  • Новость часаЭксперт: Путин справедливо отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях
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    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    5 комментариев
    23 октября 2026, 12:21 • Новости дня

    Отец Меган Маркл стал фигурантом дела о детской порнографии

    Sun: Отца Меган Маркл заподозрили в хранении детской порнографии на Филиппинах

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция на Филиппинах начала расследование в отношении Томаса Маркла-старшего, отца жены принца Гарри Меган, по подозрению в хранении архива детской порнографии, сообщило издание Sun.

    Отец герцогини Сассекской Томас Маркл-старший, с которым она давно не поддерживает отношения, находится под следствием из-за огромного архива детской порнографии. В полицию на него заявил собственный сын, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sun.

    По словам сына, он нашел сотни изображений в доме отца на Филиппинах. Он также связался с правоохранительными органами США, которые готовятся начать собственное расследование.

    Источник издания сообщил, что сотрудник ФБР уже запросил контактные данные следователей, ведущих это дело на Филиппинах.

    В четверг филиппинские следователи сформировали оперативную группу под руководством центра защиты прав женщин и детей для проведения расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл возмутились слежкой фотографов за малолетними детьми.

    21 октября 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил бурение в Северном море отчаянием Британии

    Экономист Юшков: Бурение в Северном море не приведет к «газовой революции» в Британии

    Эксперт объяснил бурение в Северном море отчаянием Британии
    @ Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ограничение поставок углеводородов с внешних рынков толкает Лондон на отчаянные меры. Одна из них – реализация проекта добычи газа на месторождении Jackdaw в Северном море. Экономист Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что такой шаг не приведет к «газовой революции»: на пике месторождение обеспечит лишь около 6,5% объема газодобычи Британии в регионе.

    «Еще недавно суды Британии нередко принимали сторону экологов, выступавших против разработки углеводородных месторождений. Однако в последнее время приоритеты государственной политики сместились: для Лондона важно избежать увеличения зависимости от импортных энергоресурсов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его мнению, именно поэтому британские власти одобрили разработку газового месторождения Jackdaw. «Однако запасы месторождения сравнительно невелики – порядка 15 млрд кубометров. Как признают сами инвесторы, на пике добычи оно сможет обеспечить лишь около 6,5% объема газодобычи Британии в Северном море», – рассказал собеседник.

    При этом разработка Jackdaw сопряжена с серьезными технологическими сложностями: на участке наблюдаются очень высокие температуры и давление. Объем необходимых инвестиций превышает 2 млрд фунтов стерлингов – это значительная сумма для проекта сравнительно небольших масштабов. «Решение о вводе месторождения в эксплуатацию принято фактически от безысходности», – подчеркнул Юшков.

    Он объясняет: в Северном море практически не осталось крупных месторождений – регион хорошо изучен, и все значимые залежи уже выявлены. Поэтому сейчас британские компании переходят к освоению средних и малых месторождений. Ключевым фактором целесообразности таких проектов выступает готовая инфраструктура и накопленный опыт работы в регионе. Дополнительным стимулом служит ограничение поставок углеводородов с внешних рынков.

    «Таким образом, не стоит переоценивать значение проекта Jackdaw: речи о какой-либо «газовой революции» или о возвращении Британии статуса экспортера не идет. На деле месторождение вряд ли даст существенный эффект для энергобаланса страны. Его роль скорее в том, чтобы сгладить темпы падения добычи. Это особенно важно на фоне общего снижения объемов: старые месторождения постепенно истощаются, и их необходимо чем-то замещать», – заключил Юшков.

    В среду правительство Британии выдало разрешение на добычу газа на месторождении Jackdaw в Северном море у восточного побережья Шотландии – в 240 км к востоку от Абердина, сообщает BBC. Первые поставки ожидаются «уже в конце этого месяца». В качестве одного из оснований его ввода в эксплуатацию называются «недавние события на Ближнем Востоке, которые спровоцировали глобальные потрясения в сфере энергетики и привели к росту счетов в стране».

