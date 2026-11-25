Tекст: Анастасия Куликова

Корабль «Шэньчжоу-24» произвел успешную стыковку с китайской орбитальной станцией «Тяньгун». Об этом сообщило Управление пилотируемой космической программы КНР. Запуск «Шэньчжоу-24» был осуществлен с космодрома Цзюцюань на севере Китая в среду в 8.18 по местному времени (3.18 мск). Вывод корабля на орбиту обеспечила ракета-носитель CZ-2F («Чанчжэн-2-эф»).

Примечательно, что впервые в истории космической программы страны в миссии принял участие иностранец. Вместе с командиром корабля Тан Хунбо и бортинженером У И на «Тяньгун» отправился гражданин Пакистана Мухаммад Зишан Али, специалист по полезной нагрузке. На орбите экипаж проведет четыре эксперимента в области биотехнологий и материаловедения.

Для Тан Хунбо это уже третий полет, а для бортинженера У И – первый. Оба тайконавта (так китайцы называют космонавтов) останутся на космической станции на полугодовую вахту. Пакистанский астронавт вернется на Землю через неделю на корабле предыдущей миссии «Шэньчжоу-23».

Напомним, в феврале 2025 года Китай и Пакистан в рамках инициативы «Один пояс – один путь» подписали соглашение о сотрудничестве в области отбора, подготовки и участия космонавтов в полетах на китайскую станцию. Зишан Али и его дублер Хуррам Дауд прошли отбор и интенсивную подготовку в Пекине, включая изучение китайского языка.

Станция «Тяньгун» («Небесный дворец») стала третьей в мире многомодульной пилотируемой орбитальной станцией, после «Мир» и МКС; второй из обитаемых на сегодняшний день и единственной национальной. «Тяньгун» находится на высоте примерно 400 км. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и приступил к осуществлению различных программ.

Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко назвал неожиданным тот факт, что Китай отправил иностранца на свою станцию: китайская космическая программа традиционно довольно закрыта. «Что называется, лишних туда не пускают», – отметил собеседник. Но, оговорился он, участие пакистанского специалиста в миссии – положительный сигнал. «Кооперация в космосе всегда была в приоритете – это и быстрее, и дешевле», – подчеркнул Корниенко.

Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, также называет первый полет иностранца на станцию «Тяньгун» значимым событием не только для китайской космической программы, но и для всего мирового сообщества. Он напомнил, что западные государства пытались изолировать КНР в данной сфере.

«Инициаторы этого курса рассчитывали затормозить научно-техническое развитие КНР. Но эффект вышел обратным: скорее, пострадали не китайцы, а те, кто вводил ограничения», – уточнил собеседник. По его мнению, сейчас барьеры фактически снимаются.

Миссию с участием пакистанского специалиста можно считать прорывом еще и потому, что китайская сторона сняла часть опасений по поводу приглашения иностранцев на станцию, продолжил спикер. «В КНР понимают: речь не столько о допуске космонавтов из других стран к технологиям, сколько об открытии страны для новых совместных достижений в космической сфере», – считает Эйсмонт.

Схожей точки зрения придерживается научный журналист Михаил Котов. «Появление любой новой страны в космическом клубе – даже если речь только о специалистах, которых другие государства помогли вывести в космос, – это всегда замечательно», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что

Советский Союз в рамках программы «Интеркосмос» дал космический старт очень многим странам, включая Францию и Японию. Этим продолжает заниматься и Россия.

Китай, отправив пакистанского космонавта на свою орбитальную станцию, показывает, что подхватил эту миссию по выводу представителей других государств в космос. «Разумеется, у жителей Пакистана участие их гражданина в миссии вызывает огромный эмоциональный отклик, ведь для них это по-настоящему значимое событие», – указал эксперт.

То, что первым иностранцем на станции «Тяньгун» стал именно представитель Пакистана, журналист связывает с политикой. «Исламабад – один из союзников Пекина в рамках конфронтации с Индией», – пояснил спикер. Вместе с тем едва ли стоит говорить о начале системной практики приглашения иностранцев на «Тяньгун».

«По крайней мере, пока нам об этом ничего не известно. У нас нет сведений о других специалистах, которых готовят к полету. Поэтому можно предположить, что речь идет о разовой акции. Тем более что Китай по-прежнему довольно тщательно скрывает то, что происходит на станции и какие там применяются новшества», – добавил Котов.

Впрочем, в экспертном сообществе есть и иная точка зрения. «Китай будет продолжать искать государства, с которыми мог бы сотрудничать», – считает Иван Моисеев, руководитель Института космической политики. В свою очередь Эйсмонт убежден, что дело не ограничится Пакистаном. «Я допускаю, что и наши космонавты могут полететь на «Тяньгун».

Такое сотрудничество выгодно в общечеловеческом плане», –

предположил он. На этом фоне Эйсмонт напомнил, как зарождалась Международная космическая станция (МКС). «Решение о том, вступать ли США в эту программу, принималось на уровне Конгресса. То есть в Америке это воспринимали не просто как научно-техническую задачу, а как политический шаг. Поэтому вопрос выносили на голосование, и решение приняли с перевесом всего в один голос. Не все конгрессмены были готовы к такому сотрудничеству. Но оказалось, что его результаты мы ощущаем до сих пор. По сути, это решение помогло предотвратить развитие событий, которые и тогда, и сейчас считаются нежелательными», – детализировал эксперт.

По его оценкам, миссия КНР с участием пакистанского космонавта – это «шаг к созданию более безопасного мира». Собеседник также обратил внимание, что экипаж проведет эксперименты в области биотехнологий и материаловедения – «вопросов на острие прогресса». «На МКС исследования в этих областях также вышли на первый план. Другими словами, сотрудничество Пакистана и Китая разворачивается по самым актуальным и важным направлениям», – отметил спикер.

Речь может идти о выращивании кристаллов, а также о материалах, для создания которых необходима невесомость. «Орбитальная станция – самое подходящее место для получения по-настоящему прорывных результатов. Эти исследования найдут применение и на Земле», – полагает Эйсмонт.

В связи с успехами китайской программы аналитики также рассказали о балансе сил в космической отрасли. Котов напомнил, что сейчас лишь три государства обладают собственной пилотируемой программой: это Россия, США и Китай.

«Если к ним присоединится Индия, то это изменит расклад.

Потому как способность самостоятельно доставлять людей на низкую околоземную орбиту – серьезный показатель технологических возможностей», – акцентировал собеседник. Эйсмонт также напомнил о дискуссии вокруг планов завершения эксплуатации МКС и проекта Российской орбитальной станции (РОС). «Первоначальный план предполагал, что РОС выведут на почти полярную орбиту. Однако за последние несколько лет специалисты все больше склоняются к тому, чтобы остаться на орбите, которую до сих пор использовала МКС», – отметил он.

У китайской станции «Тяньгун» наклонение орбиты – 41,5°. «У такого решения были свои обоснования. Возможно, это отголоски прежней изоляции КНР. Но, на мой взгляд, все же это не самый удачный вариант. Как бы то ни было, похоже, придется летать на двух разных наклонениях», – заключил эксперт.