Мэр Мадрида заверил пранкеров в готовности выслать приехавших украинцев воевать на родину

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что испанская столица при необходимости готова депортировать приехавших с Украины мужчин на родину, чтобы они участвовали там в боевых действиях.

Вован и Лексус позвонили мэру Мадрида якобы от имени мэра Киева Виталия Кличко и заявили, что «многие мужчины отправились на Запад вместо того, чтобы сражаться за Украину». В ходе разговора «Кличко» попросил испанского собеседника помочь с депортацией мужчин с украинским гражданством из Мадрида на родину, на что Мартинес-Альмейда с готовностью ответил, что поддерживает отправку украинцев обратно на Украину для участия в боевых действиях, следует из опубликованного в Telegram-канале Вована и Лексуса разговора.

«Я думаю, что, несомненно, необходимо еще больше солдат для участия в боевых действиях против России. И Мадрид на сегодня обладает транспортными возможностями, если такая необходимость возникнет, для депортации людей на Украину», – приведены слова мэра Мадрида.

Кроме того, пранкеры подняли вопрос возможности конфискации недвижимости в Мадриде у граждан России. «Мы задействовали все свои ресурсы для того, чтобы выполнить все резолюции ЕС в отношении русских в Испании и здесь, в Мадриде, но мы больше не выявили недвижимости в собственности русских в нашем городе», – ответил на это мэр испанской столицы, попутно выразив желание «наказать русских» в Испании и Мадриде в частности.

Также Мартинес-Альмейда в ходе разговора признал, что в Мадриде обеспокоены ростом цен на энергию, а газ стал «проблемой для всей Европы на данный момент». При этом для него, несмотря на беспрецедентный рост цен в Испании, «важнее поддерживать Украину, чем покупать природные ресурсы у России».

Ранее российские пранкеры разыграли бургомистра Вены Михаэля Людвига, в очередной раз представившись мэром Киева Виталием Кличко. Глава австрийской столицы в разговоре отказался отправлять оружие и деньги ВСУ, заявив, что Австрия придерживается нейтралитета.

До этого Вован и Лексус разыграли бургомистра Берлина Франциску Гиффею, выдав себя за киевского мэра Виталия Кличко.