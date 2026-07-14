  • Новость часаФСБ ликвидировала пособника сорванного теракта в Подмосковье
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Европа не может защититься от американского хамства
    14 июля 2026, 11:20 Мнение

    Почему Европа не может защититься от американского хамства

    Как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    политолог

    Российский газ нашел новый путь в Азию
    Европа и Украина создали коалицию по ПРО
    Сестра Линдси Грэма заняла место покойного брата в Сенате США
    Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»

    Прошедший в Анкаре саммит НАТО – как и, по сути, все другие мероприятия стран коллективного Запада в последние полтора года – выглядел как какой-то сюр. А как иначе назвать ситуацию, когда главной задачей саммита все его европейские участники считали ублажение Дональда Трампа?

    Гадали о том, в каком настроении он приедет, стремились не расстроить ни словом, ни делом. А сам Трамп прямо по приезду заявил, что Альянсом он разочарован, и что единственной причиной, почему он приехал на саммит, было то, что мероприятие проводилось у «дорогого друга» Реджепа Эрдогана. Также он отметил, что хотел бы аннексировать Гренландию. Суверенную территорию союзника по НАТО – Дании, которую Америка вообще-то обязалась защищать. Ну и чтобы остальные не скучали, ввел эмбарго против Испании (за отказ позволить Вашингтону использовать находящиеся на ее территории американские базы для операции против Ирана), назвав при этом Мадрид «ужасным партнером».

    И у всех, кто за этим наблюдает, возникает единственный вопрос: неужели никто из лидеров стран-членов НАТО не может публично поставить Трампа на место? Все эти президенты и премьер-министры столь смело и дерзко высказываются в адрес России, Израиля, иногда даже Китая – но при этом смущенно улыбаются, когда президент Соединенных Штатов демонстративно их унижает. Да, некоторые из них отвечают – премьер-министр Дании Метте Фредериксен обязуется защищать Гренландию, а ее итальянская коллега Джорджа Мелони уверяет, что Италия ни у кого ничего не выпрашивает. Однако все эти ответы даются где-то в уголке – не в лицо Трампу.

    Почему так происходит? По одной из версий, из страха перед хаотизацией. «Власть Трампа проистекает из его готовности нарушать все нормы, правила и законы, касающиеся того, как должны действовать президенты США, – говорит бывший министр труда США Роберт Райх. – Президенты и премьер-министры стран НАТО относились к Трампу с необычайным почтением из опасения того, что он может предпринять, если не добьется желаемого». Например, еще больше разрушить основы коллективного Запада.

    Но, с другой стороны, разве можно разрушить то, что уже разрушено? Ныне коллективный Запад находится в максимально разобщенном состоянии за всю свою историю. Трамп объявил своим союзникам торговую войну и отказывается поддерживать в украинском вопросе, они же бросили его один на один в войне с Ираном. Президент США, не стесняясь, демонстрирует презрение в адрес европейского истеблишмента (называя тот же Евросоюз врагом) и делает ставку на правые, а также ультраправые европейские партии, тогда как этот самый истеблишмент готов вмешаться в американские выборы на стороне левых.

    При этом есть большие сомнения относительно того, что при демократах что-то изменится и трансатлантическое единство возродится. Все больше и больше американцев вне зависимости от политических предпочтений считают, что Штаты должны заниматься своими внутренними делами. Что нужно заниматься протекционизмом, защищая своего производителя в том числе от европейских компаний. Что Европа в военном плане должна защищать себя сама, своими силами.

    Грубо говоря, интересы и взгляды на мир Америки и Европы расходятся безвозвратно. Просто при Трампе это происходит с треском и шумом.

    И европейцы, все это прекрасно осознавая, уже много месяцев готовятся к будущему суверенному плаванию. Например, увеличивают военные расходы (понимая, что за свою оборону им придется платить самим), разрабатывают собственные ракетные программы, вводят пост еврокомиссара по обороне. Даже выделяют европейский ядерный сегмент – та же Франция приняла доктрину, согласно которой она будет прикрывать своим ядерным щитом восточноевропейских союзников.

