США

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана смогут получить выгоду, если выполнят условия Вашингтона по открытию Ормузского пролива и откажутся от создания ядерного оружия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио заявил, что Иран извлечет пользу в случае выполнения американских требований по Ормузскому проливу и ядерной программе, передает ТАСС.

    «Безусловно, Иран получит выгоду, если действительно согласится на это и на эти переговоры», – подчеркнул Рубио.

    По словам главы Госдепа, США добиваются полного и незамедлительного открытия пролива. Рубио назвал это первым этапом. Вторым шагом должны стать серьезные переговоры об отказе Тегерана от ядерного оружия и ограничении мощностей по обогащению урана.

    Госсекретарь отметил отсутствие причин для обогащения урана до 60%, если только целью не является создание оружейного материала. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о согласовании проекта будущего соглашения с Ираном. Он обсудил проект меморандума о мире с лидерами ряда государств, включая Бахрейн, Египет, Саудовскую Аравию и Турцию.

    Президент США заявил, что морская блокада Ирана не будет снята, пока сделка не будет подписана.

    Представитель иранского МИД подтвердил финальный этап подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Портал Axios раскрыл подробности готовящейся сделки по открытию Ормузского пролива.

    25 мая 2026, 11:48 • Новости дня
    Repubblica: ЕС разблокирует Ормузский пролив при четырех условиях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская коалиция стран по разблокировке Ормузского пролива готова приступить к операции по обеспечению безопасности судоходства при выполнении четырех ключевых условий, сообщила в понедельник газета Repubblica.

    Европейская коалиция готова начать операцию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что миссия стартует только при условии достижения устойчивого перемирия между Вашингтоном и Тегераном.

    «Четыре условия для выполнения миссии. Европейцы готовы предпринять действия по обеспечению безопасности Ормузского пролива. Контакты между основными партнерами – Францией, Британией, Германией и Италией – активизировались со вчерашнего дня. Тральщики и крейсеры уже направляются в Персидский залив», – сообщает итальянская пресса.

    Первым требованием называется официальное согласие США на присутствие европейских сил. Вторым условием является одобрение иностранной миссии со стороны Ирана. Третья проблема заключается в необходимости политической поддержки ООН. Четвертый пункт касается получения одобрения парламентов, в первую очередь Италии и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководители оборонных ведомств около 40 государств согласовали военную миссию по разблокировке Ормузского пролива.

    Президент США заявил о достижении договоренностей с Ираном для возобновления судоходства.

    Правительство Италии перебросило два тральщика в ближневосточный регион для поиска морских мин.

    25 мая 2026, 03:15 • Новости дня
    WP узнала о рамочном соглашении между Ираном и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон и Тегеран подготовили проект соглашения, предусматривающий продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива, узнала газета.

    «Соединенные Штаты и Иран разработали меморандум о взаимопонимании, который продлевает режим прекращения огня на 60 дней, пока обе стороны не достигнут «окончательного соглашения» о полном прекращении войны в Иране, но тем временем приведет к разминированию и повторному открытию Ормузского пролива», –  пишет Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    Однако чиновник заявил, что в воскресенье никакого соглашения с Ираном подписано не было. Остается неясным, насколько обязательным является нынешнее рамочное соглашение. По словам источника, последнее предложение ожидает одобрения иранцев.

    «Согласно последней версии предложения, подписанной дипломатом, Иран немедленно откроет Ормузский пролив и предпримет шаги для обеспечения возвращения судоходства к довоенному уровню в течение 30 дней. Предложение также предусматривает, что Иран, США и их союзники объявят о немедленном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан», – пишет газета.

    Дипломат заявил, что предложение включает подтверждение Ираном того, что он никогда не будет разрабатывать ядерное оружие, а также согласие на то, что его запасы обогащенного урана будут утилизированы согласованным методом.

    «Сделка еще даже не полностью согласована, никто ее не видел и не знает, что это такое», – заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети.

    Американский лидер призвал не спешить с заключением соглашения, отметив, что переговоры проходят конструктивно. Он подчеркнул важность того, чтобы Иран осознал невозможность получения ядерной бомбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки. Рубио отметил выгоду для Ирана при согласии на условия США и допустил атаки на Тегеран.