    «Решение укрепит энергетическую безопасность страны за счет использования отечественного газа зимой. Проект поможет минимизировать использование Британией импортного топлива с более высоким уровнем выбросов по мере нашего перехода к возобновляемым источникам и атомной энергетике», – заявила Миатта Фанбулле, министр энергетики и углеродной нейтральности. Однако это не снизит счета британцев за газ, уточнила она.

    В свою очередь британский премьер Энди Бернем отметил, что правительство по-прежнему привержено планам по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Поэтому параллельно Лондон объявил о создании «Фонда энергетического капитала», объемом 2,7 млрд долларов. Проект будет «использовать налоговые поступления от добычи нефти и газа в Северном море для инвестиций в проекты возобновляемой и низкоуглеродной энергетики».

    Напомним, проект Jackdaw имеет массу критиков как среди политиков, так и в кругах защитников природы. Так, Зак Полански, лидер Партии зеленых в Англии и Уэльсе, назвал решение по освоению месторождения «климатическим вандализмом». «Это победа Shell над британским обществом», – считает он.

    По оценке Greenpeace, за 11 лет работы на месторождении приведут к выбросам 35,8 млн тонн углекислого газа. Организация Friends of the Earth Scotland обвинила британское правительство в «умышленном» создании угрозы для «сотен тысяч людей». Всемирный фонд дикой природы назвал решение по Jackdaw «разочаровывающим».

    Jackdaw разрабатывается компанией Adura – совместным предприятием Shell и норвежской Equinor. Месторождение было открыто в 2005 году, но считалось дорогостоящим и технически сложным в разработке. Освоение участка началось в 2022 году.

    Энергетический потенциал Jackdaw эквивалентен примерно 40 млн баррелей нефти, говорится в коммюнике британского правительства. Освоение месторождения обеспечит около 6% добычи газа в Британии, чего достаточно для снабжения 1,4 млн домов. В настоящее время королевство импортирует около 60% голубого топлива.

    В начале октября стало известно, что запасы газа в хранилищах Британии могут полностью закончиться при ограниченных поставках СПГ и суровой зиме. Об этом говорится в прогнозе Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), сообщает РИА «Новости». По состоянию на 1 октября 2026 года, подземные хранилища газа в Британии заполнены всего на 48% при том, что их максимальная емкость в энергетическом выражении составляет примерно 17,8 ТВт·ч.

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    22 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике

    Парламент Британии: Европа больше не может рассчитывать на защиту США в Арктике

    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике
    @ Zoonar.com/Al Carrera/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет по обороне палаты общин Британии пришел к выводу, что Европа больше не может рассчитывать на военную поддержку Соединенных Штатов в европейской части Арктики.

    Европа лишилась возможности полагаться на возвращение США в Европейскую Арктику в качестве партнера в сфере безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет комитета.

    «Несмотря на текущую заинтересованность администрации на Крайнем Севере, Европа не может рассчитывать на возвращение США в Европейскую Арктику как партнера в сфере безопасности и союзника, на которого ранее рассчитывали Европа и Великобритания», – говорится в отчете.

    Авторы документа подчеркнули, что американская стратегия национальной обороны выделяет четыре стратегических военных приоритета. В их число входят обеспечение безопасности внутри страны, сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, разделение бремени расходов с партнерами и стимулирование промышленной базы.

    По мнению британских парламентариев, эти приоритеты не предвещают более активного вовлечения Вашингтона в защиту Европы в среднесрочной перспективе, в том числе на Крайнем Севере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Евросоюз решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике. В прошлом месяце МИД России заявил о резком росте военной активности альянса в регионе. Весной Москва предупредила о скором ответе на вызовы Североатлантического блока на Крайнем Севере.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    20 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    МИД направил ноту протеста Нидерландам из-за слов министра о «России-враге»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва направила ноту протеста в Министерство иностранных дел Нидерландов из-за высказываний первого вице-премьера королевства Дилан Ешильгез-Зегериус, назвавшей Россию врагом, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Российская сторона направила ноту протеста в связи с тем, что ранее первый вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгез-Зегериус заявила, что официальная Гаага рассматривает Россию как врага, сообщается на сайте МИД России.

