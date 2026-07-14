Грузинский певец рассказал о помощи российских дипломатов в бегстве от Саакашвили

Татарашвили рассказал о помощи российских дипломатов в бегстве от Саакашвили

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В 2006 году исполнителя арестовали по обвинению в распространении наркотиков, и ему грозило до 20 лет лишения свободы.

В 2009 году Саакашвили помиловал певца.

В интервью «Радио 98,5» певец рассказал, как однажды, уже после освобождения, ему настойчиво звали на вечеринку, которую Саакашвили и его окружение организовали по случаю победы на очередных выборах.

«Я не хотел, придумывал различные оправдания, но в итоге от меня буквально потребовали приехать в ресторан в Цавкиси (пригород Тбилиси). На входе я столкнулся с Саакашвили и демонстративно не поздоровался с ним, – рассказал певец. – Той же ночью мне позвонил работавший в МВД друг и сказал, что Саакашвили буквально сходит с ума от моей «неблагодарности». Как же так – он меня помиловал, а я посмел с ним не поздороваться!».

«Друг посоветовал мне спешно покинуть Тбилиси, так как, по его информации, меня снова спланировали посадить. Наутро я уже был в российской дипмиссии, руководители которой хорошо меня знали. Мне сразу поставили визу и я улетел в Москву, где провел несколько лет», – отметил Темур Татарашвили.

В России певец получил гражданство.