    Так почему тогда Европа, на каждом углу демонстрирующая готовность к самостоятельности, не способна вести хотя бы минимально самостоятельную политику по отношению к США? Почему она, готовящаяся защищаться якобы от российской агрессии, не может защитить себя хотя бы от американского хамства?

    Потому, что считает, что к самостоятельной защите еще не готова? Наверное, ряд европейских политиков в это верит. Однако неприятная для них правда такова, что она и не будет готова. Процесс суверенизации Европы от Америки, в который сейчас вкладывается столько денег, не может быть успешно завершен.

    Дело в том, что для независимости нужно единство. Евросоюз должен полноценно превратиться в этакие Соединенные Штаты Европы, а Еврокомиссия – в самое настоящее Политбюро. Урсула фон дер Ляйен, конечно, не против такого сценария, однако против выступают национальные элиты. Европейские страны не готовы делегировать все свои полномочия в области внешней политики, внутренних дел, обороны и даже экономики (деньги-то выделять придется немалые) группе европейских бюрократов. Тем более не готово к этому европейское население, которое на каждых выборах отдает все больше голосов евроскептическим партиям, часть из которых открыто выступает за выход из Евросоюза. 

    А все потому, что за десятки лет интеграции так и не удалось создать некую единую европейскую наднациональную идентичность. Такую, которой в свое время была идентичность советская.

    По отдельности ни одна из европейских стран – даже Германия – не может добиться независимости от Соединенных Штатов. В том числе и потому, что малые страны Европы рассматривают присутствие США на европейском пространстве как некую защиту от диктата европейских тяжеловесов. И как гарантию того, что та же Германия, которая открыто превращает бундесвер в ведущую военную силу Европы, не попытается создать в ЕС очередной рейх.

    Вот и получается, что как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится.  Что его сменщик будет управлять европейскими делами хотя бы без оскорблений. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае
    Франция дала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30
    США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану
    Орбан пригрозил Мадьяру сопротивлением
    Июньская жара унесла жизни 14 тыс. европейцев
    Тбилиси согласовал демонтаж уродливых «кувшинов Саакашвили»
    В космосе нашли сахар

    Российский газ нашел новый путь в Азию

    Тегеран и Москва близки к подписанию окончательного соглашения по торговле газом, заявил министр нефти Ирана. В прошлом году обсуждался проект строительства газопровода из России в Иран для поставок 55 млрд кубометров газа в год. России любые новые рынки взамен европейского будут как нельзя кстати. Есть ли будущее у этого газопровода? Подробности

    Перейти в раздел

    ЕС нашел лазейку в Черное море для своих военных кораблей

    Евросоюз создает морской центр в Черном море – штаб-квартиру, скорее всего, разместят в Болгарии или Румынии. Эксперты видят в этом неслучайный выбор: черноморские страны НАТО позволяют Брюсселю обойти конвенцию Монтре без формального нарушения. Какие риски это создает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина»

    Киев планировал дронами атаковать аэродромы стратегической авиации ВКС России Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Сначала БПЛА с помощью беспилотников и аэростатов были заброшены в Брянскую область, а затем украинские агенты на машинах с бытовой техникой перевезли их к аэродромам и в арендованных гаражах готовили к ударам. Эксперты считают, что Киев под кураторством Лондона хотел повторить операцию «Паутина», но вмешалась ФСБ. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем разведке ЮАР понадобились ядерные секреты Америки

    Американская контрразведка вскрыла попытку проникновения иностранного агента на один из самых секретных и охраняемых научно-исследовательских объектов США – Национальную лабораторию в Оук-Ридже (ORNL). Именно здесь создается американское ядерное оружие. Самое удивительное, что за американскими секретами охотилась разведка ЮАР. Как в итоге эта спецоперация была разоблачена ФБР? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

      Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации