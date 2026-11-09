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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    9 ноября 2026, 21:24 • Новости дня

    Reuters: Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию после переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут посетить Россию для встречи с руководством страны после трехсторонних консультаций в Абу-Даби, сообщило агентство Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц, «посланники США могут встретиться с (президентом России Владимиром) Путиным в России после переговоров в Абу-Даби», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Стив Уиткофф и Джаред Кушнер оказались вероятными представителями США на переговорах по Украине в Абу-Даби.

    В прошлом месяце переговорщики запланировали визит в Москву в течение двух недель.

    В сентябре Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в российскую столицу для переговоров с Владимиром Путиным.

    8 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Политолог Корнилов: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби не подразумевает участие европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. При этом, по его мнению, Франция может надеяться заранее поговорить с украинской стороной, чтобы та с ее идеями пришла на переговоры. Ранее глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ.

    «Видимо, во Франции давно не учили геометрию. Поэтому забыли, как выглядит треугольник, и думают, что при добавлении сторон он все равно останется трехсторонним», – сыронизировал политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт отметил, что пока сложно понять, что именно имел в виду глава французского МИД, говоря об участии европейцев в переговорах в Абу-Даби.

    «Между тем мы слышали позицию российской стороны, в частности – господина Ушакова: глобально Москва не против приезда европейцев в ОАЭ. Но на переговорный трек в данный период времени их никто пускать не планирует», – продолжил аналитик.

    Собеседник допустил, что французы могут надеяться «разжалобить американцев», чтобы их допустили в зал. «Более того, и Украина наверняка будет настаивать на участии Евросоюза», – полагает Корнилов.

    В то же время он оговорился – Киев может проводить встречи с кем хочет и когда хочет. «В конечном счете можно предположить, что Барро надеется приехать в Абу-Даби, поговорить с украинской стороной, а те, в свою очередь, принесут эти мысли на сами переговоры с Россией и США. Но было бы хорошо, если бы МИД Франции пояснил, что именно скрывается за словами главы ведомства», – резюмировал политолог.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – сказал дипломат.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече, а также в каком формате планируется участие.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал депутат.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, диалог состоится за закрытыми дверями и будет посвящен обсуждению вопросов безопасности и гарантиям безопасности.

    Владимир Путин поблагодарил руководство ОАЭ за последовательную помощь в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами.

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    7 ноября 2026, 07:24 • Новости дня
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»
    Дмитриев обратился к Европе со словами «Don’t worry, be happy»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев словами из песни Бобби Макферрина ответил на обеспокоенность Европы из-за возможного обсуждения Москвой и Вашингтоном новой архитектуры безопасности в регионе.

    «Don’t worry, be happy [Не волнуйтесь, будьте счастливы]», – написал Дмитриев в соцсети X.

    Таким образом спецпредставитель прокомментировал публикацию Financial Times, что европейские столицы неприятно удивились заявлению спецпосланника президента США Джареда Кушнера о переговорах по европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу FT сообщила о неготовности европейских стран к заявлению Кушнера о переговорах с Россией.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Москвой и Вашингтоном архитектуру безопасности.

    В четверг Кушнер назвал создание такой архитектуры целью переговоров по украинскому конфликту.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    Лавров назвал естественным участие Рябкова в переговорах по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Участие заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в переговорах в Абу-Даби вполне естественно, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Участие еще одного моего заместителя, кроме Михаила Галузина, участие Сергея Рябкова, который курирует вопросы Северной Атлантики, вопросы контроля над вооружениями в самом широком плане, и который, кстати, значительную часть своей карьеры провел по проблематике ОБСЕ, оно вполне естественно», – заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Перу Карлосом Эспой. Его цитирует РИА «Новости».

    Министр отметил, что предложение переговорщиков, назначенных президентом США Дональдом Трампом, вынести на первый план повестки дня вопросы коллективной безопасности можно только приветствовать.

