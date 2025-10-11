Глава МИД Ирана назвал Соглашения Авраама противоречащими идеалам страны

Tекст: Ирма Каплан

«Президент США Дональд Трамп обычно выражает интересующие его вопросы в разных форматах. Хотя Соглашения Авраама и связаны неразрывно со святым именем, их основа коварна: это план лишить палестинский народ его законных прав, признать фальшивый оккупационный режим и нормализовать отношения с оккупационным, преступным, геноцидным и детоубийственным режимом», – приводит слова Арагчи агентство IRNA.

По его словам, позиция Исламской Республики Иран была совершенно ясна с самого начала и остается такой: этот план не соответствует идеалам страны, и так останется навсегда.

Глава МИД Ирана поделился сомнениями и в отношении обещаний США по восстановлению Газы и нормализации жизни в анклаве.

«Сомнения есть не только у нас, практически все иностранные официальные лица, с которыми я разговариваю, включая многих министров иностранных дел стран региона, все выражают сомнения относительно следующих этапов этого соглашения. Именно поэтому, если вы обратите внимание, все региональные официальные лица, те, кто участвовал в переговорах о прекращении огня, и даже силы сопротивления, сейчас говорят только о первой фазе», – сказал он.

Совершенно очевидно, подчеркнул министр, что после завершения первой фазы начнутся более сложные этапы, и тогда станет ясно, в какой степени американские официальные лица и другие стороны будут придерживаться данных ими заявлений и обещаний.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

