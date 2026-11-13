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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

    2 комментария
    13 ноября 2026, 10:42 • Новости дня

    Власти США выслали рекордное число мигрантов за год

    Bloomberg: Власти США за год депортировали рекордные 483 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация депортировала рекордные 483 тыс. человек за прошедший финансовый год на фоне потери республиканцами контроля над Конгрессом.

    Служба иммиграционного и таможенного контроля США выслала на 51% больше людей за финансовый год, завершившийся 30 сентября, по сравнению с предыдущим годом, пишет Bloomberg.

    Ведомство зафиксировало более 491 тыс. задержаний мигрантов, включая почти 475 тыс. административных арестов лиц без уголовного прошлого.

    Президент США Дональд Трамп признал чрезмерную жесткость кампании.

    «Мне больно, потому что мы также забирали людей, у которых была хорошая работа, которые совершили одно нарушение закона, и это было то, что они въехали в страну нелегально», – заявил Трамп.

    После интервью глава государства назначил Стивена Миллера руководителем аппарата Белого дома вместо Сьюзи Уайлс. Министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин подчеркнул неизменность курса на высылку нелегалов, а сенатор Рубен Гальего призвал законодателей к двухпартийному соглашению.

    С января 2025 года администрация депортировала около 726 тыс. человек, не достигнув заявленной цели в миллион высланных ежегодно. Операции вызвали масштабные протесты в стране, включая январские выступления в Миннеаполисе после гибели граждан США Рене Гуд и Алекса Претти от рук федеральных агентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент США Дональд Трамп предложил ужесточить меры против миграции.

    В октябре 2025 года телеканал Fox News сообщил о депортации более 515 тыс. нелегальных мигрантов из Соединенных Штатов.

    В июне 2025 года поддержка миграционной политики американского лидера снизилась до 44%.

    11 ноября 2026, 10:48 • Новости дня
    WSJ: Танкеры с российским дизелем изменили курс из-за отказа в разгрузке в США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Усилия президента США Дональда Трампа по организации поставок российского дизельного топлива в страну не увенчались успехом, так как направлявшиеся в Америку танкеры изменили курс из-за нежелания покупателей принимать топливо.

    Инициатива по обеспечению Соединенных Штатов российским дизельным топливом пока не привела к началу импорта, пишет WSJ. Направлявшиеся в страну танкеры изменили маршрут после того, как американские компании, опасаясь проблем, оказались не готовы принять эти партии.

    Американский лидер рассматривал импорт из России как способ снизить высокие цены на автомобильное топливо, которые способствовали росту потребительских расходов в преддверии промежуточных выборов.

    По словам представителей отрасли и лоббистов, перенаправление судов свидетельствует о нежелании американских нефтяных компаний работать с российским дизелем из-за возможных юридических и репутационных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива в страну. В прошлом месяце губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл выразила намерение помешать ввозу дизеля из России в местный порт. Член Палаты представителей Конгресса США от демократов Джейми Раскин сообщил об ответственности нефтяных компаний в случае импорта российского топлива.

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    11 ноября 2026, 05:50 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку»

    Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили адскую перепалку на повышенных тонах

    Tекст: Антон Антонов

    В минувшие выходные премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп устроили «адскую перепалку на повышенных тонах», сообщил источник, знакомый с ходом беседы.

    Сложный телефонный разговор между лидерами США и Израиля прошел на фоне разногласий двух государств по поводу возобновления конфликта с Ираном, пишет Ynet.

    Источники издания охарактеризовали беседу как напряженную дискуссию на повышенных тонах.

    «Фейковые новости, полная чушь», – заявили в канцелярии премьер-министра Израиля в ответ на вопрос о скандале.

    В ведомстве подчеркнули, что беседа не носила конфронтационного характера. Факт разговора подтвердил высокопоставленный израильский чиновник, который также опроверг слова источников о тяжелой дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме.

    Поражение республиканцев на промежуточных выборах связывают с недовольством ходом конфликта с Ираном.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    10 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине

    Политолог Мартынов: Европейцы не готовы к конструктивному диалогу по Украине

    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сейчас европейские лидеры не демонстрируют готовности к конструктивному обсуждению урегулирования по Украине. Однако в будущем возможно их включение в большой дискурс, касающийся новой архитектуры безопасности Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее СМИ сообщили, что США настаивают на включении ЕС в мирные переговоры по украинскому кризису.

