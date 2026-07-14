  • Новость часаНа сайте МОК восстановили раздел о России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Освобождение Донбасса лишает НАТО важного плацдарма против России
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    Турция объявила Нетаньяху в розыск через Интерпол
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    Российские военные поразили объекты ВСУ в порту Южный Одесской области
    Основные силы украинской армии оставили Красный Лиман
    Девять стран Европы потребовали лишить МОК финансирования за допуск России
    Рада отправила в отставку премьера Свириденко и правительство Украины
    Макрон призвал не допустить капитуляцию Украины перед Россией
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа не может защититься от американского хамства

    Как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Холодная война в спорте сменилась холодным миром

    В каком состоянии российский спорт подошел к долгожданному, но половинчатому снятию блокады? Команды закалились в «Играх БРИКС» и «Играх будущего», мы научились делать качественные турниры в заданных условиях. Но эти соревнования все же не заменят конкуренции на высшем уровне.

    13376 комментариев
    14 июля 2026, 20:44 • Новости дня

    Шуваев проверил работу гуманитарного центра в Шебекино и посетил позиции «БАРС-Белгород»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетил Шебекино, где ознакомился с работой гуманитарного центра и встретился с местными жителями.

    В ходе визита врио главы региона проверил, как организована помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за обстановки в приграничье. По словам Шуваева, во время общения с жителями удалось определить, каких направлений поддержки не хватает и какие меры необходимо дополнительно внедрить. Об этом он написал в своем канале в Max.

    Сейчас гуманитарный центр ежемесячно выдает продуктовые наборы многодетным семьям, инвалидам первой и второй групп, родственникам участников СВО и одиноким пенсионерам.

    Семьи до трех человек получают один пакет продуктов, а более крупные ячейки общества – два. С момента открытия учреждения поступило около 1700 обращений, выдано аналогичное количество наборов. Жители отселенных пунктов могут запросить поддержку в сельских администрациях.

    Маломобильным гражданам продукты еженедельно доставляют около 30 волонтеров «Единой России» и отряда «БАРС-Белгород». В будущем объем помощи планируется расширить за счет поставок лекарств, топлива и генераторов. Шуваев поблагодарил добровольцев и бойцов за самоотверженность.

    Пункт дислокации добровольческого подразделения «БАРС-Белгород» Шуваев также посетил вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Там они обсудили с бойцами текущую ситуацию в приграничье, вопросы защиты населенных пунктов, работы систем оповещения и повышения мобильности подразделений.

    «Вопрос безопасности остается приоритетом номер один. По каждому направлению будем принимать конкретные решения», – подчеркнул врио губернатора.

    По словам Шуваева, регион продолжает усиливать отряд «БАРС-Белгород», увеличивать его численность и развивать подготовку специалистов, в том числе по противодействию беспилотным летательным аппаратам.

    «Мы последовательно усиливаем отряд «БАРС-Белгород» и наращиваем его численность, постоянно обучаем борьбе с БПЛА. Выстроена система инструкторов, лучшие расчёты ежедневно передают свой опыт и знания», – сообщил глава региона.

    Он отметил, что подготовка дает практический результат: несмотря на рост интенсивности атак, эффективность перехватов повышается, что позволяет снижать возможный ущерб и сохранять жизни людей.

    «Хочу поблагодарить бойцов за ратный труд: они держат удар», – сказал Александр Шуваев.

    Ранее федеральный центр оказал всестороннюю поддержку пострадавшим от атак ВСУ жителям Белгородской области. В конце июня в результате целенаправленного удара по Шебекинскому округу погиб один мирный житель. Партия «Единая Россия» направила в регион более 130 тонн гуманитарной помощи.

    14 июля 2026, 08:04 • Новости дня
    ВС России поразили производства ракет и дронов в Киеве
    ВС России поразили производства ракет и дронов в Киеве
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь на вторник нанесли групповые удары по украинской столице, поражены предприятия военной промышленности, занятые разработкой и производством ракет и беспилотников, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также БПЛА, указало ведомство в Max.

    Целями стали предприятия в Киеве, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотников.

    Также поражены объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области. Эти объекты использовали для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.

    До этого российские военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск.

    Ранее ВС России поразили портовую инфраструктуру с военными грузами в Одессе. Целями ударов стали транспортные суда, которые киевский режим использует на побережье Черного моря.

