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Грузинский певец рассказал о помощи российских дипломатов в бегстве от Саакашвили
Татарашвили рассказал о помощи российских дипломатов в бегстве от Саакашвили
Популярный грузинский эстрадный певец Темур Татарашвили, известный в том числе исполнением русских романсов, рассказал о помощи работавших в Тбилиси российских дипломатов в спешном выезде из Тбилиси от преследований экс-президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В 2006 году исполнителя арестовали по обвинению в распространении наркотиков, и ему грозило до 20 лет лишения свободы.
В 2009 году Саакашвили помиловал певца.
В интервью «Радио 98,5» певец рассказал, как однажды, уже после освобождения, ему настойчиво звали на вечеринку, которую Саакашвили и его окружение организовали по случаю победы на очередных выборах.
«Я не хотел, придумывал различные оправдания, но в итоге от меня буквально потребовали приехать в ресторан в Цавкиси (пригород Тбилиси). На входе я столкнулся с Саакашвили и демонстративно не поздоровался с ним, – рассказал певец. – Той же ночью мне позвонил работавший в МВД друг и сказал, что Саакашвили буквально сходит с ума от моей «неблагодарности». Как же так – он меня помиловал, а я посмел с ним не поздороваться!».
«Друг посоветовал мне спешно покинуть Тбилиси, так как, по его информации, меня снова спланировали посадить. Наутро я уже был в российской дипмиссии, руководители которой хорошо меня знали. Мне сразу поставили визу и я улетел в Москву, где провел несколько лет», – отметил Темур Татарашвили.
В России певец получил гражданство.