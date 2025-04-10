Присяжные в Лондоне признали Овсянникова виновным в нарушении санкций Британии на 97 тыс долларов

Tекст: Денис Тельманов

Присяжные королевского суда в лондонском районе Сазерк сочли Дмитрия Овсянникова виновным в обходе санкций, передает Reuters. Он был признан виновным по шести из семи обвинений, связанных с получением 76 тыс. фунтов от супруги и использованием денег брата для покупки автомобиля Mercedes-Benz стоимостью 54,5 тыс. фунтов.



По данным The Times, прокуратура обвиняет брата и жену Овсянникова в соучастии в обходе санкций, предоставляя средства экс-губернатору. Брат, Алексей Овсянников, был признан виновным в оплате обучения детей Дмитрия, но оправдан по другим обвинениям. Екатерина Овсянникова была полностью оправдана.

Судья Сара Кокерилл объявит приговоры 11 апреля. Овсянников был внесен в санкционный список в 2017 году и в 2020 году после Brexit автоматически перенесен в британский список. Санкции предусматривали заморозку счетов и запрет на трастовые услуги.

В 2022 году Европейский суд отменил продление санкций против Овсянникова. Однако британские ограничения остались в силе. Защита утверждала, что Овсянников не знал точных условий санкций и обратился за юридической помощью в марте 2023 года, когда возникли сомнения в законности переводов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предстал перед судом в Лондоне по обвинению в нарушении санкций, связанных с покупкой Mercedes и оплатой обучения детей.

Овсянников не признал вину в обходе британских санкций и отмывании денег, предъявленную ему в Королевском суде Сазерка. Профессор ВШЭ Марат Баширов считал, что Овсянников может обладать чувствительной для России информацией и ему грозит выдача Киеву для «суда и пиара».