    «Официальный ответ на нее пока не поступил. При этом отдельные представители кабинета министров Нидерландов уже поспешили озвучить свое мнение», – заявила Захарова.

    По ее словам, глава нидерландского внешнеполитического ведомства Том Берендсен подтвердил, что сказанное министром обороны отражает позицию государства. В то же время премьер-министр страны Йеттен пояснил, что слова о России предназначались для внутренней аудитории для обоснования роста военных расходов в бюджете на 2027 год, назвав это сигналом Москве. При этом он не смог ответить на вопрос о том, какие именно действия предприняла Россия против Нидерландов.

    Представитель российского ведомства отметила деградацию западных элит и их нездоровую одержимость Россией. Она добавила, что Москва неоднократно заявляла об отсутствии враждебных намерений в отношении стран Евросоюза и НАТО, однако мифическая угроза стала для европейских политиков поводом для списания промахов в решении социально-экономических проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мария Захарова назвала мифическую российскую угрозу спасательным кругом Европы.

    Ранее правительство Нидерландов решило задерживать суда российского теневого флота.

    Напомним, министр обороны Нидерландов назвала Россию врагом.

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    21 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    Власти Британии одобрили бурение газовых скважин в Северном море

    Власти Британии разрешили бурение газовых скважин на месторождении Jackdaw

    Власти Британии одобрили бурение газовых скважин в Северном море
    @ IMAGO/teamwork/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Министр энергетики Великобритании Миатта Фанбулле одобрила проект добычи газа на месторождении Jackdaw в Северном море, что позволит увеличить газодобычу в стране на 6%.

    Британские власти дали согласие на разработку новых газовых скважин на месторождении Jackdaw. «После тщательного рассмотрения всех значимых факторов я согласилась с тем, что регулятор может выдать разрешение на добычу газа на месторождении Jackdaw», – заявила Фанбулле, передает РИА «Новости».

    Министр отметила, что реализация проекта не помешает Лондону соблюдать ограничения на выбросы парниковых газов и достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

    Глава Минфина Британии Джон Хили сообщил о создании фонда энергетического благосостояния. Эта структура будет использовать налоговые поступления от добычи нефти и газа в Северном море для проектов в области зеленой энергетики, а ее начальные инвестиции составят более 2,6 млрд долларов.

    Правительство лейбористов, пришедшее к власти в 2024 году, ранее ввело запрет на выдачу новых лицензий на освоение нефтегазовых месторождений в Северном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник британские нефтяники в Северном море объявили забастовку из-за снижения зарплат.

    Летом музыканты потребовали остановить бурение скважин в регионе.

    В прошлом году британские власти отменили разрешение на освоение новых нефтегазовых месторождений.

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    21 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    ЕС решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководство Евросоюза подготовило план убеждения Канады и Великобритании увеличить финансовую поддержку Киева для покрытия дефицита бюджета на 70 млрд евро.

    Евросоюз попытается уговорить Лондон и Оттаву нарастить помощь Киеву на предстоящих саммитах в октябре и ноябре. Брюссель вынужден искать поддержку у союзников вне объединения из-за растущих потребностей Украины и неопределенности с помощью от США, пишет Politico.

    «Нам срочно нужно, чтобы другие партнеры активизировались», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз и страны блока предоставляют 80% внешней помощи Украине.

    Брюссель обязался выделить 90 млрд евро в виде кредитов на 2026 и 2027 годы, что должно покрыть около двух третей потребностей Киева. ЕС ожидал, что Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Норвегия предоставят еще 45 млрд евро, однако эти средства поступают слишком медленно.

    Европейские чиновники подчеркнули, что Брюссель не будет напрямую связывать выделение средств Киеву с предоставлением торговых преференций канадским и британским компаниям, однако вопрос помощи Украине серьезно повлияет на политический климат предстоящих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший премьер Чехии Андрей Бабиш оценил объем финансовой помощи ЕС Украине. В пятницу саммит Евросоюза отложил поиск финансирования Украины до конца года. В прошлом месяце Брюссель потребовал от украинских властей проведения реформ для выделения дальнейшей поддержки.

