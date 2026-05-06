Аракчи заявил о необходимости скорейшего открытия Ормузского пролива
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И подчеркнул необходимость как можно скорее открыть Ормузский пролив, а также выразил доверие Китаю и надежду на его позитивную роль в восстановлении мира.
Дипломат выразил абсолютное доверие Пекину и надежду на его активное участие в мирном процессе.
«Аракчи заявил, что политический кризис невозможно разрешить военными средствами», – отмечается в сообщении китайского внешнеполитического ведомства. Иран намерен твердо защищать суверенитет, однако стремится к поиску долгосрочного решения через переговоры.
Глава иранской дипломатии также проинформировал партнеров о ходе контактов между Тегераном и Вашингтоном. Он добавил, что республика ожидает дальнейшего содействия Китая в прекращении боевых действий.
Министры иностранных дел Ирана и Китая встретились в Пекине на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива.
Глава МИД КНР Ван И выразил готовность содействовать мирным переговорам между Тегераном и Вашингтоном.