Экипаж «Ориона» показал «закат Земли» с обратной стороны Луны

Миссия «Артемида II» успешно выполнила ключевой пункт своей программы – облетела вокруг Луны. Обогнуть спутник Земли экипажу удалось за семь часов. NASA уже опубликовала первые снимки нашей планеты, сделанные с обратной стороны Луны (фото: NASA)

Во время полета вокруг Луны астронавты видели примерно шесть вспышек от метеороидов, ударявшихся о поверхность спутника, и из той точки, в которой находился их корабль, наблюдали полное солнечное затмение (фото: NASA)

Миссия «Артемида II» поставила важный рекорд: команда удалилась от Земли на расстояние более 400 тыс. км, что позволило сделать большое количество красивых и эффектных кадров (фото: NASA)

На борту корабля находятся три астронавта из США Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен. Как и планировалось, команда подлетела к Луне на расстояние около 6 тыс. километров и обогнула спутник Земли. В этот момент связь с экипажем пропала на 40 минут. Впрочем, согласно отчетам, подобный разрыв коммуникации был задуман изначально (фото: NASA)

Однако связь с «Орионом» восстановилась в запланированное время. Как сообщают в NASA, сначала на земную станцию вернулся радиосигнал, затем в центр поступил большой пакет данных. Только после этого астронавтка Кристина Кох произнела: «Хьюстон, «Интегрити», проверка связи. Так здорово снова слышать Землю» (фото: NASA)

Завершив ключевой этап миссии, астронавты начали обратный путь к Земле. Возвращение займет около четырех суток. Корабль должен приводниться в Тихом океане у Западного побережья США 10 апреля (фото: ROBERT MARKOWITZ/NASA)

С астронавтами созвонился и президент США Дональд Трамп. «Сегодня вы вошли в историю и заставили всю Америку по-настоящему гордиться, невероятно гордиться», – передал он команде (фото: NASA)

Трамп также пригласил экипаж в полном составе прийти после возвращения на Землю в Белый дом. Американский лидер отметил, что хочет лично попросить их об автографах (фото: NASA)