    «Нынешняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби – это часть объемного процесса по созданию новой архитектуры безопасности в Европе», – обратил внимание Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, продолжится обсуждение этой концепции уже на саммите АТЭС, в котором примут участие президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин.

    Говоря о европейцах, в последние дни так активно стремящихся стать частью переговорного трека, Мартынов отметил: «На данном этапе было бы странно включать их в процесс. Ведь лидеры ЕС сегодня даже не способны защитить национальные интересы собственных стран».

    «В первой половине прошлого века именно фатальные ошибки нескольких руководителей стран Европы привели к началу обеих мировых войн. Мы не хотим повторения подобных сценариев», – добавил эксперт.

    Политолог напомнил и про «недальновидную и опасную позицию европейских элит, приводящую лишь к эскалации украинского кризиса». «Впрочем, желание президентов и премьеров региональных государств принять участие в переговорах объяснимо и понятно», – подчеркнул аналитик.

    Между тем, продолжил он, в Москве неоднократно говорили, что поднимут трубку при звонке от европейских коллег. Лишнее тому доказательство – беседа Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. «Так что вполне можно допустить, что в перспективе какой-то обмен мнениями по ключевым вопросам будет возможен, но скорее на уровне экспертов», – считает Мартынов.

    «Кроме того, возможно включение лидеров стран ЕС в дискурс уместно на финальных этапах претворения в жизнь сформированной концепции новой архитектуры безопасности», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что Белый дом настаивает на том, чтобы Россия позволила Европе присоединиться к следующему раунду переговоров по Украине. С подобной инициативой выступят спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с Россией и Украиной в Абу-Даби, пишет издание Politico со ссылкой на официальных лиц США, пожелавших остаться неназванными.

    В публикации утверждается, что Кушнер и Уиткофф хотят ускорить темп переговоров и сделать нынешнюю встречу последней, проведенной без полноценного участия европейских представителей. «Нам нужна Европа за столом переговоров», – сказал один из американских чиновников.

    Впрочем, по другим данным, европейские страны сами настаивают на том, что Европа должна иметь право голоса в любом соглашении, касающемся урегулирования украинского кризиса, сообщает Al Jazeera. Об этом заявили главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Британии на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

    «Европейские представители должны сидеть за столом переговоров. Без Европы не может быть принято никакого решения», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. При этом он выразил уверенность в том, что «нет необходимости вносить фундаментальные изменения в архитектуру региональной безопасности».

    В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его полностью устраивает нынешняя форма украинского независимого государства. Так французский дипломат прокомментировал слова Трампа, что после урегулирования конфликта Украина может получить другие очертания.

    Со своей стороны, замглавы российского МИД Александр Грушко указал, что Евросоюз сам исключил себя из переговорного процесса. Причинами он назвал финансовую, политическую и военную поддержку Киева, а также подготовку НАТО и ЕС к большому столкновению с Россией.

    Дипломат напомнил слова Путина о возможных посредниках. Глава государства отмечал, что лично предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому доверяют и который избегал грубых высказываний в адрес Москвы.

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    10 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    МВД назвало число поступивших от граждан недружественных стран заявлений на ВНЖ

    Колокольцев: Граждане недружественных стран подали 4,3 тыс. заявлений на ВНЖ

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство внутренних дел приняло более 4,3 тыс. заявлений на временное проживание от граждан недружественных стран после упрощения порядка, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

    «За время реализации этого механизма принято более 4,3 тыс. заявлений, преимущественно от граждан Евросоюза, США, Южной Кореи, Великобритании, Канады», – заявил Колокольцев на заседании Совета Федерации, передает РИА «Новости».

    По его словам, доля переселившихся соотечественников из недружественных стран возросла с 1% в 2022 году до 15% в 2026 году. Министр назвал эту тенденцию существенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о въезде в Россию около 7,5 млн иностранных граждан за девять месяцев со снижением прошлогодних показателей почти на 10%.

    Глава МВД рассказал о закрытии въезда в страну для 290 тыс. иностранцев в 2026 году.