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    20 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Британский истребитель пропал с радаров после подачи сигнала бедствия

    Истребитель ВВС Британии подал сигнал бедствия и исчез с радаров

    Британский истребитель пропал с радаров после подачи сигнала бедствия
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Многоцелевой истребитель королевских ВВС Британии Eurofighter Typhoon FGR.4 пропал с экранов радаров у восточного побережья страны после подачи аварийного сигнала, свидетельствуют полетные данные.

    Военный самолет подал аварийный сигнал Squawk 7700 у восточных берегов страны, после чего перестал отслеживаться на обратном пути к авиабазе Конингсби, передает РИА «Новости» со ссылкой на сервис Flightradar24.

    Истребитель вылетел с авиабазы в 11:14 по московскому времени. В 17:46 мск он появился на карте, подал аварийный сигнал и исчез с радаров неподалеку от базы во время снижения.

    Согласно сохраненному маршруту, самолет летал вдоль восточного побережья Британии в направлении Шотландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник подавший аварийный сигнал над Францией самолет ВВС США сел в Германии.

    В этот же день самолет ВВС США подал сигнал бедствия над Алабамой.

    В прошлый четверг три самолета в Европе подали сигналы бедствия.

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    21 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Госдолг Британии впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный долг Британии по итогам сентября впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов, при этом выплаты по процентам оказались значительно выше прогнозов властей.

    «К концу сентября 2026 года государственный долг впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов», – приводит РИА «Новости» данные Бюро национальной статистики Британии (ONS).

    На начало октября показатель составил 3,005 трлн фунтов стерлингов. При этом в процентном отношении к объему экономики долг оказался ниже, чем годом ранее. Сумма выплат процентов по государственному долгу за сентябрь достигла 10,9 млрд фунтов стерлингов, что на 16,6% больше показателей прошлого года и на 2 млрд превышает прогнозы властей.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова связала экономический кризис в Британии с антироссийскими санкциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце топливный кризис отправил Францию и Британию на войну с хуситами.

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    20 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон расширил объем военной помощи Эр-Рияду и задействовал истребители Typhoon для защиты страны от атак йеменских мятежников-хуситов.

    Минобороны Британии выделило истребители Typhoon для защиты воздушного пространства Саудовской Аравии от ударов со стороны йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», передает ТАСС.

    «Британия будет выполнять оборонительные задачи по защите воздушного пространства Саудовской Аравии, задействовав истребители Typhoon королевских ВВС, для обороны саудовских городов и критически важной национальной инфраструктуры от воздушных атак», – говорится в заявлении британского военного ведомства.

    Отмечается, что боевые самолеты будут использоваться исключительно в оборонительных целях и не будут наносить ответных ударов по позициям хуситов.

    Кроме того, Британия предоставит военно-транспортный самолет RAF A400M для перевозки военных грузов внутри Саудовской Аравии, а также направит военных советников для оказания поддержки саудовским штабным офицерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Саудовская Аравия отменила форум «Давос в пустыне» из-за атак хуситов. Накануне мятежники нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

    А в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

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    22 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Крид принес извинения за лонгслив с кадром из фильма «Иди и смотри»

    Егор Крид извинился за лонгслив с героем фильма «Иди и смотри» в клипе

    Tекст: Денис Тельманов

    Певец Егор Крид принес извинения за появление в своем клипе в лонгсливе с изображением главного героя военной драмы «Иди и смотри», признавшись, что не знал об истории создания картины.

    Певец извинился за появление в клипе на песню «Милый ублюдок» в одежде с портретом персонажа картины, которому дизайнеры добавили пирсинг и татуировки, передает РИА «Новости».

    «Никого обидеть не хотел, про фильм слышу впервые, все кадры с лонгсливом в клипе «Милый ублюдок» заблюрены в срочном порядке», – заявил артист.

    Крид добавил, что приобрел дизайнерскую вещь в магазине и не вкладывал в свой образ политического или исторического смысла. Исполнитель подчеркнул священное отношение к памяти о Великой Отечественной войне и пообещал впредь внимательно проверять изображения на приобретаемых вещах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг зрители возмутились выходом музыкального клипа с изображением героя фильма о зверствах нацистов.

