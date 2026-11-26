Депутат Бужанский: Жители Днепропетровска не знают, как пережить зиму без света

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жители города остаются без света уже несколько суток, при этом наблюдаются проблемы с водоснабжением и мобильной связью, сообщил Бужанский. По его словам, мобильная связь работает с перебоями, а вода пропадает из-за нехватки электричества, передает ТАСС.

Бужанский направил письмо в украинский кабмин с предложением перераспределить средства для помощи энергетикам Днепропетровска.

Кроме того, депутат подверг критике политиков, обсуждающих создание «национального пантеона» для перезахоронения пособников нацистов, назвав такие проекты несвоевременными.

Накануне глава областной администрации Александр Ганжа назвал ситуацию с электроснабжением региона крайне сложной, отметив, что Днепропетровск и Павлоград находятся в наиболее тяжелом положении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил о катастрофической ситуации с электроснабжением в Днепропетровске, Одессе и Запорожье.

Во вторник украинские СМИ сообщили о массовых отключениях электроэнергии в Днепропетровске и области.

Ранее мэр города Борис Филатов сообщил об отключении света из-за систематических повреждений высоковольтных подстанций.