    В мае Владимир Колокольцев заявил о подаче соотечественниками более половины заявок на переселение в Россию в рамках программы репатриации.

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    12 ноября 2026, 01:30 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби

    Российская делегация вернулась в Москву после встречи с США и Украиной

    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила работу в Абу-Даби и вылетела в Москву в среду вечером.

    Трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    Как сообщил возглавлявший российскую группу помощник президента Владимир Мединский, центральной темой прошедшей встречи стала архитектура европейской безопасности. Он отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Москвой и Киевом, конкретные параметры которого огласят в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Источник сообщил о подготовке соглашения об обмене пленными по результатам трехсторонней встречи.

    ООН поддержала переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

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    10 ноября 2026, 14:04 • Новости дня
    Уровень преступности среди иностранцев в России сократился на 40%

    Колокольцев: Уровень преступности среди иностранцев в России сократился на 40%

    Уровень преступности среди иностранцев в России сократился на 40%
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В 2026 году преступность среди иностранных граждан в России снизилась на 40%, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

    «Иностранцами за девять месяцев совершено более 20 тыс. преступлений, что на 40% меньше, чем годом ранее», – цитирует Колокольцева ТАСС.

    Доля преступлений, совершенных иностранцами, в общем массиве противоправных деяний снизилась до 3,4%, добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября пресс-служба аппарата Совбеза сообщила о снижении почти на 40% количества преступлений, совершенных иностранцами в России за девять месяцев 2026 года.

    В конце октября МВД сообщило о сокращении числа совершенных иностранцами преступлений почти на 40% за девять месяцев 2026 года в России по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    В сентябре первый заместитель министра внутренних дел Андрей Кикоть доложил президенту Владимиру Путину о резком сокращении в первом полугодии 2026 года количества правонарушений со стороны иностранных граждан.

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    10 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Рубио: Трамп хочет провести саммит России, США и Китая по ядерному оружию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп намерен провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

    «Президент хочет, чтобы такая встреча состоялась, если возможно. Мы считаем, что это должно быть возможным, и среди тем, он считает, что нужно обсуждать статус ядерного оружия в мире», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    По его словам, стороны уже прорабатывают рамки будущих переговоров, в скором времени ожидается появление новостей по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о согласовании повестки возможных переговоров глав трех государств на полях саммита АТЭС.

    В начале месяца Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым перспективу контакта американского и российского лидеров.

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    12 ноября 2026, 00:08 • Новости дня
    Часовой у Могилы Неизвестного Солдата отчитал Хегсета за неуместное поведение

    Часовой Могилы Неизвестного Солдата отчитал Хегсета за смех у мемориала

    Часовой у Могилы Неизвестного Солдата отчитал Хегсета за неуместное поведение
    @ Annabelle Gordon-Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский военный часовой сделал выговор министру обороны США Питу Хегсету и его советникам за смех и разговоры возле Могилы Неизвестного Солдата после церемонии в честь Дня ветеранов.

    Хегсет фотографировался у мемориала с женой и старшими помощниками после мероприятий на Арлингтонском национальном кладбище. Некоторые члены группы начали смеяться и болтать, что побудило патрульного солдата сделать им замечание, пишет CNN.

    «Все посетители должны соблюдать атмосферу тишины и уважения», – окликнул веселую компанию часовой, прервав свой патруль и повернувшись лицом к уходящей группе.

    Представитель Пентагона Шон Парнелл отметил правильность действий военнослужащего. По его словам, солдат справедливо и уважительно напомнил присутствующим о необходимости соблюдать приличия в торжественный день.

    В последние дни глава Пентагона оказался под давлением из-за обвинений со стороны уходящего в отставку конгрессмена-республиканца Томаса Масси. Законодатель обвинил Хегсета в исполнении незаконных приказов, включая ведение войны в Иране без одобрения Конгресса и указания о проведении внесудебных казней, однако во вторник процедуру импичмента удалось заблокировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Хегсет подтвердил планы показать в прямом эфире казнь через расстрел военного Нидала Малика Хасана. В сентябре Министерство обороны США начало отбор военнослужащих с особым вниманием к их физическим данным для участия в выступлении Хегсета. В августе глава Пентагона грубо выругался на церемонии переименования военной базы.

