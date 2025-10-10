Израиль начал массовый отвод войск к границе сектора Газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильская армия начала отвод войск из сектора Газа к согласованным позициям в соответствии с договоренностями с движением ХАМАС об освобождении всех заложников, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times of Israel. Операция стартовала в ночь на пятницу и проводится в несколько этапов.

Часть подразделений полностью покинет анклав, а другие останутся на новых линиях дислокации. В некоторых районах вывод военных проходит под прикрытием артиллерии и авиации, отмечает издание.

Завершить отвод войск планируется к позднему вечеру 10 октября, спустя сутки после утверждения соглашения израильским правительством. После маневра Израиль сохранит контроль над 53% территории сектора Газа, в основном за пределами густонаселённых городских районов.

В частности, под контролем останутся буферная зона вдоль границы Израиля с сектором Газа и Филадельфийский коридор между Египтом и анклавом. Помимо этого, израильские войска продолжат присутствие в районах городов Бейт-Лахия и Бейт-Ханун на севере, а также в отдельных частях Рафаха и Хан-Юниса на юге сектора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Уиткофф и Кушнер остались в Израиле для обеспечения гарантий перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.