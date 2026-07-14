Шуваев проверил работу гуманитарного центра в Шебекино и посетил позиции «БАРС-Белгород»

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе визита врио главы региона проверил, как организована помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за обстановки в приграничье. По словам Шуваева, во время общения с жителями удалось определить, каких направлений поддержки не хватает и какие меры необходимо дополнительно внедрить. Об этом он написал в своем канале в Max.

Сейчас гуманитарный центр ежемесячно выдает продуктовые наборы многодетным семьям, инвалидам первой и второй групп, родственникам участников СВО и одиноким пенсионерам.

Семьи до трех человек получают один пакет продуктов, а более крупные ячейки общества – два. С момента открытия учреждения поступило около 1700 обращений, выдано аналогичное количество наборов. Жители отселенных пунктов могут запросить поддержку в сельских администрациях.

Маломобильным гражданам продукты еженедельно доставляют около 30 волонтеров «Единой России» и отряда «БАРС-Белгород». В будущем объем помощи планируется расширить за счет поставок лекарств, топлива и генераторов. Шуваев поблагодарил добровольцев и бойцов за самоотверженность.

Пункт дислокации добровольческого подразделения «БАРС-Белгород» Шуваев также посетил вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Там они обсудили с бойцами текущую ситуацию в приграничье, вопросы защиты населенных пунктов, работы систем оповещения и повышения мобильности подразделений.

«Вопрос безопасности остается приоритетом номер один. По каждому направлению будем принимать конкретные решения», – подчеркнул врио губернатора.

По словам Шуваева, регион продолжает усиливать отряд «БАРС-Белгород», увеличивать его численность и развивать подготовку специалистов, в том числе по противодействию беспилотным летательным аппаратам.

«Мы последовательно усиливаем отряд «БАРС-Белгород» и наращиваем его численность, постоянно обучаем борьбе с БПЛА. Выстроена система инструкторов, лучшие расчёты ежедневно передают свой опыт и знания», – сообщил глава региона.

Он отметил, что подготовка дает практический результат: несмотря на рост интенсивности атак, эффективность перехватов повышается, что позволяет снижать возможный ущерб и сохранять жизни людей.

«Хочу поблагодарить бойцов за ратный труд: они держат удар», – сказал Александр Шуваев.

Ранее федеральный центр оказал всестороннюю поддержку пострадавшим от атак ВСУ жителям Белгородской области. В конце июня в результате целенаправленного удара по Шебекинскому округу погиб один мирный житель. Партия «Единая Россия» направила в регион более 130 тонн гуманитарной помощи.