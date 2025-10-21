С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Стало известно о рекордных масштабах депортаций мигрантов при Трампе
Fox News: США депортировали более 515 тыс. нелегалов с января
С начала этого года Соединенные Штаты депортировали более 515 тыс. нелегальных мигрантов, а общее число покинувших страну превысило 2 млн человек, сообщил телеканал Fox News.
С начала года из Соединенных Штатов были депортированы более 515 тыс. нелегальных мигрантов, сообщает Fox News со ссылкой на помощника главы Министерства внутренней безопасности США Тришу Маклафлин.
Она заявила: «До конца первого года Трампа на посту президента число депортированных должно составить рекордные 600 тыс. человек», отмечает ТАСС.
Маклафлин также уточнила, что всего с начала года США покинули более 2 млн мигрантов, из которых около 1,6 млн сделали это добровольно. Остальные были выдворены в рамках усиливающейся политики депортации.
Дональд Трамп ранее неоднократно отмечал, что планирует провести самую масштабную в истории страны операцию по депортации нелегалов. По сообщениям СМИ, администрация Трампа активно ведет переговоры с третьими странами, чтобы те принимали депортируемых с территории США.
Напомним, в конце лета власти Вашингтона отметили рост числа задержанных нелегалов более чем в десять раз по сравнению с прошлым годом. Национальная гвардия США начала патрулировать улицы города с применением огнестрельного оружия.
Во вторнрик стало известно, что ФБР задержало более 28 тыс. человек, причастных к насильственным преступлениям.