    25 мая 2026, 05:15 • Новости дня
    Axios: Трамп пригласил к «Соглашениям Авраама» лидеров арабских стран

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонной конференции в субботу президент США Дональд Трамп заявил лидерам ряда арабских и мусульманских стран, что в случае достижения соглашения о прекращении войны с Ираном он хочет, чтобы их страны подписали мирные соглашения с Израилем, сообщили источники Axios.

    «Заявления Трампа об Израиле и странах, подписавших «Авраамские соглашения», во время разговора сигнализируют о следующем важном шаге, который он хочет предпринять на Ближнем Востоке после войны. Трамп стремится к историческому мирному соглашению между Саудовской Аравией и Израилем, но нынешний политический климат в регионе и предстоящие выборы в Израиле делают любой прорыв в ближайшем будущем крайне сложным», – пишет портал Axios.

    В субботу Трамп провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна, чтобы обсудить новое предложение с Ираном. Лидеры, в том числе президент ОАЭ Мохаммед бен Зайед, сказал, что поддерживает его.

    Трамп сказал, что после войны с Ираном завершит все из них, даже те, что не являются частью «Соглашений Авраама».

    «Лидеры, особенно из Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, которые не имеют официальных дипломатических отношений с Израилем, были удивлены запросом Трампа. На  линии повисла пауза, и Трамп пошутил, спросив, если ли кто-либо еще на связи с ним», –  рассказал один из источников портала, присутствовавший на переговорах.

    Трамп добавил, что вопросом мирных соглашений займутся его спецпосланник Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана в 2025 году назвал «Соглашения Авраама» противоречащими идеалам страны. МИД России высказался против блоков по типу «Соглашений Авраама».


    25 мая 2026, 12:24 • Новости дня
    Военные Ирана заявили о намерении применить новейшие комплексы ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Для эффективного отражения возможных атак Тегеран планирует ввести в строй передовые зенитные комплексы в условиях продолжающейся американской блокады иранских портов.

    Исламская республика намерена использовать передовые средства противовоздушной обороны для отражения возможных ударов, передает РИА «Новости».

    Командующий центральным штабом вооруженных сил страны «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи подчеркнул: «Противник не раз утверждал, что уничтожил часть нашего военного потенциала, в том числе в морской, воздушной и ракетной сферах, однако на поле боя мы всегда демонстрировали, что потенциал остался».

    Военачальник также выразил надежду на успешное применение новых систем для эффективного противодействия угрозам. Кроме того, он указал на непрерывный процесс модернизации национальных вооружений.

    США и Израиль 28 февраля атаковали иранскую территорию, что привело к гибели более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов.

    Хотя активные боевые действия не возобновились, американская сторона организовала блокаду портов Ирана. В настоящее время государства при посредничестве Пакистана разрабатывают меморандум об окончательном урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления американских ударов.

    Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия пригрозил открытием новых фронтов при повторной агрессии противника.

    Командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи заявил о готовности задействовать всю мощь вооруженных сил для решительного ответа.

    25 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    Иранские власти заявили об открытии 40% аэропортов

    Tекст: Мария Иванова

    В Иране возобновили работу 20 воздушных гаваней, что составляет почти половину от их общего числа.

    Организация гражданской авиации Ирана объявила об открытии 40% аэропортов страны, передает ТАСС. Соответствующее заявление ведомства прозвучало в эфире местного канала Al Alam.

    К настоящему моменту свою деятельность возобновили 20 аэропортов Исламской республики. Это составляет около 40% от всех воздушных гаваней государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Ирана возобновили работу столичных аэропортов Мехрабад и имени Имама Хомейни.

    Иранская гражданская авиация выполнила первые международные рейсы в Медину и Стамбул. Авиакомпания Mahan Air отправила пассажирский самолет из Тегерана в Москву.

    25 мая 2026, 15:31 • Новости дня
    США и Саудовская Аравия решили заняться производством дронов-камикадзе

    Tекст: Денис Тельманов

    Компании из США и Саудовской Аравии планируют наладить совместный выпуск ударных беспилотников, созданных по образцу иранских аппаратов, сообщает портал Semafor.

