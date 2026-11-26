Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.0 комментариев
Минобороны раскрыло подробности массированного удара по Киеву
В Киеве поражены производства дронов «Химволокно» и «Оаклайн»
Вооруженные силы России в результате удара по Киеву поразили промышленные предприятия «Химволокно» и «Оаклайн», выпускавшие беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, сообщило Министерство обороны.
В результате удара по украинской столице было поражено промышленное предприятие ОАО «Химволокно». Данный объект занимался производством компонентов для боевых частей беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, указало ведомство в Max.
Российские военные также нанесли удар по месту сборки и хранения дронов ООО «Оаклайн». Это предприятие осуществляло производство и хранение беспилотников большой и средней дальности для компании «Файер Пойнт».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.
В сентябре ВС России также били по промышленному предприятию ООО «Файер Пойнт» в украинской столице.
В августе ударные беспилотники поразили в Киевской области завод по производству химических веществ для изготовления боевых частей «Фламинго».