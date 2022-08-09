Мэр Вены в разговоре с пранкерами отказался помогать оружием Киеву

Бургомистра Вены Михаэля Людвига разыграли пранкеры Вован и Лексус, которые представились мэром Киева Виталием Кличко. Глава австрийской столицы в разговоре отказался отправлять оружие и деньги ВСУ, заявив, что Австрия придерживается нейтралитета.

Розыгрыш опубликован в Telegram-канале пранкеров.

«Мы не можем направлять деньги (ВСУ – прим. ВЗГЛЯД)... и оружие, поскольку мы страна, которая придерживается нейтралитета, и направлять военную помощь другим странам просто невозможно... Мы не можем отправить вам вооружение», – сказал Людвиг. Он добавил, что Вена направила Украине различную гуманитарную помощь – деньги, машины, медицинские препараты, передает РИА «Новости».

Подставной Кличко призывал венского коллегу к ответу за то, что в Вене недостаточно активно борются с Россией и не хотят «отбирать» у приехавших в город россиян автомобили и недвижимость. В ответ на это Людвиг заявил, что обеспеченные россияне – «большая проблема» не только для Вены, но и для всего ЕС, но решать эту «проблему» должна Европейская Комиссия.

Пранкеры, представляясь «Кличко», предложили мэру провести фестиваль в поддержку главаря «Организации украинских националистов» (ОУН*) (запрещена в России) Степана Бандеры, однако Людвига такая идея не заинтересовала.

«За последние недели мы провели много фестивалей, концертов, в том числе в Венском Сити Холл выставку австрийских и украинских художников. Эти мероприятия посетители сотни тысяч людей, тем самым выразив солидарность с украинским народом. Поэтому что вы подразумеваете, когда говорите, что я – «мэр России»? Я не понимаю этого вопроса», – сказал бургомистр.

«Кличко» потребовал также отобрать у граждан России недвижимость в столице Австрии. На это Людвиг ответил: «Это не входит в полномочия мэра. Это не то, за что отвечает мэр в Австрии. Что вы имеете в виду? Что вы хотите мне сказать? Мне не понятно».

В конце видео Людвиг по просьбе «Кличко» помахал флагом Украины, на что тот по-английски отреагировал: «Now it's good (Теперь хорошо!»)

Ранее Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли бургомистра Берлина Франциску Гиффею, выдав себя за киевского мэра Виталия Кличко.