    Видео групповых ударов смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (2)
    14 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные групповыми ударами цели в Киеве и Одессе

    Минобороны поразило киевский «Радиоизмеритель» и порт «Южный» в Одессе

    Минобороны назвало пораженные групповыми ударами цели в Киеве и Одессе
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России в ходе групповых ударов поразили в Киеве предприятие «Радиоизмеритель», ключевой поставщик компонентов электронной базы управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет «Гром-2», FP-7 и несколько других предприятий.

    «Радиоизмеритель» поставляет агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для «Нептун-МД», FP-7, -9 и «Гром-2», производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ компоненты для авиастроения, указало Минобороны в Max.

    Поражено предприятие «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), где собирают боевые части дронов и ракет. Там также обрабатывают и хранят взрывчатку для боеприпасов, проводят логистику военной продукции и БПЛА.

    Кроме того, в Одесской области поражены порт Южный (государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный»), который используется для разгрузки ГСМ. Там же поражены семь резервуаров с ГСМ, которые обеспечивали ВСУ.

    В том же порту на территории контейнерного терминала в момент разгрузки поражен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения.

    Поражен танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповые удары по Киеву и порту Южный, поражались предприятия ВПК, занятые разработкой и производством ракет и беспилотников.

    Ранее российские военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск.

    До этого удар наносился по портовой инфраструктуре с военными грузами в Одессе.

    Комментарии (13)
    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

    Комментарии (0)
    14 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки европейских государств сформулировать гарантии безопасности по Украине без учета интересов Москвы закрывают им путь к участию в процессе мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. Если действительно, действительно, это позиция европейцев убежденная, и, если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Комментируя недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке гарантий безопасности для Киева без участия российской стороны, Песков отметил, что подобные инициативы лишь подтверждают тупиковость выбранного европейцами курса. По его словам, такой подход не способствует конструктивному диалогу.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал обсуждение гарантий безопасности для Киева без участия Москвы.

    Ранее в Кремле констатировали невозможность участия европейских государств в мирном урегулировании кризиса.

    В январе глава немецкого правительства признал необходимость согласия России для развертывания многонациональных сил на украинской территории.

    Комментарии (16)
    14 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Глава Минобороны Венгрии заявил о «закрытии дверей» перед Россией

    Глава МО Венгрии Русин-Сенди заявил о прекращении взаимодействия с Россией

    Глава Минобороны Венгрии заявил о «закрытии дверей» перед Россией
    @ BOGLARKA BODNAR/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будапешт намерен восстановить пошатнувшееся доверие западных союзников путем резкого ограничения дипломатических контактов с Москвой, заявили в минобороны страны.

    Руководство Венгрии пересматривает внешнеполитический курс ради укрепления связей с традиционными партнерами. Новый глава минобороны страны Ромулус Русин-Сенди анонсировал радикальную смену вектора, передает РИА «Новости».

    «Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается России, мы закрываем перед ней дверь», – безапелляционно заявил профильный министр.

    Примечательно, что всего за несколько дней до этого руководитель министерства иностранных дел Анита Орбан транслировала совершенно иную позицию. Дипломат отмечала стремление властей сохранить прагматичные отношения с Москвой, называя ее крайне важной европейской державой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае венгерский парламент утвердил Ромулуса Русина-Сенди на пост министра обороны. Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил эту кандидатуру.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о готовности Москвы к диалогу с новым руководством Будапешта.

    Комментарии (24)
    14 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Основные силы украинской армии оставили Красный Лиман

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики начали массово покидать Красный Лиман, в городе остались лишь единичные группы солдат, которые пытаются скрыться среди мирного населения, сообщил начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Кортес.

    «Основная сила противника отошла, осталось там два-три человека в домах. И вот они сидят все, не знают, что делать. В домах прячутся, с гражданскими сливаются», – сказал Кортес, передает ТАСС.

    Данные об их местонахождении необходимо проверять, чтобы передавать точные сведения командованию, добавил он.

    По словам офицера, российские бойцы проделали масштабную работу по зачистке территории от вражеских станций радиоэлектронной борьбы и замаскированных беспилотников. Сейчас небо находится под полным контролем Вооруженных сил России, что обеспечивает безопасное перемещение.

    Военнослужащий добавил, что обнаруженные в ходе разведки засады противника были ликвидированы. Он подчеркнул высокую мотивацию российских бойцов, противопоставив ее коммерческим интересам наемников в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские солдаты для побега из города переодевались в гражданскую одежду.

