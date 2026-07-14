Почему Европа не может защититься от американского хамства

Прошедший в Анкаре саммит НАТО – как и, по сути, все другие мероприятия стран коллективного Запада в последние полтора года – выглядел как какой-то сюр. А как иначе назвать ситуацию, когда главной задачей саммита все его европейские участники считали ублажение Дональда Трампа?

Гадали о том, в каком настроении он приедет, стремились не расстроить ни словом, ни делом. А сам Трамп прямо по приезду заявил, что Альянсом он разочарован, и что единственной причиной, почему он приехал на саммит, было то, что мероприятие проводилось у «дорогого друга» Реджепа Эрдогана. Также он отметил, что хотел бы аннексировать Гренландию. Суверенную территорию союзника по НАТО – Дании, которую Америка вообще-то обязалась защищать. Ну и чтобы остальные не скучали, ввел эмбарго против Испании (за отказ позволить Вашингтону использовать находящиеся на ее территории американские базы для операции против Ирана), назвав при этом Мадрид «ужасным партнером».

И у всех, кто за этим наблюдает, возникает единственный вопрос: неужели никто из лидеров стран-членов НАТО не может публично поставить Трампа на место? Все эти президенты и премьер-министры столь смело и дерзко высказываются в адрес России, Израиля, иногда даже Китая – но при этом смущенно улыбаются, когда президент Соединенных Штатов демонстративно их унижает. Да, некоторые из них отвечают – премьер-министр Дании Метте Фредериксен обязуется защищать Гренландию, а ее итальянская коллега Джорджа Мелони уверяет, что Италия ни у кого ничего не выпрашивает. Однако все эти ответы даются где-то в уголке – не в лицо Трампу.

Почему так происходит? По одной из версий, из страха перед хаотизацией. «Власть Трампа проистекает из его готовности нарушать все нормы, правила и законы, касающиеся того, как должны действовать президенты США, – говорит бывший министр труда США Роберт Райх. – Президенты и премьер-министры стран НАТО относились к Трампу с необычайным почтением из опасения того, что он может предпринять, если не добьется желаемого». Например, еще больше разрушить основы коллективного Запада.

Но, с другой стороны, разве можно разрушить то, что уже разрушено? Ныне коллективный Запад находится в максимально разобщенном состоянии за всю свою историю. Трамп объявил своим союзникам торговую войну и отказывается поддерживать в украинском вопросе, они же бросили его один на один в войне с Ираном. Президент США, не стесняясь, демонстрирует презрение в адрес европейского истеблишмента (называя тот же Евросоюз врагом) и делает ставку на правые, а также ультраправые европейские партии, тогда как этот самый истеблишмент готов вмешаться в американские выборы на стороне левых.

При этом есть большие сомнения относительно того, что при демократах что-то изменится и трансатлантическое единство возродится. Все больше и больше американцев вне зависимости от политических предпочтений считают, что Штаты должны заниматься своими внутренними делами. Что нужно заниматься протекционизмом, защищая своего производителя в том числе от европейских компаний. Что Европа в военном плане должна защищать себя сама, своими силами.

Грубо говоря, интересы и взгляды на мир Америки и Европы расходятся безвозвратно. Просто при Трампе это происходит с треском и шумом.

И европейцы, все это прекрасно осознавая, уже много месяцев готовятся к будущему суверенному плаванию. Например, увеличивают военные расходы (понимая, что за свою оборону им придется платить самим), разрабатывают собственные ракетные программы, вводят пост еврокомиссара по обороне. Даже выделяют европейский ядерный сегмент – та же Франция приняла доктрину, согласно которой она будет прикрывать своим ядерным щитом восточноевропейских союзников.

Так почему тогда Европа, на каждом углу демонстрирующая готовность к самостоятельности, не способна вести хотя бы минимально самостоятельную политику по отношению к США? Почему она, готовящаяся защищаться якобы от российской агрессии, не может защитить себя хотя бы от американского хамства?

Потому, что считает, что к самостоятельной защите еще не готова? Наверное, ряд европейских политиков в это верит. Однако неприятная для них правда такова, что она и не будет готова. Процесс суверенизации Европы от Америки, в который сейчас вкладывается столько денег, не может быть успешно завершен.

Дело в том, что для независимости нужно единство. Евросоюз должен полноценно превратиться в этакие Соединенные Штаты Европы, а Еврокомиссия – в самое настоящее Политбюро. Урсула фон дер Ляйен, конечно, не против такого сценария, однако против выступают национальные элиты. Европейские страны не готовы делегировать все свои полномочия в области внешней политики, внутренних дел, обороны и даже экономики (деньги-то выделять придется немалые) группе европейских бюрократов. Тем более не готово к этому европейское население, которое на каждых выборах отдает все больше голосов евроскептическим партиям, часть из которых открыто выступает за выход из Евросоюза.

А все потому, что за десятки лет интеграции так и не удалось создать некую единую европейскую наднациональную идентичность. Такую, которой в свое время была идентичность советская.

По отдельности ни одна из европейских стран – даже Германия – не может добиться независимости от Соединенных Штатов. В том числе и потому, что малые страны Европы рассматривают присутствие США на европейском пространстве как некую защиту от диктата европейских тяжеловесов. И как гарантию того, что та же Германия, которая открыто превращает бундесвер в ведущую военную силу Европы, не попытается создать в ЕС очередной рейх.

Вот и получается, что как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится. Что его сменщик будет управлять европейскими делами хотя бы без оскорблений.