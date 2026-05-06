Израиль ликвидировал командира спецназа «Хезболлы» при ударе по Бейруту
В результате внезапного удара по южным пригородам ливанской столицы убит Малек Баллут – глава элитного шиитского формирования «Радван».
Военно-воздушные силы Израиля атаковали южные районы ливанской столицы без предварительного предупреждения мирного населения, передает ТАСС. Целью операции стал один из военных руководителей шиитской милиции «Хезболла».
По данным телеканала Al Hadath, жертвой воздушной атаки оказался Малек Баллут. Он занимал пост командира элитного спецподразделения «Радван», играющего ключевую роль в операциях организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла удары по двадцати поселениям на юге Ливана. До этого истребители атаковали объекты шиитской организации на южной окраине Бейрута.
В ходе одной из прошлых операций армия обороны Израиля ликвидировала командира штаба движения Сухайла Хуссейна Хуссейни.