    Он добавил, что переговоры посвящены согласованию принципов, которые будут одобрены в завершение процесса полноценного урегулирования конфликта.

    Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об исключительно трехстороннем формате предстоящих переговоров в Абу-Даби при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    В воскресенье политолог Владимир Корнилов назвал неуместным участие европейцев в трехсторонней встрече России, США и Украины в Абу-Даби.

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    9 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    CNN: Сотрудничество Путина и Трампа разрушает планы Запада против России

    CNN: Дизельная сделка Путина и Трампа свела на нет давление Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия президента США Дональда Трампа по ослаблению санкций против России и заключению деловых сделок с президентом Владимиром Путиным подрывают усилия Вашингтона по изоляции российской экономики, заявил вице-президент Института Брукингса Бен Харрис в беседе с CNN.

    Готовность Трампа сотрудничать с Москвой разрушает статус России как международного изгоя и сводит на нет многолетние попытки США и их союзников наказать российскую экономику, передает CNN слова аналитика.

    В 2022 году в США существовало твердое убеждение в необходимости полного отказа от российской нефти как со стороны правительства, так и со стороны промышленности. Однако сейчас Трамп не видит смысла в санкциях и не рассматривает их как способ урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул Харрис.

    Решение закупить дизельное топливо у России было принято незадолго до промежуточных выборов на фоне резкого роста цен на топливо, ставшего серьезной проблемой для американских избирателей. Стоимость дизельного топлива превысила шесть долларов за галлон после начала конфликта с Ираном.

    По оценкам Управления энергетической информации США, планируемый Трампом импорт 2,2 млн баррелей из России покроет лишь небольшую часть ежедневных потребностей американского транспортного сектора и не окажет существенного влияния на цены.

    Тем не менее эта сделка может стать первой в череде транзакций между двумя странами, включая проекты по созданию центров обработки данных и совместные предприятия по производству СПГ в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива. В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости поддержания хороших отношений между лидерами России и США. Во вторник миротворческие усилия американского лидера оценил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

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    9 ноября 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина

    Политолог Данилин: Провал попыток изоляции России – результат стратегии Путина

    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Провал изоляции России стал результатом стратегии президента Владимира Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. Впрочем, Европа не оставит своих планов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее в Европе заговорили о провале изоляции России.

    «Евросоюз и мейнстримные СМИ в США начали признавать очевидное: ни о какой изоляции России не может идти и речи. И однозначное тому подтверждение – постоянные контакты президента Владимира Путина с мировыми лидерами», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, об этом свидетельствуют и проводимые в нашей стране масштабные политические и светские мероприятия, которые посещает «огромное число делегаций различных государств».

    Эксперт подчеркнул: отсутствие изоляции России стало результатом верной стратегии Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. При этом внешнеполитические успехи Москвы затрагивают многие сферы, напомнил спикер.

    В связи с этим он указал на решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России для возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    «Таким образом, европейские чиновники и прочие русофобы различного сорта, пытавшиеся уверить себя, что Россия якобы находится в изоляции, признаются миру, что это был не более чем самообман», – детализировал политолог. Впрочем, уточнил собеседник, Москве и ее партнерам не стоит обольщаться по поводу якобы отрезвления европейских «коллег».

    «Признания в провале изоляции России были сделаны на фоне подготовки к новому раунду переговоров в Абу-Даби и обсуждения потенциальной встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Мне это не кажется простым совпадением. Думаю, «явка Европы с повинной» связана лишь с нежеланием Брюсселя оказаться вне контекста главной мировой повестки», – обратил внимание спикер.

    «Наши противники не откажутся от попыток добиваться изоляции России. А нынешние внешнеполитические успехи Москвы, саммиты на высшем уровне и приглашение нашей страны на саммит G20 Брюссель и его заокеанские партнеры воспринимают как личное поражение», – подчеркнул Данилин.

    Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал своих европейских коллег отказаться от попыток изоляции России. В интервью изданию Politico он напомнил про свой состоявшийся телефонный разговор с Путина с участием президента Финляндии Александра Стубба.

