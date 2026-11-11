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Эстонскую деревню заперли среди противотанковых рвов на границе с Россией
ERR: Деревня в Эстонии оказалась изолирована из-за 23 км противотанковых рвов
Деревня Вински оказалась запертой между противотанковыми рвами и заграждениями на границе с Россией из-за строительства эстонских военных укреплений.
В рамках создания Балтийской линии обороны в эстонском уезде Сетомаа на частных земельных участках вырыли противотанковые рвы протяженностью почти 23 км.
В результате деревня Вински фактически превратилась в крепость, окруженную ограждением с одной стороны и рвами с другой, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.
В населенном пункте из одной улицы расположено семь хозяйств, где живут 15 человек. Местных жителей беспокоит отвод стекающей в ров воды и сохранность лесной дороги для выезда. «Сначала мы боялись, что рвы настолько глубокие, что непонятно, как из них выбраться, если туда упасть, или если они наполнятся водой, поскольку склоны очень крутые», – заявила жительница деревни Лея Ояметс.
Она отметила, что добивалась создания запасного пешеходного выхода, так как с единственной автомобильной дорогой может произойти что угодно. Руководитель Союза Сетомаа Маргус Тиммо подчеркнул, что для решения проблемы пытаются найти выход.
«Балтийская линия обороны» является совместным проектом Эстонии, Латвии и Литвы по созданию эшелонированной полосы укреплений вдоль границ с Россией и Белоруссией. В эту систему войдут бункеры, минные поля, а также системы наблюдения и связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма сообщил о планах возвести первый военный городок в приграничной Нарве.
Эстонские военные вырыли 10 км противотанковых рвов на границе с Россией.
Также вооруженные силы Эстонии приступили к новому этапу создания противотанковых заграждений.