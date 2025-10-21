Стало известно о рекордных масштабах депортаций мигрантов при Трампе

Fox News: США депортировали более 515 тыс. нелегалов с января

Tекст: Мария Иванова

С начала года из Соединенных Штатов были депортированы более 515 тыс. нелегальных мигрантов, сообщает Fox News со ссылкой на помощника главы Министерства внутренней безопасности США Тришу Маклафлин.

Она заявила: «До конца первого года Трампа на посту президента число депортированных должно составить рекордные 600 тыс. человек», отмечает ТАСС.

Маклафлин также уточнила, что всего с начала года США покинули более 2 млн мигрантов, из которых около 1,6 млн сделали это добровольно. Остальные были выдворены в рамках усиливающейся политики депортации.

Дональд Трамп ранее неоднократно отмечал, что планирует провести самую масштабную в истории страны операцию по депортации нелегалов. По сообщениям СМИ, администрация Трампа активно ведет переговоры с третьими странами, чтобы те принимали депортируемых с территории США.

Напомним, в конце лета власти Вашингтона отметили рост числа задержанных нелегалов более чем в десять раз по сравнению с прошлым годом. Национальная гвардия США начала патрулировать улицы города с применением огнестрельного оружия.

Во вторнрик стало известно, что ФБР задержало более 28 тыс. человек, причастных к насильственным преступлениям.