Овсянников не признал вину в обходе санкций Британии

Экс-губернатор Севастополя Овсянников отверг обвинения в обходе санкций и отмывании

Tекст: Денис Тельманов

Бывший губернатор Севастополя и экс-замглавы Минпромторга России Дмитрий Овсянников отверг обвинения в обходе санкций Британии, сообщает ТАСС. Овсянников, задержанный в Лондоне в прошлом году, не признал вину по семи эпизодам нарушения санкционного режима и двум эпизодам отмывания денег.

На заседании в Королевском суде лондонского района Сазерк также обсуждалось участие в деле его брата бизнесмена Алексея Овсянникова и супруги бывшего чиновника Екатерины Овсянниковой. Они, как и Дмитрий Овсянников, не признали в суде свою вину.

Обвинения против Овсянникова касаются попыток обхода введенных Британией санкций, что он активно отрицает. В суде было отмечено, что ни один из обвиняемых не согласился с выдвинутыми претензиями и вину не признал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне задержали экс-губернатора Севастополя и бывшего заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова в своем доме.

По мнению профессора ВШЭ Марата Баширова, Овсянников может обладать чувствительной для России информацией и ему грозит выдача Киеву для «суда и пиара».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет подробностей о задержании Овсянникова.