    Американский оборонный стартап и саудовская фирма объединили усилия для выпуска дронов-камикадзе, передает РИА «Новости».

    Производство будет организовано недалеко от Эр-Рияда совместным предприятием SR2Vector. Компанией управляют американский стартап Vector Defense и саудовская организация SR2 Defense Systems.

    «Совместное предприятие американского оборонного стартапа и саудовской фирмы строит недалеко от Эр-Рияда завод по производству боевых беспилотников по образцу иранской системы «Шахид»», – отмечает издание Semafor. Завод будет выпускать беспилотники SKYWASP с дальностью действия до 1,5 тыс. километров.

    Сооснователь SR2 Люсьен Зиглер пояснил, что программа повысит потенциал сдерживания Саудовской Аравии. Точное количество планируемых к выпуску дронов не раскрывается. Предприятие намерено поставлять аппараты как на внутренний рынок королевства, так и на экспорт союзникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные наладили выпуск дешевых ударных беспилотников на основе иранских аппаратов семейства Shahed.

    Позже вооруженные силы США впервые применили в бою дальнобойный дрон-камикадзе LUCAS.

    В прошлом году администрация Соединенных Штатов запланировала обойти механизм экспортного контроля для поставок летательных аппаратов в Саудовскую Аравию.

    25 мая 2026, 09:14 • Новости дня
    Японский танкер компании Idemitsu впервые прошел Ормуз после начала кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Танкер с 2 млн баррелей саудовской нефти успешно достиг побережья префектуры Айти, миновав фактически заблокированный из-за ближневосточного кризиса пролив.

    Судно Idemitsu Maru длиной 300 метров вошло в акваторию залива Исэ и швартуется в городе Тита, передает РИА «Новости» со ссылкой на японский канал NHK.

    Танкер под панамским флагом доставил на переработку около 2 млн баррелей нефти из Саудовской Аравии. На его борту находятся трое граждан Японии.

    «После того, как Ормузский пролив был фактически заблокирован, это первое прошедшее через залив судно, которым управляет японская компания», – отмечает телеканал. При этом в Персидском заливе остаются еще 39 связанных с Токио кораблей.

    В конце апреля посольство Ирана назвало пропуск танкера данью уважения событиям 1953 года. Тогда компания Idemitsu вопреки запрету и давлению Запада успешно вывезла иранскую нефть на судне «Ниссемару». В Японии этот исторический эпизод традиционно считают символом независимой энергетической политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле власти Японии официально подтвердили проход своего танкера через Ормузский пролив. Премьер-министр страны Санаэ Такаити сообщила о благополучном преодолении судном заблокированного участка.

    Застрявшие в регионе супертанкеры воспользовались предложенным Ираном коридором для выхода в открытое море.

    25 мая 2026, 11:08 • Новости дня
    МИД Ирана сообщил о проблемах с визой США для участия в заседании СБ ООН

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель иранской дипломатии не сможет присутствовать на ближайшем заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке из-за возникших сложностей с получением американских въездных документов.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пропустит предстоящее заседание Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи пояснил, что основной причиной такого решения стали трудности с оформлением визы США.

    По словам дипломата, поездка руководителя министерства в Соединенные Штаты окончательно отменена.

    «Принимая во внимание настоящие условия, визит не состоится, поскольку мы столкнулись с проблемой, связанной с американской визой. Заседание, я думаю, состоится завтра и послезавтра, поэтому визит не состоится», – подчеркнул Багаи в ходе специального брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году власти США ограничили передвижение главы МИД Ирана по Нью-Йорку во время мероприятий ООН.

    Месяцем ранее Аббас Аракчи отправился в дипломатическое турне для обсуждения путей урегулирования противостояния с Вашингтоном. Позже иранский министр объяснил провал первого этапа двустороннего диалога чрезмерными требованиями американской стороны.