    Российский певец заблюрил изображение персонажа на лонгсливе после сообщений о возможной проверке со стороны киностудии «Мосфильм».

    В прошлом году более 300 человек подписали петицию против присвоения артисту звания заслуженного артиста Башкирии.

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    20 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Президент Гайаны призвал короля Британии Карла III извиниться за работорговлю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али призвал короля Британии Карла III принести официальные извинения за работорговлю в эпоху британского колониализма.

    Глава государства считает недостаточным простое осуждение тех времен со стороны монарха, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ITV. «Переход к извинениям – это следующий шаг», – заявил Мохамед Ирфаан Али.

    Он подчеркнул, что Британия получила колоссальные материальные выгоды от работорговли, а реальная сумма нанесенного ущерба не может быть определена.

    Через неделю Карл III начнет турне по странам Карибского бассейна, в рамках которого посетит Багамы, Гайану и Антигуа и Барбуду.

    Ранее газета The Telegraph сообщала со ссылкой на Букингемский дворец, что король во время поездки не будет извиняться за историческую роль Британии в работорговле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце страны Карибского бассейна захотели взыскать с Британии репарации за работорговлю.

    В марте Карла III осудили за фото с делегатами карибских стран у портрета работорговца.

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    20 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Полиция Британии повторно задержала подозреваемых в инциденте у базы ВВС Фэрворд

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое из семи подозреваемых в попытке совершения теракта возле авиабазы Фэрфорд повторно задержаны британской полицией, теперь их подозревают в работе на иностранную разведку.

    Британская полиция сообщила о повторном задержании двух из семи подозреваемых по делу о попытке теракта возле базы ВВС Фэрфорд. На этот раз задержание связано с подозрением в работе на иностранную разведку, передает РИА «Новости».

    В конце сентября полиция Британии сообщила об инциденте возле базы Фэрфорд. Было задержано семь человек по подозрению в подготовке теракта, которых вскоре отпустили под залог.

    «Сегодня двое ранее задержанных мужчин были повторно задержаны за преступления, относящиеся к разделу три закона о национальной безопасности – содействие службе внешней разведки», – заявили в контртеррористической полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Тегеран потребовал от Лондона доказательств по инциденту на базе Фэрфорд. Днем ранее британский премьер заявил о причастности Ирана к инциденту.

    В начале месяца в Британии освободили шестого подозреваемого в теракте у авиабазы Фэрфорд.

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    22 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    Зрители обвинили рэпера Егора Крида в глумлении над жертвами нацистов

    Зрители осудили Егора Крида за кофту с кадром из фильма о войне в новом клипе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певец Егор Крид вызвал возмущение зрителей после выхода музыкального клипа, в котором он появился в лонгсливе с изображением героя фильма о зверствах нацистов в Белоруссии «Иди и смотри».

    В видеоролике на песню «Милый ублюдок» исполнитель снялся в кофте с портретом персонажа фильма «Иди и смотри», пережившего смерть родных и сожжение деревни. Дизайнеры добавили на лицо героя татуировки и пирсинг, а также нанесли надпись «Маркировка дистанции», передает РИА «Новости».

    Пользователи Сети посчитали такую одежду совершенно неуместной в контексте развлекательного видео. Комментаторы обвинили артиста в обесценивании трагедии мирных людей и глумлении над чудовищными преступлениями времен Великой Отечественной войны.

    Зрители призвали певца публично принести извинения и удалить возмутившие их кадры из ролика. Они также посоветовали музыканту и его съемочной группе лично ознакомиться с кинокартиной, прежде чем выпускать подобные видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году присвоение Егору Криду звания заслуженного артиста Башкирии вызвало недовольство граждан.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее обратился к певцу после связанного с концертом скандала.

    Петербургское УФАС возбудило дело в отношении музыканта из-за скрытой рекламы виски и ненормативной лексики в клипе.

