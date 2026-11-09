География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.9 комментариев
Посольство подтвердило гибель россиянина в результате нападения в ЮАР
Российский турист погиб в результате нападения в ЮАР, дипломаты требуют расследования, сообщило российское посольство в ЮАР.
Супруга погибшего россиянина находится в гостинице в Претории, дипломаты оказывают ей необходимое консульское содействие, сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.
Там подчеркнули, что рассчитывают на проведение властями ЮАР тщательного расследования убийства туриста и скорейшее установление всех причастных к преступлению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Южно-Африканской Республике неизвестные напали на российских туристов, один человек погиб.
На прошлой неделе генпрокуратура Абхазии возбудила новое уголовное дело на обвиняемого в убийстве российской туристки.