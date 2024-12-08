Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.22 комментария
Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада
Военный эксперт Козюлин: Сирийская армия Асада превратилась в сборище кланов
Ни сирийская армия, ни местное население не имели заинтересованности в сохранении правительства Башара Асада. К сожалению, действующий режим не сумел выстроить стабильной политической системы, способной противостоять внешним врагам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сирийская оппозиция заняла столицу страны Дамаск.
«К сожалению, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам*» (ХТШ, прежнее название «Джебхат ан-Нусра*», запрещена в России) сделали для падения сирийского правительства гораздо меньше, чем сам Башар Асад. Экс-президент страны, откровенно говоря, почивал на лаврах побед середины 10-х годов. Он и его команда считали, что борьба за власть окончена», – сказал военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.
«Из-за этого развитию и модернизации вооруженных сил внимания практически не уделялось. Армия превратилась в сборище военачальников, каждый из которых пытался создать свой собственный клан. Это не нравилось как самим солдатам, так и простым гражданам республики. Авторитет Асада начал падать», – отмечает он.
«На этом фоне, судя по всему, на протяжении нескольких лет боевики готовились к реваншу. ХТШ, вероятно, оказалась наиболее пассионарной из присутствующих здесь групп, которая, к тому же, обладала поддержкой со стороны Турции и других зарубежных игроков. Они были хорошо мотивированы и мысленно готовы жертвовать своими жизнями в боях с сирийской армией», – акцентирует собеседник.
«ХТШ получили большое количество военной техники со стороны внешних сил. Организация располагала неплохим запасом дронов, который достаточно мудро использовался при взятии Алеппо. Бойцы Асада сталкивались с беспилотниками впервые – методы противодействия не были отточены заранее, из-за чего в рядах армии началась паника», – отмечает эксперт.
«При этом действовали сторонники ХТШ относительно небольшими группами, которые старались прикрывать друг друга при заходе в новый город. Со временем, когда бессилие вооруженных сил Сирии стало очевидным, боевики и вовсе отказались от какой-либо тактики. К чему она, если сопротивление со стороны противника нулевое», – акцентирует он.
«То есть сторонники ХТШ просто врывались в новые города республики и устанавливали контроль над ними в считанные часы. Население, преимущественно, выступало с поддержкой «освободителей». Собственно, подобной «лавиной» им и удалось добраться до столицы республики», – считает собеседник.
«Что касается будущего российских баз с Сирии, то, вполне возможно, их еще можно сохранить. ХТШ не высказывали каких-либо претензий Москве, да и граждане государства по большей части к нам относятся с уважением. Думаю, в случае принятия решения о необходимости сохранения присутствия здесь, контроль над созданной инфраструктурой можно будет сохранить», – заключил Козюлин.
Ранее сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.
На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент, его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джалали, передает Al Arabia.
По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джалали уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.
Между тем, подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.
Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 декабря. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь с 7 на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.
В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «Эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти, республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