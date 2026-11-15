Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Эстония предупредила соседние страны о закрытии границы с Россией
МИД Эстонии: Таллин закроет все погранпереходы на границе с Россией 1 декабря
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что республика с 1 декабря закроет все пункты пропуска на российской границе.
Глава ведомства уведомил коллег из Финляндии, Латвии и Литвы о намерении прекратить работу погранпереходов в начале зимы, передает ТАСС.
«Эстония закроет все погранпереходы на российско-эстонской границе с 1 декабря. Я проинформировал об этом моих коллег в Финляндии, Латвии и Литве», – написал Цахкна в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил о предстоящем решении правительства республики полностью закрыть границу с Россией.
Премьер-министр страны Кристен Михал поручил подготовить меры на случай прекращения работы погранпереходов.
В среду оказавшуюся среди эстонских военных укреплений деревню Вински назвали запертой из-за строительства противотанковых рвов.