    До этого российские военные ликвидировали пытавшуюся бежать ночью из Красного Лимана роту противника. Часть оставшихся в населенном пункте бойцов ВСУ пряталась по подвалам.

    Комментарии (5)
    14 июля 2026, 05:21 • Новости дня
    Мерц потребовал обсуждать гарантии безопасности Украины без России
    Мерц потребовал обсуждать гарантии безопасности Украины без России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гарантии безопасности для Киева будут обсуждать Украина и ее западные партнеры без России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи так называемой коалиции желающих.

    «Как именно мы будем оформлять наши гарантии безопасности, решать будут Украина и ее партнеры, а не Москва», – приводит слова Мерца РИА «Новости» со ссылкой на DRM News.

    Мерц отказался раскрывать возможный формат участия Германии в этом процессе и отметил, что этот вопрос останется на усмотрение правительства ФРГ и Бундестага. Говоря о поставках систем противовоздушной обороны, он напомнил, что Берлин, по его словам, как «крупнейший спонсор Украины» вносит свой вклад, но деталей не привел.

    Он также заявил, что настало время сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня, добавив, что в Европе открыты к переговорам. Одновременно Мерц подчеркнул намерение европейских стран продолжать «усиливать давление на Москву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе канцлер ФРГ заявил о невозможности формирования многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине без согласия России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны.

    Комментарии (18)
    14 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    ВСУ убили чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева
    ВСУ убили чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева
    @ Федерация бокса Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Гришино под Красноармейском украинскими военными был застрелен украинский боксер, чемпион Европы по боксу Владислав Карпачев, а также его мать, сообщил отец погибшего спортсмена Игорь Карпачев.

    «Был у меня сын – Владислав Карпачев, супруга, в общем семья. Брал Европу, много где по Украине выступал, готовился на мир. И вот в один из дней стучится ко мне сосед и говорит, что что-то странное – машины во дворе у сына нет, собака застрелена. Я к нему. Захожу, во дворе много крови. <...> Это были военные – хохлы [ВСУ]», – рассказал Игорь Карпачев ТАСС.

    Мужчина рассказал, что после этого начал осматривать двор и магазин, расположенный на участке. По его словам, супруга лежала застреленная прямо у входа в торговое помещение. Затем он спустился в домашний подвал, где увидел тело сына, также убитого выстрелами.

    Отец уточнил, что в жену было выпущено семь автоматных пуль, а в сына – пять, при этом спортсмена при жизни истязали. Пропала старая машина марки Toyota, 8 тыс. долларов и некоторое количество гривен.

    Сам Игорь Карпачев был эвакуирован из Гришино несколько дней назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский подтвердил жестокое убийство двух гражданских в селе Калиновка военнослужащими 155-й бригады ВСУ.

    В июне военнослужащие украинской армии в ДНР расправились с супругами из Родинского из-за подозрений в содействии российским военным.

    В поселке Гришино украинские боевики разрушили православный храм, превратив его территорию в минометную позицию и склад боеприпасов.

    Комментарии (2)
    14 июля 2026, 08:27 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае

    Атака дронов вызвала пожар на Афипском НПЗ

    Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возгорание произошло на Афипском НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА. Также повреждено здание на ж/д переезде, сообщили в канале оперативного штаба региона.

    В результате налета пострадал человек, его госпитализировали, сообщает Оперштаб Краснодарского края.

    «Обломки БПЛА упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», – заявили в ведомстве.

    Инцидент привел к пожару на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, пострадали крыши, фасады и окна в нескольких частных домовладениях. В одной из многоэтажек выбиты стекла и поврежден потолок.

    Фрагменты аппаратов задели здание на железнодорожном переезде и территории двух предприятий, вызвав еще одно возгорание. На дороге в хуторе Коваленко также вспыхнул огонь, однако спасатели быстро ликвидировали пламя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2026 года в поселке Афипском Краснодарского края после падения обломков беспилотников начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

    В связи с последствиями атаки дронов в Афипском городском поселении ввели режим чрезвычайной ситуации.

    Комментарии (2)
    14 июля 2026, 00:48 • Новости дня
    Кличко сообщил о российском ракетном ударе по складам в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Голосеевском районе загорелись складские помещения после российской ракетной атаки, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

    Кличко сообщил в соцсетях, что российские войска нанесли удары по целям в Киеве баллистическими ракетами.

    Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах, Одессе и Харькове, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июля в городе Вишневое под Киевом произошли  взрывы на объекте «Укроборонпрома». После серии взрывов в городе  началась эвакуация жителей. Депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в Вишневом хранились боеприпасы и ракеты к ПВО.