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    12 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Ушаков анонсировал обсуждение Украины Путиным и Трампом в Китае

    Ушаков: Путин и Трамп продолжат обсуждать Украину на саммите АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС в Китае продолжат диалог по украинскому урегулированию, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Решению этой задачи, было отмечено, уделяет личное внимание президент Дональд Трамп. Естественно, в ходе планируемой встречи с ним на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет продолжено обсуждение всего комплекса связанных с урегулированием вопросов», – цитирует Ушакова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о всеобщем внимании к планирующейся на саммите АТЭС встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    На прошлой неделе Песков допустил общение российского и американского лидеров при их прибытии на саммит в Шэньчжэне.

    В прошлом месяце помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о начале организации будущего саммита трех глав государств.

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    10 ноября 2026, 13:48 • Новости дня
    МВД закрыло въезд в Россию 290 тыс. иностранцев

    МВД запретило въезд в Россию 290 тыс. иностранных граждан

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что в 2026 году ведомство закрыло въезд в страну для 290 тыс. иностранных граждан на сроки от трех до 10 лет.

    В текущем году количество иностранцев, получивших ограничение на пересечение российской границы, почти вдвое превысило прошлогодние показатели, передает ТАСС.

    «Число лиц, которым МВД закрыло въезд в Россию на срок от 3 до 10 лет, уже почти в два раза превысило прошлогодние значения и составило 290 тыс.», – заявил Колокольцев во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Колокольцев назвал борьбу с нелегальной миграцией одной из главных задач ведомства.

    В пятницу глава управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила о решении выдворить из России 121 иностранца после рейда в Жуковском.

    Ведомство зафиксировало снижение количества совершенных мигрантами преступлений почти на 40% за девять месяцев.

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    10 ноября 2026, 15:48 • Новости дня
    Россию покинули 7 тыс. мигрантов за неисполнение родительских обязанностей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Порядка 7 тыс. мигрантов вместе с детьми уехали из страны за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

    «Только за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних к административной ответственности привлечено более 8 тыс. законных представителей, порядка 7 тыс. вместе с детьми выехали из России в связи с несоблюдением правилами пребывания здесь у нас в стране», – цитирует Колокольцева РИА «Новости».

    Глава ведомства добавил, что правоохранительные органы продолжат проводить соответствующую работу в дальнейшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Колокольцев заявил о снижении числа въехавших в Россию иностранных граждан почти на 10%.

    На прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об увеличении количества выдворений совершивших правонарушения мигрантов в 2,6 раза.

    В августе Володин сообщил о лишении российских паспортов более 4,5 тыс. иностранцев.

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    10 ноября 2026, 18:49 • Новости дня
    Список запрещенных для мигрантов профессий расширили в Саратовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Саратовской области расширили перечень видов экономической деятельности, которыми с 1 января 2027 года запрещено заниматься иностранным гражданам по трудовым патентам, сообщила пресс-служба губернатора.

    С 2027 года иностранцам по патентам будет запрещено работать в сферах обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, забора, очистки и распределения воды, а также сбора и обработки сточных вод, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области в Max.

    Кроме того, в список запрещенных сфер включены деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, грузового автомобильного транспорта и услуги по перевозкам, курьерская деятельность, предоставление продуктов питания и напитков, образование, здравоохранение и социальные услуги.

    В перечень также вошла деятельность органов госуправления по обеспечению военной безопасности и обязательному социальному обеспечению. Запрет будет действовать до 31 декабря 2027 года.

    В 2026 году в Саратовской области уже действует запрет на семь видов деятельности для иностранных граждан, включая пассажирские перевозки, курьерские услуги и образование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце губернатор Петербурга Александр Беглов расширил список сфер с запретом на труд иностранцев по патентам.

    В прошлом году вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин сообщил об отсутствии влияния запрета работы иностранцев в такси и доставке на кадровую ситуацию в сфере ЖКХ.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о введении ограничений на работу иностранцев курьерами по патенту в нескольких десятках регионов России.

