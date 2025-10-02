В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.20 комментариев
В Москве стартовал финал Всероссийского чемпионата пилотирования дронов
На территории комплекса «Лужники» стартовали финальные соревнования среди лучших юных пилотов дронов со всей страны.
В этом году в соревнованиях участвуют лучшие пилоты из 38 регионов, которые прошли отборочные этапы и продемонстрировали теоретические и практические навыки управления дронами, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организаторами мероприятия выступили Движение Первых и Федерация гонок дронов России при поддержке движения «Здоровое Отечество».
В приветствии от Министерства спорта России, зачитанном заместителем директора Департамента физической культуры и массового спорта Александрой Зайцевой, участников поздравили с выходом в финал, отметив уникальность пространства, где спорт сочетается с современными технологиями. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров подчеркнул важность развития новых компетенций. «Финал Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов «Пилоты будущего» символизирует стремление нашей молодежи к освоению новых технологий и профессий», – сказал он.
Герой России Артур Орлов, возглавляющий Движение Первых, отметил растущие перспективы для школьников и студентов, овладевающих навыками конструирования и управления дронами, а также значимость чемпионата для воспитания будущих инженеров и спортсменов. Президент Федерации гонок дронов Илья Галаев выразил надежду на дальнейший рост популярности дисциплины среди молодежи.
Финалисты прошли многоступенчатый отбор, включая онлайн-тестирование и соревнования на симуляторах. Один из участников, Георгий Каминский из Серпухова, рассказал, что начал с увлечения на симуляторе и постепенно добился первых побед, рассчитывая на успех и в финале. Победители и призеры будут названы на церемонии закрытия 4 октября.