    90-минутная беседа трех политиков ошеломила и огорчила некоторых соседей, таких как Дания и Латвия. Стере же выступил в защиту работы прямого канала связи с Кремлем. «Давайте признаем: он не изолирован», – подчеркнул норвежский премьер.

    Общественное восприятие России в Финляндии изменилось в позитивную сторону, указал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, ранее контакты с российской стороной преподносились с негативной коннотацией, но разговор Путина со Стуббом одобрили 75% финнов.

    Действия Трампа по ослаблению санкций против России и заключению деловых сделок с Путиным подрывают усилия по изоляции российской экономики, заявил вице-президент Института Брукингса Бен Харрис в беседе с CNN.

    По его словам, в 2022 году в США существовало твердое убеждение в необходимости полного отказа от российской нефти со стороны правительства и промышленности. Однако сейчас Трамп не видит смысла в санкциях и не рассматривает их как способ урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул Харрис.

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    9 ноября 2026, 16:52 • Новости дня
    Делегация России вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине

    Российская делегация во главе с Мединским вылетела на переговоры в Абу-Даби

    Делегация России вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация вылетела в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.

    Делегация России в понедельник отправилась в ОАЭ, где состоится трехсторонняя встреча по Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в переговорной группе.

    Очередной раунд встреч представителей России, Соединенных Штатов и Украины запланирован на 10 и 11 ноября. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщал о намерении сторон обсудить гарантии безопасности, деэскалацию конфликта, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

    Кремль официально подтвердил участие российской стороны в предстоящих переговорах. Переговорную группу возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава украинской делегации Рустем Умеров объявил об отправке представителей Киева в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении переговоров исключительно в трехстороннем формате.

    На прошлой неделе спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Вашингтона на предстоящей встрече Москвы и Киева.

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    6 ноября 2026, 22:45 • Новости дня
    Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не намерен обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности, но должен участвовать в переговорах по Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Я хочу подчеркнуть один принципиальный момент. У нас уже существует европейская архитектура безопасности. НАТО и Европейский союз выполняют каждый свою роль», – сказала Каллас на совместной пресс-конференции с главами МИД Польши и Украины Радославом Сикорским и Андреем Сибигой.

    Глава дипломатии ЕС также в очередной раз потребовала предоставить Евросоюзу место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зять американского лидера Джаред Кушнер в пятницу допустил расширение трехстороннего формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Он добавил, что Белый дом уже обсудил с европейскими лидерами создание более широкой архитектуры безопасности.

    Вашингтон заявил о подготовке масштабного мирного соглашения.

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    7 ноября 2026, 17:30 • Новости дня
    Москва оценила готовность США искать пути урегулирования на Украине

    МИД: Москва ценит готовность США искать пути урегулирования на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве ценят готовность нынешней администрации США искать практические пути урегулирования конфликта на Украине, заявил директор Департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров.

    Гусаров заявил, что Россия отмечает готовность американской администрации к поиску практических путей дипломатического урегулирования украинского конфликта, передает «Интерфакс».

    «Разумеется, вовлеченность американских военных и спецслужб в конфликт на стороне ВСУ для Москвы – не новость и не секрет. Хотя бы потому, что высокоточные украинские удары вглубь нашей территории были бы невозможны без разведданных и логистики Соединенных Штатов. Европейцам, хотя они и пытаются с привычным апломбом претендовать на место за столом переговоров, попросту недостает соответствующего военно-разведывательного потенциала», – заявил Гусаров.