    Комментарии (0)
    14 июля 2026, 14:26 • Новости дня
    Путин назвал причину избыточного укрепления рубля

    Путин объяснил укрепление рубля снижением спроса на иностранную валюту

    Путин назвал причину избыточного укрепления рубля
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин связал сильные позиции рубля со снижением интереса к иностранной валюте.

    Такое заявление глава государства сделал в ходе рабочей встречи с руководителем Якутии Айсеном Николаевым, передает ТАСС.

    В ходе беседы глава региона обратил внимание на негативные последствия слишком крепкого рубля. По его словам, текущий курс национальной валюты приводит к снижению доходов Якутии, экономика которой имеет ярко выраженную экспортную направленность.

    «Валюта меньше нужна – не нужна так, как раньше», – констатировал российский лидер, объясняя сложившуюся на валютном рынке ситуацию.

    Путин также отметил, что в будущем ключевая ставка должна снизиться, на что указывают текущие макроэкономические показатели. Николаев, сославшись на разговор с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, подтвердил возможность уверенного снижения ставки. По словам президента, этот процесс станет естественным следствием стабильности экономики.

    Напомним, западные СМИ отметили рекордное укрепление российской валюты с 2023 года.

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал оптимальным для поддержки экспортеров курс не дороже 80 рублей за доллар.

    Глава ВТБ Андрей Костин объяснил невыгодность текущих котировок для бюджета падением спроса на валюту.

    Комментарии (4)
    13 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
    Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече в Париже к так называемой коалиции желающих для поддержки Киева присоединились Молдавия и Северная Македония, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Молдавия и Северная Македония присоединились к нам», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    В понедельник участники коалиции собрались в Париже для обсуждения дальнейшей поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T и авиационных бомб AASM Hammer.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны.

    Комментарии (8)
    14 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Девять стран Европы потребовали лишить МОК финансирования за допуск России
    Девять стран Европы потребовали лишить МОК финансирования за допуск России
    @ JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония и восемь других государств призвали Еврокомиссию прекратить финансовую поддержку международных спортивных организаций из-за допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

    Эстония и еще восемь стран требуют лишить финансирования спортивные структуры, разрешившие выступать представителям России, пишут «Известия».

    «Эстония совместно со странами-партнерами направила члену Европейской комиссии, ответственному за спорт, Гленну Микаллефу предложение исключить из программ Erasmus+ и других мер поддержки Европейского союза спортивные организации, которые допускают возвращение России и Белоруссии на международные соревнования», – заявили в эстонском министерстве культуры.

    К обращению также присоединились Латвия, Литва, Польша, Дания, Швеция, Финляндия, Румыния и Нидерланды. Авторы документа предлагают лишить поддержки Международный олимпийский комитет, международные федерации плавания и фехтования.

    Подписанты дополнительно потребовали пересмотреть участие этих организаций в будущих европейских мероприятиях по развитию спорта. Они призвали спортивные структуры соблюдать принципы прав человека и мирных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета принял решение о полном восстановлении в правах Олимпийского комитета России.

    Во вторник главы МИД стран Евросоюза категорически осудили допуск отечественных атлетов к международным соревнованиям. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала попытки Таллина повлиять на политику спортивной организации.

    Комментарии (8)
    14 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    После продолжительных ливней и теплой погоды в Центральной России резко возросла численность испанских слизней.

    Моллюски длиной более 10 сантиметров массово появляются на улицах, в парках и на садовых участках, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Shot.

    Биолог Илья Гомыранов отметил, что 15 лет назад этот вид встречался в московском регионе редко, но теперь активно расширяет ареал. Наиболее масштабное нашествие наблюдается в Ленинградской области, где слизни уничтожают урожай. Инвазивный вид также замечен в Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны.

    «Колоссальная плодовитость испанских слизней – одна из главных проблем», – подчеркнул Гомыранов. Каждая особь откладывает до 100 яиц за сезон, что способствует быстрому захвату новых территорий. Слизни питаются растениями, нанося ущерб сельскому хозяйству, и вытесняют местные виды.

    Помимо вреда растениям, слизни опасны для человека и животных. Контакт с ними может вызвать заражение кишечной палочкой, стафилококком или листериозом. Для домашних питомцев проглатывание моллюска грозит заражением паразитами, поражающими сердце и легкие, что может привести к гибели.