    25 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о контактах с Россией по переговорам с США

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран поддерживает непрерывную связь с Москвой для координации дипломатического процесса и выстраивания дальнейшего диалога с Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подтвердил плотное взаимодействие стран, передает РИА «Новости». Накануне дипломаты провели встречу с российским и китайским послами.

    «Мы находимся на постоянной связи с Россией и Китаем по поводу переговоров. Вчера прошла важная встреча замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Тахт-Раванчи с послами России и Китая в Тегеране, стороны рассмотрели последние события дипломатического процесса между Ираном и США», – сказал он.

    Ранее российская сторона предлагала забрать обогащенный уран для безопасного хранения. Американские власти пока отказываются принимать эту инициативу.

    Руководитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уточнял, что судьба ядерных материалов будет обсуждаться совместно с Москвой. Дискуссия начнется только после старта предметного диалога между Тегераном и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пока не согласился на российское предложение о вывозе обогащенного ядерного топлива.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал консультации с Москвой по вопросу вывоза урана после возобновления диалога с США

    В конце апреля иранский министр посетил российскую столицу для обсуждения переговоров между Исламской республикой и Соединенными Штатами.

    25 мая 2026, 10:04 • Новости дня
    Галибаф переизбран на должность председателя парламента Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Глава переговорной группы с Вашингтоном Мохаммад-Багер Галибаф продолжит руководить законодательным органом Исламской республики в течение следующего года по итогам состоявшегося голосования депутатов.

    Иранская государственная телерадиокомпания проинформировала об очередном утверждении политика на руководящем посту, передает РИА «Новости».

    «Галибаф голосованием депутатов остался председателем парламента еще на один год», – сообщил вещатель.

    Помимо работы в законодательном органе, переизбранный спикер возглавляет иранскую делегацию. Эта команда отвечает за ведение прямого диалога с американской стороной по вопросам урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил об угрозе судоходству в Ормузском проливе.

    Политик возглавил иранскую группу переговорщиков на встрече с американской делегацией в Пакистане. Американская сторона назвала его главным потенциальным собеседником для заключения мирного соглашения.

    25 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин обсудил с королем Бахрейна кризис вокруг Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонной беседы президент России Владимир Путин с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой подтвердили курс на укрепление сотрудничества и призвали к дипломатическому урегулированию иранского кризиса, сообщила пресс-служба Кремля.

    О состоявшемся телефонном разговоре Владимира Путина с королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой сообщил Кремль на платформе Max. Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание положению вокруг Ирана.

    В ходе беседы был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Стороны выразили готовность развивать контакты по всем этим направлениям.

    Отдельным блоком прошел обмен оценками по кризисной ситуации вокруг Ирана. «Подчеркнута необходимость скорейшего достижения политико-дипломатического урегулирования кризисной ситуации вокруг Ирана при безусловном учете интересов всех государств региона», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа по телефону обсудили резкую эскалацию ситуации вокруг Ирана.

    До этого Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества между двумя государствами в экономике, инвестициях и культурной сфере.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о поддержке Владимиром Путиным политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Ирана и о его контактах с лидерами стран Персидского залива.


    Лавров обвинил Запад в замалчивании теракта в Старобельске
    Путин утвердил новые правила организованного найма мигрантов из Таджикистана
    Посольство: 20 тыс. жителей Приднестровья записались в очередь на гражданство РФ
    Российские войска освободили Добропасово в Днепропетровской области
    В столице Уганды врачи заразились смертоносным вирусом Эбола
    Заслуженный учитель России объяснил необходимость длинных летних каникул

    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Киев наказан за Старобельск

    В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. Наблюдатели фиксируют значительный ущерб военной инфраструктуре в Киеве, однако точных данных до сих пор нет. Эксперты отмечают, что теракт ВСУ в луганском Старобельске продемонстрировал: диалог с Киевом возможен только на языке силы. Вразумит ли офис Владимира Зеленского одна из наиболее масштабных атак на Украину в рамках СВО? Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США

    В отставку подал человек, разоблачивший сразу два крупнейших антироссийских мифа, которые еще не так давно насаждались Вашингтоном. Почему глава Нацразведки США Тулси Габбард не удержалась в администрации Трампа и какие последствия это будет иметь для всей американской политики? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