    Дипломат подчеркнул, что нынешние власти в Вашингтоне, которые останутся у руля еще два года вне зависимости от итогов промежуточных выборов в Конгресс, не просто декларируют стремление к миру, но и предпринимают реальные шаги в этом направлении. Гусаров добавил, что в Москве высоко оценивают такие практические действия США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинский телеканал ТСН сообщил о назначении главы службы внешней разведки страны Рустема Умерова руководителем делегации на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    В прошлом месяце заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о значительных усилиях Соединенных Штатов для выработки формулы долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

    В августе замглавы МИД Михаил Галузин сообщил об ожидании Россией разъяснений от Вашингтона относительно принципов взаимодействия по украинскому вопросу.

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    7 ноября 2026, 19:56 • Новости дня
    Панкин назвал рациональным подход США к обеспечению энергоизобилия

    Замглавы МИД Панкин: Россия разделяет подходы США в сфере энергетики

    Tекст: Вера Басилая

    Москва разделяет подходы председательства Соединенных Штатов в G20 в сфере энергетики, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

    «Что касается энергетики, ей председательство США уделяет повышенное внимание в рамках своей «вахты». Продвигаемое американцами в «Группе двадцати» видение с фокусом на обеспечение энергоизобилия за счет всех топливных ресурсов считаем рациональным», – заявил Панкин.

    Он добавил, что в русле этого прагматичного подхода недавно была заключена договоренность между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о приостановлении ограничений на экспорт российского дизеля, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Панкин заявил о прагматичном подходе Соединенных Штатов при заключении дизельной сделки.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о панике в Европе из-за договоренностей Москвы и Вашингтона о поставках российского дизельного топлива.

    Рютте указал на необходимость поддержания хороших отношений между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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    8 ноября 2026, 01:47 • Новости дня
    Россия увеличила закупку американского маргарина в 41 раз

    Импорт маргарина из США в Россию в сентябре вырос в 41 раз

    Tекст: Денис Тельманов

    В сентябре текущего года объем поставок маргарина из Соединенных Штатов на российский рынок достиг 184,7 тыс. долларов, что стало максимальным значением с 2001 года.

    В сентябре объем экспорта американского маргарина и спредов в Россию составил 184,7 тыс. долларов. Этот показатель стал рекордным как минимум с 2001 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные американской таможни.

    В годовом выражении поставки увеличились в 41 раз. В сентябре прошлого года они составляли всего 4,5 тыс. долларов. В июле и августе поставки отсутствовали, а в июне равнялись 102,8 тыс. долларов.

    За первые три квартала суммарный экспорт американского маргарина в Россию достиг 380,4 тыс. долларов по сравнению с 30,2 тыс. долларов за аналогичный период прошлого года.

    Всего за сентябрь Соединенные Штаты поставили маргарин на мировой рынок на сумму 39,3 млн долларов. Главными покупателями выступили Канада, Мексика, Нидерланды, Куба и Ирландия. За три квартала общие мировые поставки составили 305,8 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин сообщил об ответственности нефтяных компаний за импорт российского дизельного топлива.

    В августе Комиссия по международной торговле США начала процедуру пересмотра пошлин на импорт стальных труб из России.

    В мае Соединенные Штаты импортировали из России удобрения на рекордные 243,9 млн долларов.

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    8 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    Песков: Россия, США и КНР набрасывают предложения по возможной встрече

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия, США и Китай начали обсуждать повестку возможной встречи лидеров трех стран перед саммитом АТЭС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как уточнил Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, Москва, Вашингтон и Пекин обмениваются предложениями по темам для обсуждения на потенциальных трехсторонних переговорах, передают «Вести».

    «Безусловно, стороны набрасывают предложения по возможным пунктам повестки дня. Какие-то пункты предпочтительны для какой-то стороны и совсем считаются нецелесообразными для другой», – отметил Песков.

    По его словам, сторонам предстоит найти консенсус. Если это удастся сделать и встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа все же состоится, обсуждение без преувеличения привлечет внимание всего мира, добавил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков сообщил о согласовании повестки возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на полях саммита АТЭС в Китае.

    Во вторник представитель Кремля рассказал об обмене сигналами для подготовки трехсторонних переговоров.

    В понедельник в Москве допустили возможность общения российского и американского лидеров в случае их прибытия на саммит.