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    20 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Сбой Google Cloud нарушил работу сайтов банков и правительства в Британии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сбой в облачной платформе Google Cloud американской корпорации Google привел к недоступности мобильных приложений и сайтов банков, компаний и правительственных организаций в Британии.

    Проблемы с облачной платформой Google Cloud нарушили работу десятков банков, компаний и правительственных структур в Британии, передает ТАСС. «Мы столкнулись с проблемами в работе нескольких сервисов в регионе europe-west2. Наша инженерная команда продолжает расследовать причины возникшей проблемы», – приводит заявление Google Би-би-си.

    Как сообщает Sky News со ссылкой на портал Downdetector, проблемы испытывают банки Revolut, Lloyds, HSBC, Bank of Scotland и Halifax, технологические компании Google и SiteGround, портал недвижимости Rightmove, почтовая служба Royal Mail и служба доставки DPD. Сбой также затронул сайты Национальной службы здравоохранения, правительства, сети супермаркетов Asda и сервисы компании Microsoft, включая Teams, Outlook и 365.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник онлайн-банк Revolut сообщил о масштабном сбое в работе сервисов.

    На прошлой неделе пользователи Mail.Ru жаловались на массовые сбои в работе сервиса.

    В начале месяца «Яндекс» предупредил о мошенниках, пользующихся сбоями.

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    22 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Британия впервые за 20 лет возобновила производство танковых стволов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Британии впервые за 20 лет возобновили производство стволов для танков, завод компании Rheinmetall UK открыт в Телфорде, сообщило министерство обороны королевства.

    «В цехе по производству артиллерийских орудий создано 100 высококвалифицированных рабочих мест. Здесь изготавливают стволы и казенные части для 120-мм и 155-мм систем вооружения, в том числе для (самоходной артиллерийской установки) RCH 155 и перспективных артиллерийских платформ», – говорится в заявлении на сайте британского Минобороны, которое приводит ТАСС.

    Церемония открытия предприятия прошла с участием министра обороны Уэза Стритинга, начальника Генштаба Сухопутных войск генерала Роли Уокера и главы германского оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Британское подразделение компании запустило производство за восемь месяцев.

    Стритинг заявил, что Британия вновь занялась производством вооружений, необходимых для защиты от противников. По его словам, пустая площадка была превращена в полноценное производство, что стало примером стремительной реиндустриализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре стало известно, что в Лондоне решили построить крупнейшее со времен Второй мировой войны оборонное предприятие.

    В июле немецкий концерн Rheinmetall заявил о намерении увеличить в два раза производство пороха на заводе в Баварии.

    Месяцем ранее австралийские власти договорились с Rheinmetall о создании нового производства крупнокалиберных снарядов.

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    20 октября 2026, 20:34 • Новости дня
    Принц Гарри заявил о желании примириться с королевской семьей

    GQ: Принц Гарри после возвращения в Британию захотел помириться с семьей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Принц Гарри после возвращения в Британию заявил о желании примириться с членами королевской семьи, отметив важность этого шага на фоне происходящего в мире.

    «Некоторые люди не хотят, чтобы мы помирились. Я хочу, чтобы мы помирились. Особенно учитывая все то, что происходит в мире, самое важное – это примирение», – заявил герцог Сассекский в интервью американскому журналу GQ, передает РИА «Новости».

    По его словам, «шрамы остаются навсегда», однако необходимо работать над своим восприятием прошлого. «Если есть определенные вещи из прошлого, которые влияют на вас каждый день, отпустить их сложнее. Но, на мой взгляд, в мире и в жизни людей и так слишком много драмы, чтобы продолжать ругаться с семьей», – добавил принц Гарри.

    После публикации интервью пресс-служба принца Гарри и Меган Маркл в комментарии британским СМИ уточнила, что слова герцога Сассекского не были попыткой задеть его брата или любого другого члена королевской семьи.

    В конце августа принц Гарри и его супруга Меган Маркл вместе с детьми переехали в Британию на длительный срок. В 2020 году они покинули страну после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке.

    Король Британии Карл III подчеркнул частный статус принца Гарри и Меган Маркл.

    В августе они вернулись в Британию.

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