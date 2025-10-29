Испания аннулировала решение о подданстве российского предпринимателя

Психолог рассказала, как вылечить «мужской грипп»

Психолог Семенова-Брюллова объяснила ипохондрию у мужчин при легком недомогании

Tекст: Татьяна Косолапова

«Не все мужчины в большей степени, чем женщины, проявляют ипохондрическое поведение при температуре 37 градусов. Тем не менее существуют научные данные, подтверждающие, что мужчины в среднем субъективно тяжелее переносят легкие недомогания, например, невысокую температуру, нежели женщины. В англоязычной культуре для этого даже есть шутливый термин «man flu» («мужской грипп»)», – говорит Семенова-Брюллова.



Объяснение этому явлению кроется в природе человека и эволюции, поясняет эксперт. По ее словам, в древнем мире главной задачей мужчины являлась охота. А болезнь для него была сигналом остановиться, чтобы не стать легкой добычей для хищника и не подвести соплеменников. Женщине же, чьей основной задачей являлся уход за детьми, эволюционно было выгоднее просто снизить активность. Таким образом у людей и возникли разные реакции на недомогание.

«Это не манипуляция и не выдумка, а объективная тенденция, имеющая биологические корни. Бороться с этим бесполезно, как и, например, с восходом солнца со стороны востока», – подчеркивает психолог.

Специалист дала несколько общих рекомендаций, которые стоит учитывать при реагировании в подобных ситуациях. «Прежде всего важно помнить: поддержка и доверие дают гораздо больше, чем недоверие и насмешка. Это хорошо видно на примере детско-родительских отношений – даже если вы чувствуете, что ребенок слегка лукавит, не стоит сразу его разоблачать. Лучше встать на его сторону, чтобы понять причину такого поведения», – объясняет собеседница.

Мужчины, отмечает психолог, действительно непросто переживают недомогание. Поэтому фразы вроде «возьми себя в руки» не работают. Гораздо эффективнее помогает стратегия взаимоподдержки. «Мужской организм получает сигнал тревоги и в этом случае иногда кратковременная остановка и отдых приносят большую эффективность для общего семейного или рабочего процесса, чем попытка перенести болезнь на ногах. Поэтому лучше предложить человеку, испытывающему недомогание, прислушаться к себе и отдохнуть», – советует Семенова-Брюллова.



«Например, можно сказать: «Кажется, тебе сейчас плохо. Давай я принесу тебе чаю, дам таблетку от головы. Ты пару часов полежишь, а потом сможешь сделать большой объем дел за оставшееся время. Это лучше, чем восемь часов страдать и все делать плохо. Если к вечеру температура не пройдет, вызовем врача», – рекомендует психолог. – «Такой подход дает опору, ощущение контроля и заботы. Он показывает, что вы готовы видеть и слышать другого человека в его текущем состоянии. Это позволяет и не пропустить важную болезнь, и быстрее справиться с легким недомоганием».