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    8 ноября 2026, 10:20 • Новости дня
    Американское общество по сохранению Форта-Росс продолжило работу с Россией

    Сохранявшее Форт-Росс общество продолжило проекты с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американское общество по сохранению бывшей русской крепости Форт-Росс продолжит проекты с российскими учеными и музеями вопреки отказу властей Калифорнии продлевать договор, заявила вице-президент организации Робин Джой Уэллман.

    Организация, которая 50 лет помогала сохранять исторический парк в США, намерена работать самостоятельно после истечения соглашения со штатом 3 ноября, передает РИА «Новости».

    «Мы никуда не уйдем. Мы будем продолжать проекты в России. Один из них я завершила пару лет назад. Я приезжаю в Россию каждый год, иногда дважды в год, чтобы рассказывать об истории Форта-Росс и наших взаимоотношениях», – заявила Уэллман.

    По ее словам, общество тесно сотрудничает с Российской академией наук и петербургской Кунсткамерой. Организация находит гранты и привозит представителей коренных народов Калифорнии в Россию для изучения исторических предметов.

    Уэллман добавила, что в планах общества – помочь с переводом на английский язык каталога коллекции Кунсткамеры, которая была собрана в период существования русского поселения в XIX веке. Культурные и образовательные мероприятия в самом парке Форт-Росс также планируется продолжить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Германии изучили правовые основания для закрытия культурно-информационного центра России в Берлине.

    Представители властей Эстонии выдвинули предложения о продаже или демонтаже кафедрального собора Александра Невского в Таллине.

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    8 ноября 2026, 04:02 • Новости дня
    Кушнер назвал Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер считает Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по европейской безопасности, пишет Washington Post.

    Кушнер по итогам консультаций в Брюсселе в пятницу заявлял, что США намерены подключать Россию к переговорам о формировании новой архитектуры безопасности в Европе в рамках урегулирования украинского конфликта, пишет The Washington Post.

    «По словам знакомого с ходом переговоров чиновника, моделью для Кушнера служит Совет Россия – НАТО, который был создан после окончания холодной войны, но приостановил работу в 2014 году», – отмечает издание.

    Совет Россия – НАТО был создан в 2002 году. После 2014 года альянс приостановил практическое сотрудничество с Москвой. В 2025 году министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил об упразднении Совета.

    Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. В Кремле подтвердили участие российской делегации, которую возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу европейские страны встревожились из-за планов США обсуждать с Россией европейскую безопасность.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности. В тот же день президент Владимир Путин обсудил с Советом безопасности предстоящие переговоры по Украине в ОАЭ.

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    8 ноября 2026, 12:48 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии контактов с Европой по безопасности

    Песков: У России не было контактов с Европой по теме безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Москвы не было никаких контактов с европейскими странами по вопросу соглашения о безопасности.

    Как уточнил Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, Москва не вела переговоров с европейскими государствами по поводу соглашения о безопасности, сообщают «Вести».

    «Насколько мы знаем, у американцев действительно были контакты с европейцами. У нас контактов с европейцами не было. Никаких разговоров по такой сложной теме с европейцами не было», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по европейской безопасности.

    В субботу европейские государства встревожились планами американской администрации заключить соглашение с Москвой без учета интересов Брюсселя.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности.

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    9 ноября 2026, 10:58 • Новости дня
    Шойгу оценил усилия Трампа по мирному урегулированию на Украине

    Шойгу: Россия ценит реальные усилия Трампа по достижению мира на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия ценит реальные усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Видим реальные усилия и заинтересованность президента США Дональда Трампа в мире на Украине, мы это, безусловно, ценим», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами Трампа по урегулированию украинского кризиса.

    На прошлой неделе спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о высокой оценке миротворческих усилий американского лидера мировым сообществом.

    В прошлом месяце президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом выразил благодарность Трампу за внимание к проблемам завершения украинского конфликта.

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