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    10 ноября 2026, 15:39 • Новости дня
    МВД анонсировало введение налога на неработающих родственников мигрантов

    МВД: С 2027 года мигранты будут платить налог за приехавших членов семьи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство внутренних дел инициировало принятие закона, по которому с 2027 года трудовые мигранты будут платить налог за каждого приехавшего в страну члена семьи, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

    Колокольцев рассказал о введении в России с 2027 года дополнительного налога на трудовых мигрантов, передает РИА «Новости». «Нами инициировано принятие закона, который финансово ограничит возможность трудовых мигрантов привозить в Россию своих неработающих родственников. С 2027 года на каждого прибывающего члена семьи будет распространяться дополнительное налогообложение», – заявил он.

    Министр отметил, что принятие такого закона снизит нагрузку на социальный блок. По его словам, «нельзя жить в стране, пользоваться ее благами и не платить налогов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре первый заместитель министра внутренних дел Андрей Кикоть сообщил о введении налога на неработающих родственников мигрантов с 2027 года.

    В июле Государственная дума одобрила законопроект об ужесточении правил пребывания иностранных граждан на территории России.

    В апреле правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс об увеличении пошлины за оформление вида на жительство для иностранцев.

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    10 ноября 2026, 19:06 • Новости дня
    Французский писатель стал фигурантом уголовного дела из-за слов о мусульманах

    Figaro: Писатель Мишель Уэльбек стал фигурантом дела из-за слов о мусульманах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Писатель Мишель Уэльбек стал фигурантом уголовного дела из-за своих высказываний о мусульманах в интервью журналу Front Populaire в 2022 году.

    Французский писатель стал фигурантом расследования из-за резких заявлений, сделанных им несколько лет назад, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro. По данным источника издания, 70-летнему писателю предъявлено обвинение в соучастии в подстрекательстве к дискриминации, ненависти или насилию по признаку религии или этнической принадлежности.

    Уголовное дело было заведено после жалобы Союза мечетей Франции. Поводом стало интервью Уэльбека, в котором он в неделикатной форме высказался о мусульманах и отношении к ним со стороны коренного населения страны.

    Мишель Уэльбек известен как автор провокационных романов. Большой резонанс во Франции вызвала его книга «Покорность», опубликованная в 2015 году, в которой описывается приход к власти мусульманской партии. Тогда автора также обвиняли в разжигании исламофобии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле французский писатель Мишель Уэльбек отреагировал на принятие закона об эвтаназии в стране.

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    12 ноября 2026, 02:22 • Новости дня
    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать соседние страны

    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать его соседи

    Tекст: Катерина Туманова

    США создали специальную группу под эгидой Центрального командования для перекрытия сухопутных торговых маршрутов Ирана, однако соседние страны отказываются поддержать эту инициативу из страха перед экономическими последствиями, пишет NYT.

    Вашингтон хочет усилить свою кампанию экономического давления на Иран, закрыв его сухопутные границы. Соседние государства, опасаясь экономических последствий, оказывают сопротивление, пишет The New York Times.

    «По словам трех иракских чиновников и одного американского чиновника, знакомых с ходом переговоров, американские официальные лица в течение нескольких недель пытались – и безуспешно – оказать дипломатическое давление на соседей Ирана, чтобы те закрыли свои пограничные переходы. Соседние государства, прежде всего Турция, Ирак и Пакистан, все больше опасаются и выражают недовольство политикой США, которая, по их словам, может нанести им такой же вред, как и Тегерану», – говорится в статье.

    В субботу к этой операции присоединились американские военные. Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о создании целевой группы Iron Gate, состоящей из 20 гражданских и военных специалистов.

    Ее цель – работать над «предотвращением перемещения передовых систем вооружения, технологий двойного назначения, материалов, находящихся под санкциями, и незаконных потоков доходов через сухопутные границы Ирана и Каспийское море». Группа будет базироваться во Флориде.

    Однако дипломатическое давление Вашингтона на Ирак, Турцию и Пакистан пока не увенчалось успехом.

    В администрации президента США Дональда Трампа рассчитывают, что усиление экономической блокады заставит Тегеран пойти на уступки без возобновления военных ударов.

    «Экономическая боль, которая причиняется Ирану прямо сейчас, экстраординарна», – заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс задумался о прямых переговорах с Ираном для завершения войны. В Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном. Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

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