    Ранее ученые связали появление испанских слизней в московском регионе с повышением температуры.

    Эти инвазивные моллюски успешно акклиматизировались в столице на фоне аномальной жары. Позднее исследователи из БелГУ выявили проникновение южных крымских улиток в северные регионы России.

    Комментарии (11)
    13 июля 2026, 21:28 • Новости дня
    Украинский беспилотник ударил по рынку в Старобельске в ЛНР
    Украинский беспилотник ударил по рынку в Старобельске в ЛНР
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинского беспилотника на центральный рынок в Старобельске Луганской народной республики погибла местная жительница, еще несколько человек получили ранения.

    В Старобельске удар пришелся на Базарную площадь, где расположен центральный рынок и автовокзал, передает РИА «Новости».

    «Очередной подлый удар ВФУ (Вооруженные формирования Украины) нанесли по Старобельску. В разгар дня атаковали Базарную площадь, где расположен центральный рынок, неподалеку автовокзал», – сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    В результате атаки 34-летняя женщина получила тяжелые ранения и скончалась в больнице за четыре дня до своего дня рождения. В Кременной украинский беспилотник ударил рядом с частным домом,

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в Антрацитовском округе погиб двадцатилетний водитель.

    За минувшие выходные жертвой ударов вражеских дронов по муниципалитетам республики стал один мирный житель.

    Несколькими днями ранее на трассе Первомайск – Ирмино смертельные травмы от попадания дрона в машину получил восемнадцатилетний юноша.

    Комментарии (5)
    14 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    Российские дроны поразили два сухогруза под Одессой

    Минобороны: Ударные БПЛА поразили два сухогруза на переходе в Одессу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ударные беспилотники атаковали два грузовых судна во время их перехода из Черноморска в порт Одессы, сообщили в министерстве обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар по двум сухогрузам в акватории Черного моря. Это случилось во время следования судов по маршруту из порта Черноморск в Одессу, заявили в Министерстве обороны России..

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса», – отметили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали танкер на переходе из Черноморска в Одессу. Днем ранее армия России поразила плавучий док для подводных беспилотников в Черноморске. До этого ночной удар уничтожил доставлявшие военные грузы морские суда в портах региона.

    Комментарии (4)
    Главное
    Минобороны сообщило о новом ударе по сухогрузам в Одессе
    Глава Минобороны Венгрии заявил о «закрытии дверей» перед Россией
    Дроны ВСУ уничтожили стоянку грузовиков с продуктами в Луганске
    Посол отверг обвинения Финляндии в «вредоносной деятельности» России в киберпространстве
    В ФРГ заявили о закрытии из-за банкротства пивоварни с 350-летней историей
    Rheinmetall отправил на Украину партию новых артиллерийских снарядов
    Пользователи Reddit нашли сделанные ИИ ошибки в логотипе аэропорта имени Трампа

    Российский газ нашел новый путь в Азию

    Тегеран и Москва близки к подписанию окончательного соглашения по торговле газом, заявил министр нефти Ирана. В прошлом году обсуждался проект строительства газопровода из России в Иран для поставок 55 млрд кубометров газа в год. России любые новые рынки взамен европейского будут как нельзя кстати. Есть ли будущее у этого газопровода? Подробности

    Перейти в раздел

    ЕС нашел лазейку в Черное море для своих военных кораблей

    Евросоюз создает морской центр в Черном море – штаб-квартиру, скорее всего, разместят в Болгарии или Румынии. Эксперты видят в этом неслучайный выбор: черноморские страны НАТО позволяют Брюсселю обойти конвенцию Монтре без формального нарушения. Какие риски это создает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина сделала FPV-дроны главным оружием террора

    ФСБ предотвратила еще одну попытку теракта украинских спецслужб. На этот раз целью было стратегическое предприятие в Подмосковье. Как и в прошлые разы, противник хотел нанести удар FPV-дронами, доставленными в Россию контрабандой. Эксперты отмечают: БПЛА становятся главным оружием террористических актов Киева, и это требует от Москвы новых подходов к борьбе с угрозой. Подробности

    Перейти в раздел

    Российская рыба победила санкции Запада

    «Я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – заявила в понедельник глава евродипломатии Кая Каллас. Так она прокомментировала отказ ЕС от идеи ввести санкции на закупку российской рыбы Европой. Как получилось, что рыбная отрасль России оказалась сильнее санкционного угара ЕС? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США забирают Ормуз себе. Осилят?

      Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

    • Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

      Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации