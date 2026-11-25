Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.8 комментариев
Полиция сорвала в Москве закрытую вечеринку трансгендеров из Средней Азии
Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Москве проведение закрытой вечеринки с участием трансгендеров (относятся к движению ЛГБТ*, признанному экстремистским и запрещенному в России) из стран Средней Азии, оказывавших интимные услуги.
В одном из столичных клубов силовики сорвали праздник трансгендеров, которые в откровенных женских платьях собрались отметить день рождения одного из участников, пишет Ura.ru со ссылкой на Mash.
«Всего полиция задержала 12 транс-гостей из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии», – говорится в сообщении.
Выяснилось, что все задержанные находились в России с нарушениями миграционного законодательства и занимались оказанием интимных услуг. Иностранцев выдворят из страны, а организаторам мероприятия грозит уголовная ответственность.
В разгар праздника полицейские ворвались в помещение, по команде «на пол» гости легли на танцпол. В начале ноября сообщалось о рейде в другом московском клубе, однако в МВД опровергли эту информацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом хозяина и сотрудников оренбургского ночного клуба приговорили к реальным срокам за проведение ЛГБТ-вечеринок.
В 2024 году около 20 человек доставили в полицию после рейда на аналогичном мероприятии в Петербурге.
В том же году столичные силовики провели рейды в нескольких ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой нетрадиционных отношений.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